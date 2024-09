Was bedeutet Agile-Projekt- und Portfoliomanagement?

Mit der Strategie beginnen und kontinuierlich planen: Ermittle zunächst, ob ein Projekt mit der Geschäftsstrategie des Unternehmens übereinstimmt, und weise allem, was nicht übereinstimmt, eine niedrigere Priorität zu. Wenn sich die strategischen Ziele des Unternehmens ändern, stelle sicher, dass sich auch der Verlauf jedes Projekts ändert.

Den Projektfortschritt genau überwachen: Während die Teammitglieder an die Arbeit gehen, solltest du einen Überblick über den Status jeder Aufgabe sowie darüber behalten, wie sich die Aufgaben insgesamt für jeden Sprint oder Meilenstein im Laufe der Zeit entwickeln. Eine grafische Darstellung der verbleibenden Arbeit, z. B. ein Abarbeitungsdiagramm, kann hilfreich sein, um den aktuellen Status schnell zu erfassen und Statusaktualisierungen mit den Stakeholder(inne)n im gesamten Unternehmen zu teilen.

Projektressourcen verwalten: Behalte auch im Blick, in welchen Bereichen Projektressourcen und Teammitglieder überlastet und wo zusätzliche Bandbreite oder ein zusätzliches Budget vorhanden sein könnten. Tools wie Issue- oder Kanban-Übersichten bieten Teammitgliedern eine schnelle Möglichkeit, Status-Updates zu geben und Ressourcenlücken zu ermitteln.

Iterieren, iterieren, iterieren: Liefere Arbeit in kurzen Sprints, damit du Kundenfeedback dazu nutzen kannst, den Wert jeder Version zu maximieren – aber die Iterationen sollten nicht so klein sein, dass sie keinen tatsächlichen Bedarf erfüllen. Durch die Arbeit in Iterationen können Teams experimentieren und Neues wagen, während sie aus ihren Erfolgen und Misserfolgen lernen.