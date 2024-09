Der Code wird in jeder Phase durch automatisierte CI/CD-Pipelines getestet. Wenn alle Jobs in einer Pipeline ihre Tests erfolgreich durchlaufen, geht die Pipeline zur nächsten Stufe über. Wenn ein Job in einer Pipeline fehlschlägt, wird die Pipeline vorzeitig beendet. Entwickler(innen) können dann die in den Tests gefundenen Probleme beheben. Bei kleineren Codeänderungen ist dies eine viel einfachere Aufgabe. CI/CD-Pipelines bewahren die Integrität des gemeinsamen Repositorys, da sie sicherstellen, dass nur Code integriert wird, der bestimmten Standards entspricht.

Sobald der gesamte Code die Qualitäts- und Sicherheitstests erfolgreich durchlaufen hat, kann er veröffentlicht werden. Hier übernimmt die kontinuierliche Lieferung.

Die kontinuierliche Lieferung automatisiert den Veröffentlichungsprozess von Anwendungen für CI-validierten Code. Die kontinuierliche Lieferung kann alles umfassen, von der Bereitstellung der Infrastruktur-Umgebung über die Bereitstellung der getesteten Anwendung bis hin zu Testing-/Staging- oder Produktivumgebungen. Die kontinuierliche Lieferung nutzt Pipelines, um sicherzustellen, dass der Anwendungscode mit allem, was er für die Bereitstellung in jeder beliebigen Umgebung braucht, paketiert wird.