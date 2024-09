Erstellen der idealen DevOps-Teamstruktur

Skelton bezeichnet diese Teamstruktur als klassisches „Aus den Augen, aus dem Sinn“ und impliziert, dass dies vielleicht nicht die effektivste DevOps-Strategie ist. Beide Teams arbeiten in ihrer jeweiligen Blase und haben keinen Einblick in den Workflow des anderen Teams. Bei dieser vollständigen Trennung fehlt es an Zusammenarbeit, Transparenz und Verständnis – wichtige Komponenten einer effektiven DevOps-Strategie. Dies führt in weiterer Folge zu Schuldzuweisungen: „Wir wissen ja nicht, was die da drüben machen. Wir haben unseren Teil erledigt und jetzt sind sie dran, das Ganze abzuschließen“ und so weiter.