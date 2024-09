Fünf Möglichkeiten, die Kosten einer DevOps-Plattform zu reduzieren

Eine DevOps-Plattform bringt einem Unternehmen offensichtliche Vorteile: kürzere Bearbeitungszeiten, verbesserte Sicherheit und im Allgemeinen glücklichere Entwickler(innen). Aber erfolgreiche DevOps-Teams möchten noch einen Schritt weiter gehen und tatsächlich die Kosten der Softwareentwicklung senken. DevOps-Plattformteams haben bereits einen Vorsprung, da sie nicht länger Geld und Zeit für die Unterstützung und Wartung mehrerer Toolchains aufwenden müssen.

Aber es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Kosten einer DevOps-Plattform zu reduzieren. Diese fünf Bereiche solltest du berücksichtigen:

1. Die Cloud

All die Flexibilität, die die Cloud bietet, hat einen potenziellen Nachteil: Cloud-Wildwuchs. Da das Anlegen von Instanzen nur noch eine Kreditkarte erfordert, ist es ein wenig zu einfach, sie einzurichten und gleich wieder zu vergessen. Ohne Kontrolle können die Kosten für die Cloud sogar noch höher sein als die Kosten für lokale Installationen. Die Cloud-Kosten umfassen andere Faktoren wie Speicher, Netzwerk, Überwachung, Backups und so weiter.

Cloud-Wildwuchs kann sich auch auf SaaS-Instanzen wie Salesforce, Adobe oder andere Online-Dienste beziehen, bei denen ein Unternehmen für neue Benutzerkonten bezahlt, sie aber nicht tatsächlich verwendet. Die Überwachung der Cloud-Nutzung kann einige Einblicke in ein strapaziertes DevOps-Budget bieten.

2. Die Toolchain

Selbst auf einer soliden DevOps-Plattform können sich einige unnötige Dienste tummeln. Deshalb lohnt es sich, einen Blick auf alles zu werfen, wofür du eine Lizenz besitzt, um sicherzustellen, dass alles genutzt wird. Wenn du immer noch unsicher bist, bietet unser Toolchain-Rechner eine verständliche Übersicht.

3. Ältere Systeme

Eine alternde Infrastruktur verschlingt Geld, sowohl in Bezug auf den Unterhalt als auch auf die Wartung. Wenn du skeptisch bist, versuche einmal eine(n) COBOL-Entwickler(in) einzustellen und biete ihm oder ihr ein durchschnittliches Entwicklergehalt an. (Spoiler-Alarm: Das wird dir nicht gelingen.) Führende Unternehmen wie Amazon und Facebook haben einen Vorteil: Sie können relativ neue Systeme und DevOps-Funktionen in ihre Anwendungen integrieren, weil sie nicht über veraltete Systeme verfügen, um die sie sich kümmern müssen. Im Laufe der Zeit wachsen wahren Kosten von Legacy-Systemen enorm: Von zusätzlichen Ressourcen, die für ihre Pflege benötigt werden, bis hin zu Produktivitätsverlusten können sie Investitionen in langfristiges Wachstum behindern – genau das, was die Umsätze auf lange Sicht steigert.

4. Manuelle Aufgaben

Selbst ein etabliertes DevOps-Team würde zugeben, dass nicht alles automatisiert ist … aber dass alles automatisiert sein sollte. Dies gilt besonders für das Testen. In unserer globalen DevSecOps-Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben 47 % der Befragten an, dass Tests der wahrscheinlichste Grund für Verzögerungen hinsichtlich der Veröffentlichung sind. Das waren nur 2 % weniger als im Jahr 2019. Allgemein ist man sich einig, dass überall mehr Tests durchgeführt werden müssen, aber die Testautomatisierung ist in den meisten Unternehmen noch in Arbeit – in unserer Umfrage gaben nur 12 % der Befragten an, dass sie vollständig automatisierte Tests verwenden.

5. Zeitfresser

Zeit ist Geld – deshalb muss ein letzter Schritt zur Reduzierung der Kosten für DevOps die Betrachtung ineffizienter Prozesse umfassen. Ein naheliegender Ausgangspunkt bildet der Bereich Code Review. Unsere Umfrage ergab, dass Code Reviews nicht nur unerlässlich für erfolgreiche DevOps sind, sondern dass sie auch viel häufiger stattfinden müssen (anekdotische Berichte zeigen, dass viele Teams Code Reviews sogar täglich durchführen). Die Umfrage zeigte jedoch auch ein hohes Maß an Frust in Bezug auf Code Reviews: zu viele beteiligte Personen, kein klarer Prozess und keine Einigung über die Bedeutung. In anderen Worten: Code Reviews stellen in vielen Unternehmen einen Zeitfresser dar, der zu Geldverschwendung und verpassten Gelegenheiten führt.

Fazit

Die Verfeinerung von DevOps-Praktiken und -Prozessen ist entscheidend für die Steigerung der betrieblichen sowie der Kosteneffizienz. Entwicklungs- und Betriebsteams können erhebliche Kosteneinsparungen erzielen, indem sie die Cloud-Nutzung überwachen, die Toolchain rationalisieren, alternde Systeme modernisieren, repetitive Aufgaben automatisieren und den Bereitstellungsprozess optimieren. Diese Strategien zur Kostenoptimierung reduzieren nicht nur den finanziellen Aufwand, sondern verbessern auch die Produktqualität und die Arbeitsmoral des Teams.

Indem der Fokus auf die Eliminierung von Ineffizienzen und die Automatisierung gelegt wird, kann eine robuste DevOps-Strategie die Agilität und Effizienz deines Entwicklungsteams erheblich verbessern.