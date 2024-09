Wertstromanalyse

Die Wertsrtomanalyse (VSM; Value Stream Mapping) ist eine Managementmethode, mit der du alle Aktivitäten, die für die Lieferung eines Produkts an Kund(inn)en erforderlich sind, visualisieren und detailliert analysieren kannst. Die VSM ist in verschiedensten Branchen nützlich, darunter auch in der Softwareentwicklung, im Marketing, in der Fertigung, in IT Operations und in der Logistik.

In der Softwareentwicklung konzentrieren sich VSM-Tools auf Workflow-Management und bieten einfachen Zugang zu Produkten, die die Datenverfügbarkeit und den Datenfluss zwischen DevOps und den CI/CD-Pipelines verbessern. Diese Pipelines verändern die IT-Branche, indem sie Wertschöpfungsketten in Entwicklung und Betrieb bringen.