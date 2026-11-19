Novedades de GitLab
Lanzamientos mensuales, recursos para desarrolladores y lo último del equipo de GitLab.
Versiones mensuales
Más de 270 mejoras en toda la plataforma, a partir de más de 13 600 solicitudes de fusión integradas
Entre las novedades de 19.6 hay nuevos flujos de trabajo con IA agente que te ayudan a reducir tu acumulación de vulnerabilidades, incluidos los hallazgos de SAST que realmente podrían explotarse, y a reemplazar automáticamente un token de GitLab filtrado. Los equipos completan hasta el doble de trabajo con IA agente por cada GitLab Credit, automatizan tareas rutinarias según una programación y usan @GitLab en Slack para convertir decisiones en issues, solicitudes de fusión y flujos de agentes.
Reduce tu acumulación de vulnerabilidades en un grupo de proyectos
Activa el triaje y la corrección con IA agente en muchos proyectos a la vez, sin escribir un script. Clasifica los hallazgos de SAST según si realmente pueden explotarse y haz seguimiento del tiempo medio de corrección en el panel de seguridad.
Automatiza tareas rutinarias de ingeniería según una programación
Describe la tarea en lenguaje natural, define una frecuencia desde cada 15 minutos hasta una vez al mes, y el trabajo con IA agente se ejecuta sin depender de un desencadenador. Cada automatización se ejecuta con permisos acotados y con eventos de auditoría que registran cada ejecución y cada cambio.
Convierte los hilos de Slack en trabajo con IA agente
Menciona a @GitLab en un canal o mensaje directo de Slack y deja que GitLab Duo Agent Platform cree issues y solicitudes de fusión, inicie flujos de agentes y publique los resultados en Slack. Con una gobernanza a la altura: cada solicitud se ejecuta con tus permisos de GitLab y se registra como una sesión de agente.
Rota y corrige tokens filtrados sin exponer el nuevo secreto
Tras detectar un token de acceso filtrado, GitLab lo revoca, crea un reemplazo con los mismos alcances y lo almacena en GitLab Secrets Manager. Después, GitLab Duo abre una solicitud de fusión para que tu código y tus trabajos de CI/CD lean el secreto desde allí, y nadie, ni siquiera GitLab, ve nunca el nuevo valor.
Consigue hasta el doble de trabajo con IA agente al mismo costo
GitLab Duo Agent Platform ahora usa menos solicitudes al modelo, por lo que los GitLab Credits rinden hasta el doble, y puedes destinar el ahorro a más flujos de trabajo con IA agente y a las nuevas innovaciones de GitLab Flex, como el recién presentado GitLab Secrets Manager.
Colaborador destacado del mes: @jmrp
José es un colaborador de nivel 5 que amplió la autorización con tokens de acceso personal granulares a toda la API de GraphQL de GitLab. Los tokens granulares ahora pueden leer datos como blame, la validación de CODEOWNERS, las claves de despliegue disponibles y las métricas de seguridad de los proyectos.
Lo que viene
Funcionalidades previstas para las próximas versiones. Planes sujetos a cambios.
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