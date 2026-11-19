AI Manage

Ejecuta GitLab Orbit en GitLab Self-Managed y GitLab Dedicated

GitLab Orbit da a los agentes un mapa vivo del ciclo de vida de tu software, para que encuentren respuestas con muchos menos rodeos. En GitLab Dedicated, GitLab ejecuta GitLab Orbit para tu instancia. En GitLab Self-Managed, instalas GitLab Orbit como una release de Helm junto a tu instancia de GitLab y activas la indexación para cada grupo.

AI Verify

Pregunta a Orbit qué está detrás del tiempo y el gasto de tus runners de CI

Descubre qué consume el tiempo y el gasto de los runners preguntándoselo a GitLab Orbit. Orbit ahora indexa la duración de los trabajos de CI y las etiquetas de los runners junto con el resto de tus datos de GitLab, para que veas dónde los pipelines de solicitudes de fusión consumen minutos, por etiqueta de runner.

AI

Sigue trabajando mientras Orbit indexa, o mantén una sesión de Duo en local

Sigue trabajando mientras Orbit indexa tu espacio de trabajo. Ejecuta la indexación en segundo plano con --async y usa --wait para pausar las lecturas de un índice que todavía se está construyendo. Cuando Orbit está desactivado para una sesión de GitLab Duo, puedes mantener esa sesión en local.

Deploy Operate

Ensambla builds con Artifact Central en GitLab Self-Managed (beta)

Ahora en beta para GitLab Self-Managed, Artifact Central coloca los paquetes y las imágenes de contenedor junto a tu código y tus pipelines de CI/CD, con todo el contexto, para que cada build se ensamble sin fallos a la primera.

Secure

Protege los secretos de CI/CD y prioriza los tokens filtrados que siguen activos

Encuentra un lugar más seguro para tus secretos de CI/CD y conoce qué tokens filtrados siguen activos. El panel de variables de CI/CD ahora sugiere GitLab Secrets Manager, de modo que mover allí los tokens reduce quién puede verlos, y las comprobaciones de validez cubren más proveedores para que sepas qué tokens filtrados siguen activos y los rotes primero.

AI Secure

Gobierna y audita las herramientas del servidor MCP de GitLab para agentes de IA

Controla a qué herramientas de GitLab pueden acceder los agentes y mantén un registro claro de lo que hacen. Define “Denegar siempre”, “Preguntar siempre” o “Permitir siempre” por herramienta en todos los clientes conectados, con eventos de auditoría que separan las acciones de los agentes de las que realizan directamente las personas.

AI

Obtén Orbit y los flujos de Duo desde la conexión MCP de GitLab que ya usas

Tus agentes ya no necesitan una conexión MCP independiente para Orbit: agrega el conjunto de herramientas de Orbit en el servidor MCP de GitLab. Cuando un agente compatible con MCP se conecta y Duo Agent Platform está disponible, el servidor también le indica que proponga un flujo de GitLab Duo adecuado y te pida confirmación antes de iniciarlo.

Code

Revisa las solicitudes de fusión más rápido con Rapid Diffs

Empieza a revisar en segundos, incluso en solicitudes de fusión grandes. Rapid Diffs sustituye la vista clásica de diferencias, por lo que el primer archivo aparece hasta tres veces más rápido. La búsqueda del navegador funciona de inmediato sin congelar la página, y las herramientas de revisión que ya usas, como el modo archivo por archivo, marcar como visto y los atajos de teclado, siguen funcionando.

Verify AI

Reanuda los trabajos de CI y las sesiones de agente tras una interrupción

Deja de perder el progreso cuando se interrumpe un trabajo. Los trabajos de CI y las sesiones de agente ahora pueden reanudarse donde se quedaron en lugar de empezar de cero.

Secure AI

Filtra los falsos positivos en las ramas con seguimiento antes de fusionar

Elimina el ruido antes de fusionar o publicar, y no solo en tu rama predeterminada. El SAST False Positive Detection Flow ahora se ejecuta automáticamente en las vulnerabilidades críticas y altas nuevas de cualquier rama con seguimiento, y en las etiquetas con seguimiento que ejecutan trabajos de SAST.

AI Code

Delega el trabajo con IA agente en subagentes del espacio de trabajo

Mantén los detalles de las tareas, como la salida del linter, fuera del contexto del Developer Flow, o entrega una tarea a un agente independiente con sus propias instrucciones y herramientas limitadas. El Developer Flow decide cuándo delegar y recibe solo el resultado.

Secure

Bloquea las solicitudes de fusión que agregan paquetes maliciosos

Impide que los paquetes maliciosos se fusionen, sea cual sea su gravedad. Agrega una regla de malware a las políticas de aprobación de solicitudes de fusión para que el análisis de dependencias frente a los avisos de malware de GitLab requiera aprobación. Funciona con tus reglas de hallazgos de análisis existentes para npm, PyPI, Maven, Go, NuGet, Cargo y RubyGems cuando ejecutas el análisis de dependencias con SBOM.

Secure

Corrige las dependencias de Swift en tus propios runners

Corrige las dependencias de Swift con solicitudes de fusión que actualizan los paquetes vulnerables, y ejecuta esos trabajos en runners etiquetados que tú controlas. Abre hasta 30 solicitudes de fusión de corrección por proyecto y solicita automáticamente revisiones a los Code Owners de los archivos actualizados.

Secure

Encuentra vulnerabilidades en Rust con Advanced SAST (beta)

Activa GitLab Advanced SAST y analizará tu código Rust automáticamente, sin configuración adicional. Verás la entrada no confiable rastreada a través de funciones y archivos, con un flujo de código desde el origen hasta el destino para hallazgos como inyección SQL, inyección de comandos y path traversal.

Verify

Limita las variables de pipeline antes de que desestabilicen CI/CD

Evita que variables de pipeline demasiado grandes desestabilicen tu infraestructura de CI/CD. Como administrador, ahora puedes limitar cuántas variables de pipeline contiene un pipeline y qué tamaño puede tener cada una. En GitLab.com, los límites son 1200 variables por pipeline, 128 KiB por valor y 1 MiB por valor de tipo archivo.

Verify

Orquesta los trabajos de CI/CD con el enrutador de trabajos (beta)

Obtén más control sobre cómo llegan los trabajos de CI/CD a tus runners. En lugar de consultar a GitLab en busca de trabajos, tus runners se conectan al enrutador de trabajos, que gestiona su distribución, y ya está activo en GitLab.com y en los runners alojados por GitLab.

Deploy

Recupera los estados de Terraform eliminados

Deshaz la eliminación accidental de un estado de Terraform. Cuando eliminas un estado, GitLab ahora lo conserva primero durante un plazo, para que puedas restaurarlo o eliminarlo de forma permanente. Los mantenedores restauran un estado a través de la API de GraphQL, y cada restauración queda registrada en un evento de auditoría.

Operate

Controla la replicación de Geo para cada tipo de carga

Ejecuta Geo con un control más preciso sobre los archivos cargados. Geo ahora replica cada tipo de datos de carga por separado mediante tablas particionadas, para que puedas activar o desactivar la replicación y la suma de comprobación para cada tipo.

Secure

Retén las solicitudes de fusión que agregan vulnerabilidades explotadas conocidas

Evita que las vulnerabilidades críticas y explotadas activamente se fusionen sin aprobación. Define políticas de aprobación de solicitudes de fusión a nivel de grupo que retengan los cambios con vulnerabilidades críticas o explotadas conocidas hasta que un aprobador designado las apruebe.

Secure

Define las fechas de vencimiento de las vulnerabilidades en la página de detalles

Mantén la corrección dentro del plazo desde la página de detalles de la vulnerabilidad. Ahora puedes ver y definir allí la fecha de vencimiento de una vulnerabilidad, en lugar de solo a través de la API de GraphQL, y GitLab la marca como vencida o próxima a vencer mientras necesite triaje o esté confirmada.

Secure

Filtra los informes de vulnerabilidades de grupo por atributos de seguridad

Revisa todas las vulnerabilidades de una aplicación, incluso cuando abarca muchos proyectos. Ahora puedes filtrar el informe de vulnerabilidades del grupo por los atributos de seguridad asignados a tus proyectos, como impacto en el negocio o aplicación, e incluir o excluir cada uno.

Secure

Ve el riesgo de los proyectos de un vistazo en el inventario de seguridad

Detecta los proyectos que necesitan atención sin abrir cada uno. El inventario de seguridad ahora resume cuántos proyectos de un grupo necesitan atención, tienen análisis obsoletos o están desprotegidos. También muestra qué proyectos tienen activados los flujos de triaje y corrección con IA agente, junto a su cobertura de escáneres.