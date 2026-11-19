AI Manage

Esegui GitLab Orbit su GitLab Self-Managed e GitLab Dedicated

GitLab Orbit offre agli agenti una mappa viva del ciclo di vita del tuo software, così trovano le risposte con molti meno passi falsi. Su GitLab Dedicated, GitLab esegue GitLab Orbit per la tua istanza. Su GitLab Self-Managed, installi GitLab Orbit come release Helm accanto alla tua istanza GitLab e attivi l'indicizzazione per ogni gruppo.

AI Verify

Chiedi a Orbit cosa incide sul tempo e sui costi dei runner CI

Scopri cosa incide sul tempo e sui costi dei runner chiedendolo a GitLab Orbit. Orbit ora indicizza la durata dei job CI e i tag dei runner insieme al resto dei tuoi dati GitLab, così puoi vedere dove le pipeline delle richieste di merge consumano minuti, per tag di runner.

AI

Continua a lavorare mentre Orbit indicizza, oppure mantieni locale una sessione Duo

Continua a lavorare mentre Orbit indicizza il tuo spazio di lavoro. Esegui l'indicizzazione in background con --async e usa --wait per sospendere le letture finché un indice è ancora in costruzione. Quando Orbit è disattivato per una sessione GitLab Duo, puoi mantenere quella sessione in locale.

Deploy Operate

Assembla le build con Artifact Central su GitLab Self-Managed (beta)

Ora in beta per GitLab Self-Managed, Artifact Central colloca pacchetti e immagini container accanto al tuo codice e alle tue pipeline CI/CD, con tutto il contesto, così ogni build viene assemblata senza errori al primo tentativo.

Secure

Proteggi i segreti CI/CD e dai priorità ai token trapelati ancora attivi

Trova una collocazione più sicura per i tuoi segreti CI/CD e scopri quali token trapelati sono ancora attivi. Il pannello delle variabili CI/CD ora suggerisce GitLab Secrets Manager, così spostare i token lì riduce chi può vederli, e i controlli di validità coprono più fornitori, così sai quali token trapelati sono ancora attivi e li ruoti per primi.

AI Secure

Governa e controlla gli strumenti del server MCP di GitLab per gli agenti IA

Controlla quali strumenti GitLab gli agenti possono usare e mantieni un registro chiaro di ciò che fanno. Imposta “Nega sempre”, “Chiedi sempre” o “Consenti sempre” per ogni strumento su tutti i client connessi, con eventi di audit che distinguono le azioni degli agenti da quelle svolte direttamente dalle persone.

AI

Ottieni Orbit e i flow di Duo dalla connessione MCP di GitLab che già usi

I tuoi agenti non hanno più bisogno di una connessione MCP separata per Orbit: aggiungi il set di strumenti Orbit sul server MCP di GitLab. Quando un agente compatibile con MCP si connette e Duo Agent Platform è disponibile, il server gli indica anche di proporre un flow GitLab Duo corrispondente e di chiederti conferma prima di avviarlo.

Code

Rivedi le richieste di merge più velocemente con Rapid Diffs

Inizia la revisione in pochi secondi, anche su richieste di merge di grandi dimensioni. Rapid Diffs sostituisce la vista diff classica, così il primo file compare fino a tre volte più in fretta. La ricerca del browser funziona subito senza bloccare la pagina, e gli strumenti di revisione che già usi, come la modalità file per file, il contrassegno come visualizzato e le scorciatoie da tastiera, continuano a funzionare.

Verify AI

Riprendi i job CI e le sessioni degli agenti dopo un'interruzione

Smetti di perdere i progressi quando un job viene interrotto. I job CI e le sessioni degli agenti ora possono riprendere da dove si erano fermati invece di ricominciare da capo.

Secure AI

Filtra i falsi positivi sui branch monitorati prima del merge

Elimina il rumore prima del merge o del rilascio, e non solo sul branch predefinito. Il SAST False Positive Detection Flow ora viene eseguito automaticamente sulle nuove vulnerabilità critiche e alte in qualsiasi branch monitorato e nei tag monitorati che eseguono job SAST.

AI Code

Delega il lavoro agentico ai subagenti dello spazio di lavoro

Tieni i dettagli delle attività, come l'output del linter, fuori dal contesto del Developer Flow, oppure affida un'attività a un agente separato con istruzioni proprie e strumenti limitati. Il Developer Flow decide quando delegare e riceve solo il risultato.

Secure

Blocca le richieste di merge che aggiungono pacchetti dannosi

Impedisci il merge di pacchetti dannosi indipendentemente dalla gravità. Aggiungi una regola malware ai criteri di approvazione delle richieste di merge, così la scansione delle dipendenze rispetto agli avvisi malware di GitLab richiede un'approvazione. Funziona con le tue regole esistenti sui risultati delle scansioni per npm, PyPI, Maven, Go, NuGet, Cargo e RubyGems quando esegui la scansione delle dipendenze con SBOM.

Secure

Correggi le dipendenze Swift sui tuoi runner

Correggi le dipendenze Swift con richieste di merge che aggiornano i pacchetti vulnerabili ed esegui quei job su runner con tag che controlli tu. Apri fino a 30 richieste di merge di correzione per progetto e richiedi automaticamente la revisione ai Code Owner dei file aggiornati.

Secure

Trova le vulnerabilità in Rust con Advanced SAST (beta)

Attiva GitLab Advanced SAST e la scansione del tuo codice Rust avviene automaticamente, senza configurazione aggiuntiva. Vedi l'input non attendibile tracciato tra funzioni e file, con un flusso di codice dall'origine alla destinazione per risultati come SQL injection, command injection e path traversal.

Verify

Limita le variabili di pipeline prima che destabilizzino la CI/CD

Evita che variabili di pipeline troppo grandi destabilizzino la tua infrastruttura CI/CD. Chi amministra l'istanza ora può limitare quante variabili contiene una pipeline e quanto può essere grande ciascuna. Su GitLab.com i limiti sono 1200 variabili per pipeline, 128 KiB per valore e 1 MiB per ogni valore di tipo file.

Verify

Orchestra i job CI/CD con il job router (beta)

Ottieni più controllo su come i job CI/CD raggiungono i tuoi runner. Invece di interrogare GitLab per ottenere i job, i tuoi runner si connettono al job router, che gestisce la distribuzione dei job, ora attivo su GitLab.com e sui runner ospitati da GitLab.

Deploy

Recupera gli stati Terraform eliminati

Annulla l'eliminazione accidentale di uno stato Terraform. Quando elimini uno stato, GitLab ora lo conserva per un periodo di attesa, così puoi ripristinarlo o eliminarlo definitivamente. I maintainer ripristinano uno stato tramite l'API GraphQL e ogni ripristino viene registrato in un evento di audit.

Operate

Controlla la replica Geo per ogni tipo di upload

Esegui Geo con un controllo più fine sui file caricati. Geo ora replica separatamente ogni tipo di dati di upload usando tabelle partizionate, così puoi attivare o disattivare la replica e il checksum per ciascun tipo.

Secure

Trattieni le richieste di merge che aggiungono vulnerabilità notoriamente sfruttate

Impedisci il merge senza approvazione di vulnerabilità critiche e attivamente sfruttate. Imposta criteri di approvazione delle richieste di merge a livello di gruppo che trattengono le modifiche con vulnerabilità critiche o notoriamente sfruttate finché un approvatore designato non le approva.

Secure

Imposta le date di scadenza delle vulnerabilità nella pagina dei dettagli

Rispetta i tempi di correzione dalla pagina dei dettagli della vulnerabilità. Ora puoi visualizzare e impostare lì la data di scadenza di una vulnerabilità, invece che solo tramite l'API GraphQL, e GitLab la contrassegna come scaduta o in scadenza finché richiede il triage o è confermata.

Secure

Filtra i report delle vulnerabilità di gruppo per attributi di sicurezza

Esamina ogni vulnerabilità di un'applicazione, anche quando è distribuita su molti progetti. Ora puoi filtrare il report delle vulnerabilità del gruppo in base agli attributi di sicurezza assegnati ai tuoi progetti, come impatto aziendale o applicazione, e includere o escludere ciascuno di essi.

Secure

Vedi il rischio dei progetti a colpo d'occhio nell'inventario di sicurezza

Individua i progetti che richiedono attenzione senza aprirli uno per uno. L'inventario di sicurezza ora riepiloga quanti progetti di un gruppo richiedono attenzione, hanno scansioni obsolete o non sono protetti. Mostra anche quali progetti hanno attivato i flow di triage e correzione agentici, accanto alla copertura degli scanner.