Novità in GitLab
Release mensili, risorse per chi sviluppa e ultime novità dal team di GitLab.
Release mensili
Oltre 270 miglioramenti in tutta la piattaforma, frutto di più di 13.600 richieste di merge completate
Tra le novità di 19.6 ci sono nuovi flussi di lavoro agentici che ti aiutano a smaltire l'arretrato di vulnerabilità, compresi i risultati SAST effettivamente sfruttabili, e a sostituire automaticamente un token GitLab trapelato. I team completano fino al doppio del lavoro agentico per ogni credito GitLab, automatizzano le attività di routine in base a una pianificazione e usano @GitLab in Slack per trasformare le decisioni in ticket, richieste di merge e flow degli agenti.
Smaltisci l'arretrato di vulnerabilità in un gruppo di progetti
Attiva il triage e la correzione agentici su molti progetti contemporaneamente, senza scrivere uno script. Classifica i risultati SAST in base alla loro effettiva sfruttabilità e monitora il tempo medio di correzione nella dashboard di sicurezza.
Automatizza le attività di engineering di routine in base a una pianificazione
Descrivi l'attività in linguaggio naturale, imposta una cadenza da ogni 15 minuti a una volta al mese, e il lavoro agentico viene eseguito senza dipendere da un trigger. Ogni automazione viene eseguita con autorizzazioni limitate e con eventi di audit che registrano ogni esecuzione e ogni modifica.
Trasforma i thread di Slack in lavoro agentico
Menziona @GitLab in un canale o in un messaggio diretto su Slack e lascia che GitLab Duo Agent Platform crei ticket e richieste di merge, avvii flow degli agenti e pubblichi i risultati su Slack. Con una governance all'altezza: ogni richiesta viene eseguita con le tue autorizzazioni GitLab e registrata come sessione dell'agente.
Ruota e correggi i token trapelati senza esporre il nuovo segreto
Dopo aver rilevato un token di accesso trapelato, GitLab lo revoca, ne crea uno sostitutivo con gli stessi ambiti e lo archivia in GitLab Secrets Manager. GitLab Duo apre quindi una richiesta di merge che fa leggere il segreto al tuo codice e ai tuoi job CI/CD, e nessuno, nemmeno GitLab, vede mai il nuovo valore.
Ottieni fino al doppio del lavoro agentico allo stesso costo
GitLab Duo Agent Platform ora usa meno richieste al modello, così i crediti GitLab durano fino al doppio e puoi reinvestire il risparmio in altri flussi di lavoro agentici e nelle nuove funzionalità di GitLab Flex, come il recente GitLab Secrets Manager.
Collaboratore del mese: @jmrp
José è un collaboratore di livello 5 che ha esteso l'autorizzazione tramite token di accesso personali granulari a tutta l'API GraphQL di GitLab. I token granulari ora possono leggere dati come blame, la convalida di CODEOWNERS, le chiavi di deployment disponibili e le metriche di sicurezza dei progetti.
Novità in arrivo
Funzionalità previste per le prossime release. I piani possono subire modifiche.
Le ultime novità di GitLab
Scopri le novità in anteprima
Iscriviti per scoprire in anteprima tutte le novità di GitLab: gli ultimi aggiornamenti dei prodotti, gli episodi di The Developer Show e gli eventi GitLab.
Tutti i campi sono obbligatori