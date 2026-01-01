Epic Paris 2026
Date: Jeudi 26 Novembre 2026
Heure: 9h - 17h
Lieu: Cloud Business Center, Paris
Le futur du software. Concrètement. À Paris.
À Epic Paris, vous verrez comment les organisations les plus ambitieuses livrent déjà du logiciel autrement. Moins de friction. Plus de vitesse. Des équipes libérées de l'exécution pour se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Un événement sans équivalent, conçu pour les dirigeants qui ont décidé de piloter leur transformation, pas de la subir.
- Voir le cycle de livraison autonome en action, gouvernance et souveraineté incluses
- Comprendre ce que la transformation exige vraiment des équipes et des organisations
- Échanger entre pairs, sans pitch, sans slides
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Places limitées à 150 participants sélectionnés.
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