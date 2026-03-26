GitLabの機能フラグをPythonで使い始める

更新日：2026年6月23日
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Unleash SDKを使ってPython FlaskアプリにGitLabの機能フラグを統合し、再デプロイなしでフィーチャーロールアウトを制御する方法を解説します。
新機能の開発に数週間かけてきました。すべてのテストをパスし、コードレビューも完了して、リリース準備が整いました。いざデプロイしたところ、1時間もしないうちに受信トレイがバグ報告で埋め尽くされます。機能自体はほとんどのユーザーで問題なく動作するのに、想定していなかった本番トラフィックの何かが、一部のユーザーで障害を引き起こしているのです。そこからロールバック対応、インシデントレポートの作成、PR対応に追われることになります。
機能フラグはまさにこうした事態を防ぐものです。デプロイとリリースを切り離すことができます。コードの準備ができたときに本番環境へプッシュしておき、GitLabでトグルを切り替えることで、実際に新機能を見るユーザーをコントロールできます。まず「ユーザーID」戦略でQAチームから始め、「10%ロールアウト」に切り替え、確信が持てたら「全ユーザー」へと移行できます。途中で問題が起きても、数秒でオフにできます。再デプロイも、ホットフィックスも、悪評も不要です。
このチュートリアルでは、Unleash Python SDKを通じてGitLabの機能フラグを読み取る、動作するFlaskアプリケーションを解説します。完全なサンプルコードは gitlab.com/omid-blogs/gitlab-feature-flags-demo で公開されています。自分のグループまたはワークスペースにクローンすれば、数分でライブの機能フラグ制御を体験できます。
このチュートリアルを終えると、インテグレーションの仕組みを理解し、自分のプロジェクトにそのまま適用できるテンプレートを手に入れられます。
GitLabはすべてのプロジェクトに対して Unleash 互換のAPIを公開しています。つまり、UnleashのクライアントSDK（Go、Ruby、Python、JavaScriptなど）は、独立したUnleashサーバーなしでGitLabに直接接続できます。
起動時にSDKがすべてのフラグ定義を取得し、設定可能なインターバルで再取得します（デモでは15秒）。
is_enabled() を呼び出すたびに、キャッシュされた設定に基づいてローカルで評価が行われ、フラグチェックごとのネットワーク呼び出しは発生しません。これにより、フラグ評価はほぼ瞬時に行われ、一時的なネットワーク障害にも強くなります。
GitLabの機能フラグをPython FlaskアプリにUnleash SDKで統合する手順を説明します。
必要なもの：
gitlab.com/omid-blogs/gitlab-feature-flags-demo にアクセスして、自分のGitLab名前空間にフォークしてください。これにより、独自の機能フラグを管理できるプロジェクトのコピーが作成されます。次にローカルにクローンして、お気に入りのIDEで開きます。
git clone https://gitlab.com/<your-namespace>/gitlab-feature-flags-demo.git
cd gitlab-feature-flags-demo
.
├── app.py # FlaskアプリとUnleash SDKの統合
├── requirements.txt # Pythonの依存関係
├── .env.example # 必要な環境変数のテンプレート
├── .gitignore
├── templates/
│ └── index.html # WebUIテンプレート
└── static/
└── styles.css # スタイリング
自分のGitLabプロジェクトを開き、デプロイ > 機能フラグ に移動して、新しい機能フラグ をクリックします。以下の4つのフラグを作成し、それぞれのステータスを アクティブ に、戦略を 全ユーザー に設定します。
ヒント： フラグが有効として評価されるには、アクティブ状態で少なくとも1つの戦略が設定されている必要があります。戦略がない場合、SDKはフラグが「アクティブ」とマークされていても無効として扱います。
「全ユーザー」はシンプルなオン/オフのトグルですが、GitLabにはすぐに使える戦略が他にもいくつかあります。
戦略こそが機能フラグを非常に強力にしている部分です。ユーザーID戦略でQAチームから始め、10%のパーセントロールアウトに切り替え、確信が持てたら全ユーザーへ。GitLab UIから操作するだけで、コード変更は一切不要です。
機能フラグのページで、右上の 設定 をクリックします。以下の2つの値が表示されます。
https://gitlab.com/api/v4/feature_flags/unleash/<your-project-id>
両方の値をコピーしてください。アプリに環境変数として渡します。インスタンスIDは読み取り専用であることに注意してください。フラグの状態を取得するだけで、変更はできません。ただし、情報漏洩を防ぐためにインスタンスIDはシークレットとして扱ってください。
READMEに完全なセットアップ手順がありますが、簡単にまとめると次のとおりです。
pip install -r requirements.txt
次に認証情報を設定します。2つの方法があります。
方法A：.envファイルを使う（推奨）
リポジトリには
.env.example ファイルが含まれています。これをコピーして値を入力します。
cp .env.example .env
エディターで
.env を開き、ステップ3で取得した認証情報でプレースホルダーを置き換えます。
UNLEASH_URL=https://gitlab.com/api/v4/feature_flags/unleash/<your-project-id>
UNLEASH_INSTANCE_ID=<your-instance-id>
UNLEASH_APP_NAME=production
次にエクスポートします。
export $(grep -v '^#' .env | xargs)
方法B：ターミナルで直接エクスポートする
export UNLEASH_URL="https://gitlab.com/api/v4/feature_flags/unleash/<your-project-id>"
export UNLEASH_INSTANCE_ID="<your-instance-id>"
export UNLEASH_APP_NAME="production"
.env ファイルはバージョン管理にコミットしないでください。リポジトリの
.gitignore ですでに除外されていますが、理由を知っておく価値があります。インスタンスIDはシークレットであり、gitの履歴に残すべきではありません。
インテグレーション全体を動かす環境変数は3つです。
|変数
|必須
|説明
|デフォルト
UNLEASH_URL
|はい
|プロジェクトのGitLab Unleash API URL
|—
UNLEASH_INSTANCE_ID
|はい
|設定パネルのインスタンスID
|—
UNLEASH_APP_NAME
|いいえ
|環境名。フラグ戦略と一致させます
production
UnleashClient が主要な依存関係です。ポーリング、キャッシュ、ローカルでのフラグ評価を処理する公式のUnleash Python SDKであり、これらを自前で構築する必要がなくなります。
実行する前に
app.py を読んでください。自分のプロジェクトで再現できるよう、理解しておく価値のある主要なパターンを説明します。
SDKの初期化
unleash_client = UnleashClient(
url=UNLEASH_URL,
app_name=UNLEASH_APP_NAME,
instance_id=UNLEASH_INSTANCE_ID,
refresh_interval=15,
metrics_interval=60,
)
unleash_client.initialize_client()
パーソナルアクセストークンも、ソースにハードコードされた認証情報も不要です。必要な変数のいずれかが欠けている場合、アプリは即座に明確なエラーメッセージを出力して終了します。
フラグの確認
def is_flag_enabled(flag_name):
return unleash_client.is_enabled(flag_name)
SDKがフラグ定義をメモリにキャッシュするため、
is_enabled() はネットワーク往復なしに即座に結果を返します。
フラグでの実際の動作の制御
インデックスルートはフィーチャーディクショナリを構築し、各フラグを評価してテンプレートに結果を渡します。
features = {}
for flag_name, config in feature_configs.items():
features[flag_name] = {
**config,
'enabled': is_flag_enabled(flag_name)
}
return render_template('index.html', features=features)
テンプレートはこれらの値を使用して、CSSクラスを条件付きで適用し、UI要素をレンダリングします。
dark_mode はbodyクラスを切り替え、
holiday_banner はバナー要素の表示/非表示を完全に制御します。
templates/index.html を開いて、どのように接続されているか確認してください。
なお、
index.html は小さなJavaScriptスニペットによって30秒ごとに自動更新されるため、手動でリロードしなくても機能フラグの変更が反映されるのを確認できます。
ターゲット戦略のためのユーザーコンテキストの渡し方
全ユーザーを超えてパーセントロールアウトやユーザーターゲティングを使用する準備ができたら、
is_enabled() にコンテキストオブジェクトを渡します。
unleash_client.is_enabled(
'new_layout',
context={'userId': current_user.id}
)
SDKはパーセントロールアウトの一貫したハッシュ処理を自動的に行います。計算は一切不要です。
python3 app.py
http://localhost:8080 にアクセスしてください。4つの機能カードが現在の有効/無効の状態で表示されるはずです。
GitLabの デプロイ > 機能フラグ に戻り、いずれかのフラグを切り替えてみてください。最も視覚的な効果が得られる
dark_mode または
holiday_banner を試してみましょう。約15秒待ってからページをリロードすると、カードが新しい状態を反映して更新されます。
dark_mode をオンにした場合、ページ全体がダークテーマに切り替わります。オフに戻して待ち、リロードすると即座に元に戻ります。
これが機能フラグのコアバリューです。コードに触れることなく、再デプロイすることなく、GitLabからアプリケーションの動作を制御できます。
すべてのリクエストでフラグを評価するアプリには、SDKが明らかに優れています。より高速で、よりシンプルで、SDKが使用するインスタンスIDはフラグ状態の読み取り以外の権限を持ちません。これはPATよりもはるかに小さなセキュリティフットプリントです。
|REST API
|Unleash SDK
|認証
|より広いプロジェクト権限を持つパーソナルアクセストークンが必要
|インスタンスIDのみを使用。読み取り専用でフラグ状態にスコープされ、PATは不要
|フラグ評価
|チェックごとにネットワーク呼び出し
|キャッシュされた設定からローカルで評価
|チェックあたりのレイテンシー
|ネットワーク往復
|ほぼゼロ（インメモリ）
|戦略サポート
|手動解析が必要
|パーセントロールアウトとユーザーIDターゲティングのビルトインサポート
|レート制限
|GitLab.com APIレート制限の対象
|アプリインスタンスごとに単一のポーリング接続
|問題
|対処法
ERROR: UNLEASH_URL and UNLEASH_INSTANCE_ID... でアプリが終了する
|両方の環境変数を設定してください。
.env.example を参照。
|すべてのフラグが無効として表示される
|GitLabにフラグが存在し、アクティブな戦略が設定されていることを確認してください。その後、SDKが更新されるまで15秒待ちます。
|GitLabでの変更が反映されない
|SDKは15秒ごとにポーリングします。少し待ってからページをリロードしてください。
|ローカルIPアドレスが機能しない
|OSのファイアウォールがポート8080をブロックしている可能性があります。代わりに
localhost:8080 を使用してください。
15秒のポーリングインターバルは、開発環境や小規模なデプロイには適しています。すべてのクライアントが同じIPからポーリングする場合、GitLab.comは15秒インターバルで約125クライアントをサポートできます。それを超えるとレート制限に達します。より大規模な本番アプリを構築する場合は、クライアントの前にUnleash Proxyを実行することを検討してください。すべてのインスタンスに代わってGitLabへのリクエストをバッチ処理し、上流のトラフィックを大幅に削減します。
debug=False はデモですでに設定されています： このままにしておいてください。Flaskのデバッグモードはリモートコード実行を可能にする対話型デバッガーを公開します。
requirements.txt には特定のバージョンが指定されています。CI/CDパイプラインでGitLabのDependency Scanningを有効にして、脆弱性を把握し続けましょう。
.env.example が正しいパターンを示しています。
このチュートリアルでは、GitLabの機能フラグをPythonアプリケーションに統合する全ライフサイクルを説明しました。適切な戦略でフラグを作成すること、Unleash認証情報の取得、SDKの初期化、Flaskでのフラグのローカル評価、そして再デプロイなしにリアルタイムで動作を切り替えることまでをカバーしました。
インテグレーション全体に必要なのは、1つの依存関係（
UnleashClient）、3つの環境変数、そして1つのメソッド呼び出し（
is_enabled()）だけです。独立したUnleashサーバーも、パーソナルアクセストークンも、複雑なインフラも不要です。
機能フラグは、デプロイリスクを軽減するための最も実践的なツールの1つです。壊れた機能を即座に無効化したり、ターゲットユーザーグループから一定割合、そして全ユーザーへと段階的に展開したりする能力は、デプロイパイプラインに一切触れることなく、最小限のセットアップで大きな価値をもたらします。デモリポジトリ は、あらゆるプロジェクトにフォークして応用できる、動作するベースを提供しています。
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