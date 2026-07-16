GitLab 19.2リリース

本ブログは、 GitLab 19.2 release notesの抄訳です。内容に相違がある場合は、原文が優先されます。

GitLab 19.2 リリースノート

2026年7月16日、GitLab 19.2が以下の機能とともにリリースされました。

今月の 注目コントリビューターとして、 vivekshukl007さんをご紹介できることを嬉しく思います。

VivekさんはEmiratesのシニアデータエンジニアで、GitLab OrbitへのScala言語サポート追加という大きなインパクトをもたらすコントリビュートを行いました。この変更により、ScalaコードベースでWork in Progressのデベロッパーのコードグラフ機能が向上します。

主要な機能

GitLab Duo CLIが一般提供開始

プラン: Premium, Ultimate

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GitLab Duo CLIは、GitLab Duo Agent Platformをターミナルから直接利用できるツールです。

CLIを使用して、コードベースに関する複雑な質問を行ったり、ユーザーに代わって自律的にアクションを実行したりできます。 外部ツールとは異なり、CLIはGitLabプロジェクト、パイプライン、エージェント設定に関するコンテキストを保持しています。

主な機能は次のとおりです。

2つのモード: インタラクティブチャットモードとCI/CD向けヘッドレスモード

GitLab Self-ManagedおよびGitLab Dedicated向けの管理者によるオン/オフ制御

モデルの選択と共有セッション

ツールの承認

Model Context Protocol（MCP）接続

スラッシュコマンド（コンテキストの使用状況確認やコンテキストのコンパクションコマンドを含む）

スキルおよび AGENTS.md カスタマイズファイルのサポート

GitLab Duo CLIは、GitLab CLI（ glab ）経由またはスタンドアロンツールとしてインストールできます。

GitLab Duoのカスタムフローが一般提供を開始

プラン: Free, Premium, Ultimate

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カスタムフローは、GitLabプロジェクト全体にわたる複雑なマルチステップタスクを自動化するために、ユーザーが作成・設定できるAI駆動のワークフローです。チームはワークフローのステップ、コンポーネント、トリガーを定義することで、繰り返し発生する開発・運用作業をGitLabイベントに応じて自動実行できます。GitLab UIでは、フローがGitLab CI/CD上で直接実行されるため、GitLabを離れることなく一般的なタスクを自動化できます。

主な機能は次のとおりです。

チーム固有の自動化に対応した、YAMLで定義された再利用可能なワークフロー

複雑なマルチステップタスクに対応するマルチエージェントオーケストレーション

重要なステップでの承認やフィードバックのために、ユーザーが定義できるヒューマン・イン・ザ・ループ（HITL）チェックポイント

メンション、割り当て、パイプラインイベント、マージリクエストのライフサイクルイベントを含むネイティブGitLabトリガー

プロジェクトまたはAIカタログからのフローの作成と管理

パブリックおよびプライベートの表示レベル制御

サービスアカウントと複合IDを使用したセキュアな実行

実行前に設定の問題を検出するYAML検証

スケジュールされたパイプライン実行ポリシーがGA開始

プラン: Ultimate

Ultimate 提供形態: GitLab.com, GitLab Self-Managed, GitLab Dedicated

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スケジュールされたパイプライン実行ポリシーが一般提供（GA）になりました。セキュリティポリシープロジェクトでスケジュールを一度定義するだけで、対象となるすべてのプロジェクトに適用できます。各プロジェクトの .gitlab-ci.yml を個別に編集する必要はありません。要件が変更された場合も、多数のCI/CD設定ファイルを横断して変更を調整する代わりに、ポリシーを一か所で更新するだけで対応できます。

スケジュールポリシーを使用すると、コミットの有無に関わらず、コンプライアンススクリプト、セキュリティスキャン、またはその他のカスタムCI/CDジョブを日次・週次・月次のケイデンスで実行できます。これは、定期的なコード変更がないリポジトリ（新たに発見された脆弱性を検出するための依存スキャンの実行など）に特に有効です。各ポリシーは独立したパイプラインとして実行され、タイムゾーンのサポート、時間帯分散、およびブランチターゲティングに対応しています。

Agentic Chatから基本フローを開始可能に

プラン: Free, Premium, Ultimate

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これまでのバージョンのGitLabでは、基本フローは特定のUI操作、メンション、割り当てからのみ開始できました。 現在は、GitLabのUI上でAgentic Chatとの会話の一部として、これらのフローを開始できるようになりました。

リクエストがスペシャリストワークフローに一致すると、Agentic Chatは以下のフローのいずれかにハンドオフします。

デベロッパーフロ: 変更を実装するか、マージリクエストを作成します

コードレビューフロ: マージリクエストをレビューします

CI/CDパイプライン修正フロー: 失敗したパイプラインを診断して修復します

チャットでハンドオフを承認すると、会話内または AI > セッション から進捗を確認できます。

サブグループへのGitLab Duo利用可否の選択的設定

プラン: Ultimate

Ultimate 提供形態: GitLab Dedicated, GitLab Dedicated for Government

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GitLab Dedicatedインスタンスの管理者は、特定のサブグループに対してGitLab DuoおよびGitLab Duo Agent Platformを利用不可に設定しながら、他のサブグループでは引き続き有効化できるようにすることが可能です。

これまでは、インスタンス全体でGitLab DuoとAgent Platformを無効化するか、すべてのサブグループで利用可能にするかのいずれかしか選択できませんでした。

今回のリリースで、デフォルト拒否のサブグループ単位の許可リストを適用できるようになりました。特定のサブグループを 常にオフ（ロック済み） に設定すると、その子孫グループおよびプロジェクトではGitLab DuoとAgent Platformを有効化できなくなります。一方、他のサブグループについてはオーナーロールを持つユーザーの判断に委ねることができます。ロックの適用・解除は管理者のみが行え、影響を受けるオーナーには、GitLab Duoが親グループによってロックされている旨のメッセージが明確に表示されます。

この機能は、コンプライアンスおよびプラットフォームガバナンスチームが厳格なデータ分類要件を満たすうえで役立ちます。

プラン: Ultimate

Ultimate 提供形態: GitLab.com, GitLab Self-Managed, GitLab Dedicated

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デフォルトブランチ以外のブランチでも脆弱性を追跡できるようになりました。最良の結果を得るには、特定の環境（ project-qa 、 project-prod ）やデプロイプラットフォーム（ project-iOS 、 project-android ）向けのブランチなど、長期間維持されるリリースブランチを少数に絞って対象にすることをお勧めします。

このベータ版には以下の機能が含まれています。

セキュリティ設定ページで追跡ブランチを追加できます（ネームスペース内のプロジェクト数の2倍まで）。

脆弱性レポートでブランチによるフィルタリングが可能です。

プロジェクトレベルのセキュリティダッシュボードでブランチによるフィルタリングが可能です。

追跡ブランチ上のすべての脆弱性タイプ（以前は対象外だったCVEを含む）を追跡できます。

ブランチがデフォルトブランチにマージされた際に、脆弱性ステータスのメタデータの整合性を維持します。

追跡ブランチ上の脆弱性ステータスを更新できます。

プラン: Ultimate

Ultimate 提供形態: GitLab.com, GitLab Self-Managed, GitLab Dedicated

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GitLab 19.2では、依存関係スキャン自動修正をベータ版として導入しました。この機能は、依存関係スキャンのワークフローに自動化された脆弱性修正を直接組み込むもので、2つの機能を提供します。

依存関係バージョンの自動更新：GitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedで利用可能。

エージェント型による破壊的変更の解決：GitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedで利用可能。GitLabクレジットを消費します。

依存関係バージョンの自動更新は、脆弱な依存関係を安全なバージョンに更新するマージリクエストを自動的に作成します。有効にすると、GitLabはプロジェクト内の脆弱な依存関係を監視し、手動での介入なしに修正用MRを作成します。デフォルトでは、パッチバージョンとマイナーバージョンへの更新が対象です。

エージェント型による破壊的変更の解決は、複雑な更新を処理するために修正フローを拡張します。依存関係のバージョンを更新するマージリクエストのパイプラインが破壊的変更によって失敗した場合、GitLab Duoはパイプラインのエラー、依存関係の変更履歴、およびコードでの依存関係の使用方法を分析します。

GitLab Duoは同じMRに修正をコミットし、パイプラインが成功するまで再実行します。エージェント型による破壊的変更の解決を有効にすると、バージョン更新の対象がメジャーバージョンにも拡張されます。

2つの機能を組み合わせることで、完全な修正ループが形成されます。GitLabがMRを作成し、更新が複雑な場合はGitLab Duoが解決します。

セットアップ手順については、 依存関係スキャン自動修正を参照してください。

フィードバックは ベータ版フィードバックイシューでお寄せください。

プラン: Premium, Ultimate

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AI監査イベントレポートがベータ版として利用可能になりました。セキュリティおよびコンプライアンスチームは、GitLab Duoエージェントのアクティビティを一元的にダウンロード可能な記録として確認できます。

これまで、エージェントのアクティビティはパイプラインジョブやイベント履歴に分散しており、以下の目的でセッションを再構成することが困難でした。

インシデント調査。

コンプライアンスレビュー。

AIガバナンスレポート。

今回のリリースで、各エージェントセッションが以下の情報を含む包括的な監査アーティファクトを生成するようになりました。

入力。

モデルおよび設定コンテキスト。

時系列のイベントタイムライン。

出力。

ガバナンスページからAI監査イベントを参照し、エージェントやセッションの詳細でフィルタリングして、個々のイベントを詳しく確認したり、基となるセッションアーティファクトをダウンロードしたりできます。

プラン: Ultimate

Ultimate 提供形態: GitLab.com, GitLab Self-Managed, GitLab Dedicated

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セキュリティレビューフローは、マージリクエスト内のビジネスロジックの脆弱性を直接検出します。既知のパターンをスキャンする静的解析ツールとは異なり、セキュリティレビューフローはコードの意図を推論し、パターンベースのスキャナーが見落としがちな認可のバイパス、データの露出、ロジックエラーを特定します。

レビューをリクエストするには、マージリクエストのレビュアーとして Duo Security Review サービスアカウントを割り当てます。フローは差分を分析し、脆弱性が発生している正確な行にスレッド形式のコメントとして結果を投稿します。各コメントには、Common Weakness Enumeration（CWE）の分類、重大度の評価、および可能な場合はマージリクエストを離れることなく適用できるインラインの修正候補が含まれます。

各レビューは、マージリクエストの差分の複雑さに基づいてGitLabクレジットを消費します。

Agent Platformの中核機能

AIカタログアイテムの一括有効化

プラン: Premium, Ultimate

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AIカタログでパブリックカスタムエージェント、外部エージェント、およびパブリックカスタムフローを有効化する際、プロジェクトを1つずつ選択する代わりに、1回の操作で最大100件のプロジェクトを選択できるようになりました。

カスタムエージェントの検証

プラン: Free, Premium, Ultimate

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以前は、実行時にプロンプトが失敗するカスタムエージェントをAIカタログに保存できました。たとえば、セキュリティルールに抵触するプロンプトを使用すると、エージェントは使用中に何も行わず、エラーも表示されませんでした。

カスタムエージェントを作成または更新する際、GitLabがプロンプトの設定を検証し、エージェントを保存する前にエラーを通知するようになりました。

フローでIDトークンを設定する

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IDトークンを使用すると、長期間有効な認証情報を保存することなく、サードパーティのOpenID Connect（OIDC）サービスで認証できます。たとえば、バイナリやコミットのキーレス署名、またはシークレットマネージャーからのシークレットの取得にIDトークンを活用できます。

この機能を使用するには、エージェントの設定に id_tokens キーワードを追加し、GitLab Duo Agent Platformが発行するトークンを信頼するようにサービスを設定してください。

GitLab Duo Agent Platform Self-Hostedの使用量課金チェック

プラン: Premium, Ultimate

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オンラインライセンスでセルフホストモデルを使用しているGitLab Self-Managedのお客様向けに、GitLab Duoヘルスチェックが以下のエンドポイントへの接続を確認するようになりました。

カスタマーポータル

AIゲートウェイ

Duoワークフローサービス

これらのエンドポイントへの接続は、使用量課金に必要です。

これまでは、ファイアウォールによってこれらのコンポーネントへの接続がブロックされていても、ユーザーが機能を使用できなくなるまで管理者は接続の問題を把握できませんでした。管理者はこの新しい検証チェックを使用して、ユーザーへの影響が生じる前に問題を診断し、ファイアウォールの許可リストを確認できるようになりました。

GitLab Duo Enterpriseシートのコードレビューフロー

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以前のバージョンのGitLabでは、GitLab Duo Enterpriseシートを持つユーザーがGitLab Duoにコードレビューをリクエストすると、GitLab Duoコードレビューがレビューを実行していました。 これは、グループに対してコードレビューフローが有効になっている場合でも同様でした。すべてのユーザーに対してエージェント型フローを有効にする方法はありませんでした。

今回のリリースで、トップレベルグループのオーナーがこのデフォルト設定を変更し、ユーザーのシートに関わらず、すべてのコードレビューでコードレビューフローを使用するよう設定できるようになりました。 すべてのレビューはGitLabクレジットを消費します。

この変更により、GitLab Duo Enterpriseシートを持つユーザーも、他のユーザーと同様に、リポジトリ全体のコンテキスト認識、マルチステップの推論、およびレビューセッションを利用できるようになります。

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以前のバージョンのGitLabでは、プロジェクトまたはグループで自動レビューが有効になっている場合、GitLab Duoはすべての対象マージリクエストをレビューしていました。 これには、ボットが作成した依存関係の更新、フィーチャーブランチ、実験的な作業など、チームが実際にフィードバックを求めていない変更も含まれていました。

除外ルールを使用して、特定のマージリクエストを自動レビューから除外できるようになりました。 プロジェクトまたはグループに .gitlab/duo/mr-review-automated-rules.yaml ファイルを作成し、作成者、ソースブランチ、またはターゲットブランチに基づいた除外ルールを定義します。 ルールでは dependabot/* や *-bot のようなグロブパターンをサポートしています。

除外されたマージリクエストに対しても、手動でレビューをリクエストすることは引き続き可能です。

この機能はベータ版であり、 duo_code_review_automated_rules 機能フラグによって制御されています（デフォルトで有効）。

マージ前の自動リベース

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以前のバージョンのGitLabでは、プロジェクトで半線形または早送りマージ方式を使用している場合、ソースブランチがターゲットブランチより遅れると追加の手順が必要でした。 マージするには、 リベースを選択して完了を待ち、その後マージリクエストに戻って マージを選択する必要がありました。 この2段階の操作により、すべてのマージに余分な手間が生じていました。

プロジェクトのマージリクエスト設定で マージ前の自動リベースを有効にするを選択できるようになりました。 この設定を有効にすると、GitLabはマージ時にソースブランチをターゲットブランチにリベースするため、1回の操作でマージできます。 個々のコミットのGPG署名を保持することが重要な場合は、この設定をオフのままにしておくことができます。

インスタンスレベルのカスタムレビュー指示

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以前のバージョンのGitLabでは、GitLab Duoのカスタムレビュー指示はプロジェクトレベルまたはグループレベルでのみ定義できました。 インスタンス全体で一貫したレビューガイダンス（セキュリティルールや社内コーディング標準など）を適用したい管理者は、すべてのプロジェクトに同じ指示を重複して設定する必要がありました。

今回のリリースで、インスタンス全体に対してカスタムレビュー指示を設定できるようになりました。

管理者はインスタンス内のプロジェクトをテンプレートとして選択できます。GitLab Duoがコードレビューを実行する際、インスタンスレベルの .gitlab/duo/mr-review-instructions.yaml ファイルの指示が、グループレベルおよびプロジェクトレベルの指示と組み合わせて適用されます。これにより、組織はインスタンス全体のレビュー標準に対して信頼できる唯一の情報源を持つことができます。

コードレビューフローとGitLab Duoコードレビューはいずれも、インスタンスレベルのカスタム指示をサポートしています。

レビューディスカッションをGitLab Duoで解決（ベータ版）

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以前のバージョンのGitLabでは、コードレビューのコメントを解決するには、エディタに切り替えて修正を実装し、変更をコミットしてプッシュしてから、スレッドを手動でクローズする必要がありました。 未解決のディスカッションごとにこのサイクルを繰り返す必要があり、コンテキストスイッチのオーバーヘッドが多忙なレビュー全体で積み重なっていました。

任意のレビューディスカッションで GitLab Duoで解決を選択できるようになりました。 GitLab Duoはレビューコメントとその周辺のコードを読み取り、レビュアーが説明した変更を実装して、ブランチにコミットします。その後、GitLab Duoは変更内容と理由の簡単なサマリーをディスカッションに返信し、スレッドを解決します。変更内容を確認し、修正がコメントに正しく対応していない場合はスレッドを再オープンできます。

統合DevOpsとセキュリティ

CIエキスパートエージェントの一般提供開始

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CIエキスパートエージェントが一般提供開始になりました。このAI搭載アシスタントは、GitLab CI/CDパイプラインの作成、デバッグ、最適化を支援します。リポジトリを分析し、パイプライン設定に関するガイダンスを提供します。

今回の一般提供（GA）は、ベータ版およびデザインパートナープログラムでの実績を踏まえたものであり、実際の顧客ワークロードでの本番運用にエージェントを対応させることで、プロジェクトにおけるCI/CD導入のハードルを下げます。

このエージェントは Orbitと統合されています。OrbitとそのKnowledge Graphを有効にすると、エージェントはグラフベースのコードインテリジェンスを活用し、より文脈に即したパイプラインの推奨を提供します。OrbitとKnowledge Graphはベータ版です。

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GitLab DuoのCI/CDパイプライン修正フローに、2つの主要な改善が加わりました。

マージリクエストの差分に関連ファイルが既に含まれている場合、そのマージリクエストに対してコード提案として直接修正が提示されます。

フローがパイプラインの失敗を分類してから対処するため、より的を絞った診断が得られます。

また、フローはパイプライン階層全体にわたって子パイプラインの失敗を分析し、 AGENTS.md ファイルを使用してプロジェクトに合わせた動作のカスタマイズが可能になりました。さらに、マージリクエストのコメントをすっきり保つため、AIの推論プロセスはデフォルトで折りたたまれて表示されます。

フィードバックは フィードバックイシューにお寄せください。

GitLabアチーブメントでコントリビューターを表彰

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これまでGitLabには、チームメンバー、顧客、コントリビューターの功績を正式に称える組み込みの仕組みがありませんでした。多くの努力が認められないまま終わり、コミュニティにはプロジェクトを支える人々を称えるための一貫した手段がありませんでした。

グループレベルでカスタムアチーブメントを作成し、コントリビューションに応じてユーザーに授与できるようになりました。各アチーブメントには名前、説明、アバターを設定できます。授与されたユーザーは、プロフィールに表示するアチーブメントを選択できます。アチーブメントにより、メンテナーは参加を目に見える形で報いることができ、より強固でモチベーションの高いコミュニティの構築に役立ちます。

この機能へのコントリビュートに感謝します。 Niklas van Schrickさん、ありがとうございました！

パーソナルスニペットでのGitLab Flavored Markdownリファレンス

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パーソナルスニペットでGitLab Flavored Markdown（GFM）リファレンスを使用できるようになりました。使用方法は次の2通りです。

GitLabは、プロジェクトスニペットやGitLabの他の領域と同様に、パーソナルスニペットの説明とコメント内のGFMリファレンスを処理します。

コメントやイシュー・マージリクエストの説明など、GFMがサポートされている場所であればどこからでも、プロジェクトスニペットで既に使用できる $<id> 構文を使用してパーソナルスニペットを参照できます。

スニペットIDはパーソナルスニペットとプロジェクトスニペット全体で一意であるため、各IDは単一のスニペットに解決されます。

セキュリティマネージャーがエージェント型フローを設定可能に

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セキュリティマネージャーロールを持つユーザーは、プロジェクトに対してSAST VR、SAST FP、シークレットFP、および依存関係スキャンVRを設定できるようになりました。

ビルトインのプロジェクトテンプレートの無効化

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組織がカスタムプロジェクトテンプレートを使用している場合、ビルトインのベンダーテンプレートがテンプレート選択画面に不要な項目を追加したり、サーバーサイドフックやその他のリポジトリ制御を回避したりする可能性があります。

管理者は、 管理者エリアからグローバルに、またはサブグループのグループレベルで、プロジェクトテンプレートを無効化できるようになりました。この設定は自動的にカスケードされるため、グループごとに個別に設定する必要はありません。管理者は設定値を強制することで、グループやサブグループが設定を上書きできないようにすることも可能です。インスタンスおよびグループの設定は、REST APIおよびGraphQL APIでも管理できます。 GitLab.comでは、グループレベルの設定のみ利用可能です。

詳細権限PATが一般提供開始

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詳細権限パーソナルアクセストークン（PAT）が一般提供（GA）になりました。従来のPATは所属するすべてのプロジェクトとグループへのアクセスを付与しますが、詳細権限PATでは各トークンを特定のリソースとアクションに限定できます。これにより、自動化やインテグレーションに最小権限の原則を適用しやすくなり、トークンが漏洩または不正利用された場合の潜在的な影響を軽減できます。

セットアップを簡単にするために、トークン作成時に Duoで権限を追加機能を使用して適切なパーミッションを選択できます。既存の従来のPATは引き続き従来どおり機能します。新しいトークンについては、各トークンが必要なリソースとアクションのみにスコープされるよう、GitLabは詳細権限PATを推奨しています。

GAリリースにより、詳細権限PATはREST APIエンドポイントの完全なカバレッジと、最もよく使用されるGraphQLタイプおよびミューテーションのカバレッジを備えるようになりました。

脆弱性レポートのエクスポートでフィルターが正しく適用されるように

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フィルターを適用した状態で脆弱性レポートをエクスポートすると、エクスポートされたCSVファイルにはフィルター済みのデータのみが含まれます。

GitLab Runner 19.2

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本日、GitLab Runner 19.2もリリースしました。GitLab Runnerは、CI/CDジョブを実行してその結果をGitLabインスタンスに送信する、高いスケーラビリティを持つビルドエージェントです。GitLab Runnerは、GitLabに含まれるオープンソースの継続的インテグレーションサービスであるGitLab CI/CDと連携して動作します。

新機能

バグ修正

すべての変更点はGitLab Runnerの 変更履歴をご覧ください。

スケールとデプロイ

GitLab DuoがマージリクエストのレビューをAIで読み取り、返信

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GitLab DuoとMCPベースのエージェントを使用して、マージリクエストのレビューディスカッションを読み取れるようになりました。 これにより、AIアシスタントがレビュアーのフィードバック、未解決のスレッド、ディスカッションの履歴を完全に把握できます。

エージェントに対して、レビューコメントの要約、フィードバックへの返信の下書き作成、そしてワークフローを離れることなくマージリクエストのディスカッションへの直接返信投稿を依頼できます。

インストール

新規にGitLabをセットアップする場合は、 GitLabダウンロードページをご覧ください。

アップデート

アップデートページをご確認ください。

ご不明な点がある場合

ご質問やご意見をお聞かせください。本リリースについてご不明な点がある場合は、 GitLabフォーラムにアクセスして質問を投稿してください。

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