多くの企業が GitLab Dedicatedを選ぶ理由は明快です。セキュアでコンプライアンス要件を満たす単一テナントのGitLabインスタンスを、GitLab自身が運用する。この一点に尽きます。一方で、エージェント型のワークフローがパイプラインの実行量を押し上げるなかで、完全なデータ分離とRunnerインフラの運用負荷が新たな課題として浮上してきました。そこで生まれるのが、「Runnerフリートを自社で保有し続ける意味は、まだあるのか」という問いです。

GitLab Dedicatedであれば、Runnerフリートのプロビジョニング、パッチ適用、構築、スケーリングを自社で担う必要はもうありません。重い作業はGitLab Dedicated用のホストされるRunnerが引き受け、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じてシームレスな体験を届けます。チームが向き合うのは、プロダクトを届けることだけです。

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、他のお客様から完全に分離されたRunnerフリートを提供します。ジョブレベルのセキュリティを確保するため、各ジョブは新規にプロビジョニングされた独立した仮想マシン（VM）上で実行され、ジョブの完了とともにそのVMは削除されます。急激に増減するCI需要やレジリエンシー要件にも耐えられるよう、スケーラブルで信頼性の高いRunnerフリートをご用意しました。Runnerの作成と管理は、GitLab Dedicatedの管理コンソールであるスイッチボードからセルフサービスで行えます。

パイプラインの負荷は読みきれないものです。これに備えてRunnerインフラを過剰にプロビジョニングしておけば、待機時間を短く保ち、デベロッパーに最良の体験を届けられます。ただし、その代償として膨らむのがインフラコストです。逆にプロビジョニングを絞ればコストは抑えられるものの、今度はデベロッパーがCIジョブの実行開始をひたすら待つ羽目になります。そしてこのバランスの微調整に、プラットフォームチームの時間が丸ごと吸い取られていく。よくある光景です。

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、フルマネージドのCI実行SaaSです。高いパフォーマンスと信頼性を備えたRunnerインフラが、その土台を支えています。主なメリットは次のとおりです。

コンプライアンス対応： GitLab Dedicatedと同一のデータレジデンシーのもと、完全に分離された単一テナントのRunnerを利用できます。

GitLab Dedicatedと同一のデータレジデンシーのもと、完全に分離された単一テナントのRunnerを利用できます。 ジョブレベルのセキュリティ： 「1ジョブにつき1つのRunner」。ホストされるRunnerはすべてのジョブを独立した短命のVM上で実行し、プロセスを完全に保護します。

「1ジョブにつき1つのRunner」。ホストされるRunnerはすべてのジョブを独立した短命のVM上で実行し、プロセスを完全に保護します。 ネットワークセキュリティ： ホストされるRunnerは、AWS PrivateLinkを介して社内のアーティファクトレジストリ、シークレットマネージャー、デプロイ先に安全に接続できます。

ホストされるRunnerは、AWS PrivateLinkを介して社内のアーティファクトレジストリ、シークレットマネージャー、デプロイ先に安全に接続できます。 パフォーマンスと予測可能性を両立するオートスケール： 重要なワークロード向けに、予約済みで予測可能なCI Runner容量を確保。キューの待機時間が改善します。Runnerはチームの急激なCI需要の変動に合わせてスケールします。

重要なワークロード向けに、予約済みで予測可能なCI Runner容量を確保。キューの待機時間が改善します。Runnerはチームの急激なCI需要の変動に合わせてスケールします。 高い信頼性： GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、稼働率99.9%のSLAを提供します。高可用性のRunnerアーキテクチャがこれを支え、ワークフローは安定した状態で稼働し続けます。

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、稼働率99.9%のSLAを提供します。高可用性のRunnerアーキテクチャがこれを支え、ワークフローは安定した状態で稼働し続けます。 使用量とコストの可視化： ホストされるRunnerによるGitLabクレジットの消費量は、 GitLabクレジットダッシュボードで追跡できます。

ホストされるRunnerによるGitLabクレジットの消費量は、 GitLabクレジットダッシュボードで追跡できます。 従量制の料金体系： ホストされるRunnerがGitLabクレジットから消費できるようになりました。使った分だけのお支払いで済みます。

ホストされるRunnerがGitLabクレジットから消費できるようになりました。使った分だけのお支払いで済みます。 頼れるサポート体制： GitLabのワールドクラスのサポートチームが、24時間365日インシデントに対応します。

GitLab Dedicatedでホストされるランナーを体験する

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerの実際の動作をご覧ください。

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerはLinux x86-64およびLinux Arm64アーキテクチャに対応しており、次のマシンサイズからお選びいただけます。

サイズ vCPU数 メモリ ストレージ タグの例（x86-64） Small 2 8 GB 30 GB linux-small-amd64 （デフォルト） Medium 4 16 GB 50 GB linux-medium-amd64 Large 8 32 GB 100 GB linux-large-amd64 X-Large 16 64 GB 200 GB linux-xlarge-amd64 2X-Large 32 128 GB 200 GB linux-2xlarge-amd64

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerを使い始める

GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、GitLab Dedicatedのアドオンとして提供されます。ご利用をご検討の際は、担当の GitLab営業チームまでお問い合わせください。

GitLab Dedicatedがコンプライアンス体制をどのように支えるのか、さらに詳しく知りたい方は、 こちらからお気軽にご相談ください。