多くの企業がGitLab Dedicatedを選ぶ理由は明快です。セキュアでコンプライアンス要件を満たす単一テナントのGitLabインスタンスを、GitLab自身が運用する。この一点に尽きます。一方で、エージェント型のワークフローがパイプラインの実行量を押し上げるなかで、完全なデータ分離とRunnerインフラの運用負荷が新たな課題として浮上してきました。そこで生まれるのが、「Runnerフリートを自社で保有し続ける意味は、まだあるのか」という問いです。
GitLab Dedicatedであれば、Runnerフリートのプロビジョニング、パッチ適用、構築、スケーリングを自社で担う必要はもうありません。重い作業はGitLab Dedicated用のホストされるRunnerが引き受け、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じてシームレスな体験を届けます。チームが向き合うのは、プロダクトを届けることだけです。
GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、他のお客様から完全に分離されたRunnerフリートを提供します。ジョブレベルのセキュリティを確保するため、各ジョブは新規にプロビジョニングされた独立した仮想マシン（VM）上で実行され、ジョブの完了とともにそのVMは削除されます。急激に増減するCI需要やレジリエンシー要件にも耐えられるよう、スケーラブルで信頼性の高いRunnerフリートをご用意しました。Runnerの作成と管理は、GitLab Dedicatedの管理コンソールであるスイッチボードからセルフサービスで行えます。
Runnerを自社保有するトレードオフ：コストか、開発者体験か
パイプラインの負荷は読みきれないものです。これに備えてRunnerインフラを過剰にプロビジョニングしておけば、待機時間を短く保ち、デベロッパーに最良の体験を届けられます。ただし、その代償として膨らむのがインフラコストです。逆にプロビジョニングを絞ればコストは抑えられるものの、今度はデベロッパーがCIジョブの実行開始をひたすら待つ羽目になります。そしてこのバランスの微調整に、プラットフォームチームの時間が丸ごと吸い取られていく。よくある光景です。
制御を手放さずに、Runner運用をGitLabへ移す
GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、フルマネージドのCI実行SaaSです。高いパフォーマンスと信頼性を備えたRunnerインフラが、その土台を支えています。主なメリットは次のとおりです。
- コンプライアンス対応： GitLab Dedicatedと同一のデータレジデンシーのもと、完全に分離された単一テナントのRunnerを利用できます。
- ジョブレベルのセキュリティ： 「1ジョブにつき1つのRunner」。ホストされるRunnerはすべてのジョブを独立した短命のVM上で実行し、プロセスを完全に保護します。
- ネットワークセキュリティ： ホストされるRunnerは、AWS PrivateLinkを介して社内のアーティファクトレジストリ、シークレットマネージャー、デプロイ先に安全に接続できます。
- パフォーマンスと予測可能性を両立するオートスケール： 重要なワークロード向けに、予約済みで予測可能なCI Runner容量を確保。キューの待機時間が改善します。Runnerはチームの急激なCI需要の変動に合わせてスケールします。
- 高い信頼性： GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、稼働率99.9%のSLAを提供します。高可用性のRunnerアーキテクチャがこれを支え、ワークフローは安定した状態で稼働し続けます。
- 使用量とコストの可視化： ホストされるRunnerによるGitLabクレジットの消費量は、GitLabクレジットダッシュボードで追跡できます。
- 従量制の料金体系： ホストされるRunnerがGitLabクレジットから消費できるようになりました。使った分だけのお支払いで済みます。
- 頼れるサポート体制： GitLabのワールドクラスのサポートチームが、24時間365日インシデントに対応します。
GitLab Dedicatedでホストされるランナーを体験する
GitLab Dedicated用のホストされるRunnerの実際の動作をご覧ください。
GitLab Dedicated用のホストされるRunnerはLinux x86-64およびLinux Arm64アーキテクチャに対応しており、次のマシンサイズからお選びいただけます。
|サイズ
|vCPU数
|メモリ
|ストレージ
|タグの例（x86-64）
|Small
|2
|8 GB
|30 GB
linux-small-amd64（デフォルト）
|Medium
|4
|16 GB
|50 GB
linux-medium-amd64
|Large
|8
|32 GB
|100 GB
linux-large-amd64
|X-Large
|16
|64 GB
|200 GB
linux-xlarge-amd64
|2X-Large
|32
|128 GB
|200 GB
linux-2xlarge-amd64
GitLab Dedicated用のホストされるRunnerを使い始める
GitLab Dedicated用のホストされるRunnerは、GitLab Dedicatedのアドオンとして提供されます。ご利用をご検討の際は、担当のGitLab営業チームまでお問い合わせください。
GitLab Dedicatedがコンプライアンス体制をどのように支えるのか、さらに詳しく知りたい方は、こちらからお気軽にご相談ください。
同じGitLab Dedicatedの境界内で推論まで完結させたい場合は、関連記事「GitLab Dedicated向けAIゲートウェイを提供開始：AI処理を自社テナント内で完結」をご覧ください。