De nombreuses entreprises choisissent GitLab Dedicated pour une raison évidente : une instance GitLab monolocataire, sécurisée et conforme, entièrement gérée par GitLab. À mesure que les workflows agentiques génèrent un volume croissant de pipelines, l'isolation totale des données et la charge opérationnelle liée à l'infrastructure des runners deviennent un véritable défi. La question suivante se pose alors naturellement : « Est-il encore pertinent de gérer sa propre flotte de runners ? »

Avec GitLab Dedicated, il n'est plus nécessaire de provisionner, de corriger, de configurer et de faire évoluer votre propre flotte de runners. Hosted Runners for GitLab Dedicated prend en charge les tâches les plus lourdes et offre une expérience fluide sur l'ensemble du cycle de développement logiciel ( SDLC), afin que votre équipe puisse se concentrer sur la livraison.

Hosted Runners for GitLab Dedicated met à votre disposition une flotte de runners isolée des autres clients. Pour garantir la sécurité au niveau du job, chaque job s'exécute dans une machine virtuelle isolée et nouvellement provisionnée, qui est supprimée une fois le job terminé. Nous proposons une flotte de runners évolutive et hautement fiable pour répondre à vos pics de demande en matière d' intégration continue et à vos besoins de résilience. La création et la gestion des runners s'effectuent en libre-service via Switchboard, la console de gestion de GitLab Dedicated.

Le compromis entre le coût et l'expérience utilisateur dans la gestion des runners

La charge des pipelines peut être imprévisible. Pour y faire face, l'infrastructure des runners peut être surdimensionnée afin d'offrir aux équipes de développement la meilleure expérience possible et de maintenir des temps d'attente réduits. Mais ce scénario fait grimper les coûts d'infrastructure. À l'inverse, un sous-dimensionnement permet de réduire ces coûts, mais vos équipes de développement perdent du temps à attendre que leurs jobs CI soient pris en charge. Les efforts nécessaires pour trouver le juste équilibre peuvent accaparer le temps de votre équipe plateforme.

Confiez la gestion des runners à GitLab tout en conservant le contrôle

Hosted Runners for GitLab Dedicated est une offre SaaS d'exécution CI entièrement gérée, adossée à une infrastructure de runners performante et fiable.

Ses principaux avantages sont les suivants :

Conformité assurée : des runners monolocataires avec une isolation complète et la même résidence des données que GitLab Dedicated.

des runners monolocataires avec une isolation complète et la même résidence des données que GitLab Dedicated. Sécurité au niveau des jobs : « Un runner par job », les runners hébergés exécutent chaque job dans une machine virtuelle autonome et éphémère pour garantir une protection totale des processus.

« Un runner par job », les runners hébergés exécutent chaque job dans une machine virtuelle autonome et éphémère pour garantir une protection totale des processus. Sécurité réseau : les runners hébergés peuvent se connecter en toute sécurité aux registres d'artefacts internes, aux gestionnaires de secrets et aux cibles de déploiement via AWS PrivateLink.

les runners hébergés peuvent se connecter en toute sécurité aux registres d'artefacts internes, aux gestionnaires de secrets et aux cibles de déploiement via AWS PrivateLink. Mise à l'échelle automatique pour des performances et une prévisibilité optimales : les clients bénéficient d'une capacité de runners CI réservée et prévisible pour les charges de travail critiques, ce qui réduit les temps d'attente en file d'attente. Nos runners s'adaptent aux pics de demande CI de votre équipe.

les clients bénéficient d'une capacité de runners CI réservée et prévisible pour les charges de travail critiques, ce qui réduit les temps d'attente en file d'attente. Nos runners s'adaptent aux pics de demande CI de votre équipe. Haute fiabilité : le SLA de Hosted Runners for GitLab Dedicated garantit une disponibilité de 99,9 %, soutenue par une architecture de runners hautement disponible pour assurer la stabilité, la résilience et la continuité de vos workflows.

le SLA de Hosted Runners for GitLab Dedicated garantit une disponibilité de 99,9 %, soutenue par une architecture de runners hautement disponible pour assurer la stabilité, la résilience et la continuité de vos workflows. Visibilité sur l'utilisation et les coûts : la consommation de GitLab Credits de vos runners hébergés est visible depuis le tableau de bord GitLab Credits.

la consommation de GitLab Credits de vos runners hébergés est visible depuis le tableau de bord GitLab Credits. Tarification à l'usage : les runners hébergés peuvent désormais consommer vos GitLab Credits, vous permettant de ne payer que ce que vous utilisez.

les runners hébergés peuvent désormais consommer vos GitLab Credits, vous permettant de ne payer que ce que vous utilisez. Une assistance sur laquelle vous pouvez compter : l'équipe d'assistance de GitLab répond aux incidents 24 h/24.

Découvrez les runners hébergés dans GitLab Dedicated

Découvrez Hosted Runners for GitLab Dedicated en action :

L'offre Hosted Runners for GitLab Dedicated est disponible sur les architectures Linux x86-64 et Linux Arm64, dans les tailles de machine suivantes.

Taille vCPU Mémoire Stockage Exemple de tag (x86-64) Petite 2 8 Go 30 Go linux-small-amd64 (par défaut) Moyenne 4 16 Go 50 Go linux-medium-amd64 Grande 8 32 Go 100 Go linux-large-amd64 Très grande 16 64 Go 200 Go linux-xlarge-amd64 2X-Large 32 128 Go 200 Go linux-2xlarge-amd64

Premiers pas avec Hosted Runners for GitLab Dedicated

Hosted Runners for GitLab Dedicated est un module d'extension de GitLab Dedicated. Contactez notre équipe commerciale pour découvrir comment y accéder.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont GitLab Dedicated peut renforcer votre posture de conformité, contactez notre équipe.