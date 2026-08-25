Viele Unternehmen entscheiden sich aus einem klaren Grund für GitLab Dedicated: eine sichere und regelkonforme GitLab-Instanz für einen einzigen Mandanten, betrieben von GitLab. Da agentische Abläufe für mehr Pipeline-Volumen sorgen, geraten vollständige Datenisolation und der Betriebsaufwand für die Runner-Infrastruktur in einen Zielkonflikt. Daraus folgt die Frage: "Lohnt es sich noch, eigene Runner zu betreiben?"

Mit GitLab Dedicated müssen eigene Runner nicht länger bereitgestellt, aktuell gehalten, gebaut und skaliert werden. Hosted Runners for GitLab Dedicated übernimmt die Hauptarbeit und sorgt für einen durchgängigen Ablauf über den gesamten Software-Lebenszyklus, sodass sich das Team auf das Ausliefern konzentrieren kann.

Hosted Runners for GitLab Dedicated stellt Runner bereit, die von denen anderer Kundschaft getrennt sind. Für Sicherheit auf Job-Ebene läuft jeder Job in einer neu bereitgestellten, isolierten VM, die nach dem Job gelöscht wird. Die Runner sind skalierbar und hochverfügbar und decken damit sowohl Lastspitzen in der CI als auch Anforderungen an die Ausfallsicherheit ab. Anlegen und Verwalten der Runner erfolgt im Selfservice über Switchboard, die Verwaltungskonsole von GitLab Dedicated.

Eigene Runner: der Zielkonflikt zwischen Kosten und Wartezeiten

Die Last auf den Pipelines lässt sich schwer vorhersagen. Wer die Runner-Infrastruktur deshalb zu groß dimensioniert, bietet den Entwicklungsteams kurze Wartezeiten, treibt aber die Infrastrukturkosten in die Höhe. Wer zu klein dimensioniert, spart bei der Infrastruktur, doch die Teams warten darauf, dass ihre CI-Jobs überhaupt angenommen werden. Dieses Gleichgewicht immer wieder nachzujustieren, kann die Zeit eines Plattformteams vollständig binden.

Den Runner-Betrieb an GitLab abgeben und die Kontrolle behalten

Hosted Runners for GitLab Dedicated ist ein vollständig verwaltetes SaaS-Angebot für die CI-Ausführung, getragen von einer leistungsfähigen und verlässlichen Runner-Infrastruktur. Die wichtigsten Punkte:

Unterstützt Compliance: vollständig getrennte Runner für einen einzigen Mandanten, mit demselben Datenstandort wie GitLab Dedicated.

vollständig getrennte Runner für einen einzigen Mandanten, mit demselben Datenstandort wie GitLab Dedicated. Sicherheit auf Job-Ebene: "Ein Runner für einen Job". Gehostete Runner führen jeden Job in einer eigenen, kurzlebigen VM aus und trennen die Prozesse damit vollständig.

"Ein Runner für einen Job". Gehostete Runner führen jeden Job in einer eigenen, kurzlebigen VM aus und trennen die Prozesse damit vollständig. Netzwerksicherheit: Gehostete Runner erreichen interne Artefakt-Registries, Secret-Manager und Deployment-Ziele gesichert über AWS PrivateLink.

Gehostete Runner erreichen interne Artefakt-Registries, Secret-Manager und Deployment-Ziele gesichert über AWS PrivateLink. Autoskalierung für Leistung und Planbarkeit: Für kritische Arbeitslasten steht reservierte, planbare CI-Kapazität bereit, was die Wartezeiten verkürzt. Die Runner skalieren mit den Lastspitzen des Teams.

Für kritische Arbeitslasten steht reservierte, planbare CI-Kapazität bereit, was die Wartezeiten verkürzt. Die Runner skalieren mit den Lastspitzen des Teams. Hohe Verlässlichkeit: Das SLA von 99,9 % Verfügbarkeit für Hosted Runners for GitLab Dedicated stützt sich auf eine hochverfügbare Runner-Architektur, damit die Abläufe stabil und erreichbar bleiben.

Das SLA von 99,9 % Verfügbarkeit für Hosted Runners for GitLab Dedicated stützt sich auf eine hochverfügbare Runner-Architektur, damit die Abläufe stabil und erreichbar bleiben. Verbrauch und Kosten im Blick: Der Verbrauch an GitLab Credits durch gehostete Runner lässt sich im Dashboard für GitLab Credits verfolgen.

Der Verbrauch an GitLab Credits durch gehostete Runner lässt sich im Dashboard für GitLab Credits verfolgen. Abrechnung nach Verbrauch: Gehostete Runner lassen sich jetzt über GitLab Credits abrechnen, sodass nur die tatsächliche Nutzung bezahlt wird.

Gehostete Runner lassen sich jetzt über GitLab Credits abrechnen, sodass nur die tatsächliche Nutzung bezahlt wird. Verlässlicher Support: Das Support-Team von GitLab reagiert rund um die Uhr auf Vorfälle.

Hosted Runners in GitLab Dedicated ansehen

Hosted Runners for GitLab Dedicated in Aktion:

Hosted Runners for GitLab Dedicated steht für Linux x86-64 und Linux Arm64 in folgenden Maschinengrößen bereit.

Größe vCPUs Speicher Datenträger Beispiel-Tag (x86-64) Small 2 8 GB 30 GB linux-small-amd64 (Standard) Medium 4 16 GB 50 GB linux-medium-amd64 Large 8 32 GB 100 GB linux-large-amd64 X-Large 16 64 GB 200 GB linux-xlarge-amd64 2X-Large 32 128 GB 200 GB linux-2xlarge-amd64

Mit Hosted Runners for GitLab Dedicated beginnen

Hosted Runners for GitLab Dedicated ist ein Add-on zu GitLab Dedicated. Für den Einstieg genügt der Kontakt zum GitLab-Account-Team.

Wer mehr darüber erfahren möchte, wie GitLab Dedicated die eigene Compliance-Aufstellung stützt, kann sich ebenfalls an das Team wenden.