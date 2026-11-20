GitLabは、Java4Shellの影響を社内で評価し、GitLabが管理するインフラでは悪用できないと結論づけました。悪用には特定の条件の組み合わせが必要であり、GitLabの本番環境にそれらが存在しないことは確認済みです。なお、該当のバンドルをランタイム環境に含むコンポーネントが1つ見つかったため、予防的な強化策としてアップグレードを進めています。

2026年11月17日、多くのJavaランタイムのベースとなっているOpenJDKプロジェクトが、「Java4Shell」と呼ばれる メモリ破損の脆弱性を修正しました（ CVE-2026-114938、CVSS 8.1）。対象は、最近のx86-64 CPUで使われる最適化版の java.util.Base64 デコード処理です。Webサーバーやフレームワークは、認証ヘッダーやCookieなどユーザーから送られたBase64の値を、アプリケーションがリクエストを受け取る前にデコードするのが一般的。広く使われている複数のJava製品では、デフォルト設定のままで認証なしのリモートコード実行が可能であることが、研究者によって実証されています。

修正済みバージョンへ今すぐアップグレードする

この問題を緩和するには、17.0.6以降のすべてのJavaランタイムを、OpenJDK 17.0.21.1、21.0.13.1、25.0.5.1、27.0.1.1のいずれかをベースとするビルド、またはお使いのディストリビューションの修正済みパッケージへアップグレードしてください。Java 18や24のようなサポート対象外のリリースも対象です。すぐにアップグレードできない場合は、 -XX:-UseBASE64Intrinsics のJVMオプションで脆弱性のある最適化を無効にします。

2026年11月19日時点の修正済みビルドとパッケージは次のとおりです：

ベンダー / ディストリビューション 修正済みビルドまたはパッケージ OpenJDK 17.0.21.1、21.0.13.1、25.0.5.1、27.0.1.1 Eclipse Temurin 17.0.21.1+2、21.0.13.1+2、25.0.5.1+2、27.0.1.1+4 Amazon Corretto 17.0.21.1.2、21.0.13.1.2、25.0.5.1.2、27.0.1.1.4 Azul Zulu 17.0.21.1、21.0.13.1、25.0.5.1、27.0.1.1 BellSoft Liberica 17.0.21.1+5、21.0.13.1+5、25.0.5.1+5、27.0.1.1+5 SapMachine 17.0.21.1、21.0.13.1、25.0.5.1、27.0.1.1 Microsoft Build of OpenJDK 17.0.21.1、21.0.13.1、25.0.5.1 Oracle Java SE 8 Performance Pack 8u513-perf。その他のJava 8ビルドは影響を受けません Ubuntu 26.10、26.04、24.04、22.04 openjdk-17 17.0.21.1、openjdk-21 21.0.13.1、openjdk-25 25.0.5.1、26.10ではopenjdk-27 27.0.1.1 Ubuntu 20.04および18.04（ESM） openjdk-17 17.0.21.1、20.04ではopenjdk-21 21.0.13.1 Debian 13および12 現時点ではunstableのみ修正済み Alpine 3.24および3.23 openjdk17 17.0.21.1、openjdk21 21.0.13.1、openjdk25 25.0.5.1 Alpine 3.22 openjdkパッケージがサポート対象外のため修正なし Amazon Linux 2023 上記のCorrettoバージョン（java-17、java-21、java-25、java-27-amazon-corretto） RHEL 10、9、8 修正は未提供

出典： OpenJDKのアドバイザリ、各ベンダーのリリースページ、および Ubuntu、 Debian、 Alpine、 Red Hatの各セキュリティトラッカー（2026年11月19日時点）

アップグレードの進め方は、Javaがどこで動いているかによって異なります：

フローティングタグを使うコンテナ（amazoncorretto:21 など）：最新のベースイメージを取得するようイメージを再ビルドし、再デプロイします。 固定タグを使うコンテナ：タグを修正済みバージョンに変更し、再デプロイします。 ホスト：パッケージをアップグレードし、すべてのJavaプロセスを再起動します。

コンテナの場合は、新しいベースイメージに修正済みバージョンが含まれているかを確認してください。2026年11月19日時点では、eclipse-temurin:21と、tomcatなどそれをベースにしたイメージはまだ未対応のため、対応されるまでは後述の回避策が必要です。

すぐにアップグレードできない場合は脆弱性のある最適化を無効にする

-XX:-UseBASE64Intrinsics のJVMオプションを設定し、反映のためにすべてのJavaプロセスを再起動してください。これによりBase64のデコードは通常版の処理に切り替わります。通常版に脆弱性はなく、速度の低下もわずかです。

コンテナが起動するすべてのJVMに適用するには、 JAVA_TOOL_OPTIONS 環境変数に追加します。すでに値が設定されている場合は、その値を残してください。コンテナのエントリポイントなどのシェルスクリプトには、次の1行を追加します：

Copy export JAVA_TOOL_OPTIONS="${JAVA_TOOL_OPTIONS:+$JAVA_TOOL_OPTIONS }-XX:-UseBASE64Intrinsics"

設定されたことを確認するには、コンテナ内で java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep UseBASE64Intrinsics を実行します。 false と表示されれば設定済みです。

GitLabグループ全体でJavaプロジェクトを洗い出す

Javaを実行しているプロジェクトには、すべて修正済みバージョンが必要です。CIツール、ビルドサーバー、独自のJDKを同梱する製品など、見落としやすいものも含まれます。洗い出しには2つの視点が欠かせません。リポジトリが宣言している内容やイメージの中身を調べる静的な視点と、実際に何が動いているかを把握する実行環境のインベントリです。GitLabは静的な視点を、コンテナスキャン、GitLab Orbit、言語フィルターの3つの機能でカバーします。次の順序で使ってください。

1. コンテナスキャン

コンテナスキャンはOSパッケージの脆弱性を報告するため、apt、apk、dnfでインストールされたJavaを検出します。該当のCVEがスキャナーの脆弱性データベースのアドバイザリに取り込まれた時点で、CVEが報告されます。プロジェクトで有効にするには、 .gitlab-ci.yml にテンプレートを追加します：

Copy include : - template : Security/Container-Scanning.gitlab-ci.yml container_scanning : variables : # 試験的機能、Ultimateのみ: パッケージマネージャーでインストールされていないランタイムも報告 CS_BINARY_SCAN : "true"

グループレベルの スキャン実行ポリシーを使えば、グループ内のすべてのプロジェクトで一度にコンテナスキャンを有効にできます。ポリシーを有効にすると、各プロジェクトの次回のパイプラインでコンテナスキャンが実行されます。スキャンの完了後は、デフォルトブランチの結果を 脆弱性レポートで確認してください。

コンテナスキャンと組み合わせて マージリクエスト承認ポリシーを設定する方法もあります。コード変更にJava4Shellが含まれる場合、指定した承認者が承認するまで、ポリシーがマージをブロックします。

さらに CS_BINARY_SCAN を有効にすると、パッケージマネージャー経由ではないJavaランタイムも検出できます。 eclipse-temurin イメージが展開するJDKアーカイブや、アプリケーションに同梱されたJDKなどが該当します。これらはパッケージの記録がないため、デフォルトのスキャンでは見えません。バイナリスキャンならこれらを識別し、Java4Shellを報告します。

2. GitLab Orbit

GitLab Orbitは、プロジェクト、パイプライン、セキュリティの検出結果、そしてJavaを含むソースコードをコンテキストグラフにインデックス化し、クエリできるようにします。エージェントにグループ全体のレビューを依頼することも可能です。トップレベルグループでOrbitを有効にすると、JDKのコンテナスキャンが見逃すプロジェクトも含め、Javaコードを含むすべてのプロジェクトをエージェントが一覧化できます。スキャンの実行後であれば、CVE-2026-114938の未解決の検出結果を持つプロジェクトをOrbitに問い合わせることも可能です。Orbitがインデックス化するのはデフォルトブランチのみで、GitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab DedicatedのPremiumおよびUltimateプランで一般提供されています。

3. 言語によるプロジェクトの絞り込み

GitLabは各プロジェクトのデフォルトブランチの言語を検出するため、言語フィルターを使えば、ビルドツールを問わずJavaまたはKotlinのコードを含むプロジェクトが1行ずつ一覧表示されます。探索 > プロジェクト を開いて言語で絞り込み、Kotlinでも同じ操作を行ってください。REST API経由で一覧を取得する方法もあります：

Copy GET /groups/<group-id>/projects?with_programming_language=Java&include_subgroups=true

4. 実行環境のインベントリと突き合わせる

コンテナスキャン、Orbit、言語フィルターでわかるのは、プロジェクトが宣言・ビルドしている内容です。しかしJavaは、GitLabプロジェクトの外でも動作します。手作業でホストにインストールされたアプリケーションサーバーや製品、CI Runnerやビルドサーバー、アクティブなパイプラインがないままクラスターで動き続けているコンテナなどが典型例。

静的な結果と、構成管理ツール（Ansible、Puppet、Chefなど）やクラウド、VMインベントリツールから得た稼働中ワークロードの一覧を突き合わせてください。影響を受けるx86-64 CPU上で動作しているホストも把握しておきます。Kubernetesでは、 運用コンテナスキャンがクラスター内で動作するイメージをスキャンします。検出方式は、ステップ1のコンテナスキャンと同じくパッケージのみを対象としたものです。どちらか一方の視点にしか現れないJavaランタイムは、調査が必要なギャップとして扱ってください。

GitLab Duo Agent Platformで大規模に修正する

ここまでの洗い出しは、GitLab Duoに任せられます。言語で絞り込んだプロジェクト一覧を渡すか、Orbit経由で探すよう指示するだけです。あとは繰り返し作業をエージェントに任せ、レビューとマージには人が関わる体制を保ちます。

影響を受けるすべてのプロジェクトで、エージェントに修正を作成させる手順は次のとおりです：

コンテナスキャンと併せて設定したマージリクエスト承認ポリシーは、脆弱性のあるJavaバージョンを再び持ち込む変更を、承認なしではブロックします。スキャン実行ポリシーによって全プロジェクトでコンテナスキャンが有効に保たれるため、再発した場合は脆弱性レポートに現れます。

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