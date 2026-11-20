GitLab hat die Auswirkungen von Java4Shell intern bewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die Lücke in der von GitLab betriebenen Infrastruktur nicht ausnutzbar ist. Eine Ausnutzung setzt eine bestimmte Kombination von Bedingungen voraus, die in unserer Produktionsumgebung nachweislich nicht gegeben ist. Eine einzelne Komponente enthält das betroffene Paket in ihrer Laufzeitumgebung und wird vorsorglich als Härtungsmaßnahme aktualisiert.

Am 17. November 2026 hat OpenJDK, das Projekt, auf dem die meisten Java-Runtimes basieren, eine Lücke durch Speicherbeschädigung behoben, die als Java4Shell bekannt ist ( CVE-2026-114938, CVSS 8,1). Die Lücke steckt in der optimierten Base64-Dekodierung von java.util.Base64 , die auf aktuellen x86-64-CPUs zum Einsatz kommt. Webserver und Frameworks dekodieren routinemäßig Base64-Werte von Nutzer(inne)n, etwa Authentifizierungs-Header und Cookies, bevor die Anwendung die Anfrage überhaupt sieht. Forschende haben Remote Code Execution ohne Authentifizierung in den Standardkonfigurationen mehrerer weit verbreiteter Java-Produkte demonstriert.

Java jetzt auf eine korrigierte Version aktualisieren

Zur Behebung muss jede Java-Runtime ab 17.0.6, einschließlich nicht mehr unterstützter Releases wie Java 18 und 24, auf einen Build auf Basis von OpenJDK 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 oder 27.0.1.1 aktualisiert werden oder auf das gepatchte Paket der jeweiligen Distribution. Ist ein Upgrade nicht sofort möglich, lässt sich die anfällige Optimierung mit der JVM-Option -XX:-UseBASE64Intrinsics abschalten.

Korrigierte Builds und Pakete, Stand 19. November:

Anbieter oder Distribution Korrigierter Build oder korrigiertes Paket OpenJDK 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1, 27.0.1.1 Eclipse Temurin 17.0.21.1+2, 21.0.13.1+2, 25.0.5.1+2, 27.0.1.1+4 Amazon Corretto 17.0.21.1.2, 21.0.13.1.2, 25.0.5.1.2, 27.0.1.1.4 Azul Zulu 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1, 27.0.1.1 BellSoft Liberica 17.0.21.1+5, 21.0.13.1+5, 25.0.5.1+5, 27.0.1.1+5 SapMachine 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1, 27.0.1.1 Microsoft Build of OpenJDK 17.0.21.1, 21.0.13.1, 25.0.5.1 Oracle Java SE 8 Performance Pack 8u513-perf. Andere Builds von Java 8 sind nicht betroffen Ubuntu 26.10, 26.04, 24.04, 22.04 openjdk-17 17.0.21.1, openjdk-21 21.0.13.1, openjdk-25 25.0.5.1 und unter 26.10 openjdk-27 27.0.1.1 Ubuntu 20.04 und 18.04 (ESM) openjdk-17 17.0.21.1 und unter 20.04 openjdk-21 21.0.13.1 Debian 13 und 12 Bisher nur in unstable behoben Alpine 3.24 und 3.23 openjdk17 17.0.21.1, openjdk21 21.0.13.1, openjdk25 25.0.5.1 Alpine 3.22 Keine Korrektur, da die openjdk-Pakete nicht mehr unterstützt werden Amazon Linux 2023 Die oben genannten Corretto-Versionen als java-17, java-21, java-25 und java-27-amazon-corretto RHEL 10, 9 und 8 Noch keine Korrektur

Quellen: das Advisory von OpenJDK, die Release-Seiten der Anbieter sowie die Security-Tracker von Ubuntu, Debian, Alpine und Red Hat, Stand 19. November 2026.

Wie das Upgrade umgesetzt wird, hängt davon ab, wo Java läuft:

Container mit variablem Tag, etwa amazoncorretto:21: Das Image neu bauen, damit es das aktuelle Basis-Image bezieht, und anschließend neu deployen. Container mit festem Tag: Den Tag auf eine korrigierte Version ändern und anschließend neu deployen. Hosts: Das Paket aktualisieren und anschließend jeden Java-Prozess neu starten.

Bei Containern ist zu prüfen, ob das neue Basis-Image eine korrigierte Version enthält. Stand 19. November ist das bei eclipse-temurin:21 und den darauf aufbauenden Images wie tomcat noch nicht der Fall. Diese Images brauchen deshalb den unten beschriebenen Workaround, bis die Korrektur verfügbar ist.

Ohne sofortiges Upgrade die anfällige Optimierung abschalten

Bei diesem Workaround wird die JVM-Option -XX:-UseBASE64Intrinsics gesetzt und jeder Java-Prozess neu gestartet, damit sie wirksam wird. Die Base64-Dekodierung nutzt dann die reguläre Implementierung, die die Lücke nicht enthält und nur geringfügig langsamer ist.

Um die Option auf jede JVM anzuwenden, die ein Container startet, wird sie der Umgebungsvariablen JAVA_TOOL_OPTIONS hinzugefügt, wobei ein bereits gesetzter Wert erhalten bleibt. In einem Shell-Skript, etwa dem Entrypoint des Containers, dafür diese Zeile ergänzen:

Copy export JAVA_TOOL_OPTIONS="${JAVA_TOOL_OPTIONS:+$JAVA_TOOL_OPTIONS }-XX:-UseBASE64Intrinsics"

Ob die Option gesetzt ist, zeigt im Container der Befehl java -XX:+PrintFlagsFinal -version | grep UseBASE64Intrinsics , der false ausgeben sollte.

Java-Projekte über alle GitLab-Gruppen hinweg finden

Jedes Projekt, in dem Java läuft, braucht eine korrigierte Version, auch die leicht zu vergessenden, etwa ein CI-Werkzeug, ein Build-Server oder ein Produkt mit eigenem gebündeltem JDK. Um sie zu finden, braucht es zwei Sichten: eine statische Suche nach dem, was die Repositories deklarieren und die Images enthalten, und ein Laufzeitinventar dessen, was tatsächlich läuft. Die statische Sicht deckt GitLab mit drei Funktionen ab: Container Scanning, GitLab Orbit und einem Sprachfilter. Diese Funktionen lassen sich am besten in dieser Reihenfolge einsetzen.

1. Container Scanning

Container Scanning meldet Schwachstellen in Betriebssystempaketen und findet daher Java, das mit apt, apk oder dnf installiert wurde. Die CVE selbst meldet der Scan, sobald sie in den Advisories seiner Schwachstellendatenbank angekommen ist. Zum Aktivieren für ein Projekt die Vorlage in die .gitlab-ci.yml aufnehmen:

Copy include : - template : Security/Container-Scanning.gitlab-ci.yml container_scanning : variables : # Experimental, Ultimate only: also reports runtimes not installed by a package manager CS_BINARY_SCAN : "true"

Mit einer gruppenweiten Scan Execution Policy lässt sich Container Scanning auch für alle Projekte einer Gruppe auf einmal aktivieren. Sobald die Richtlinie aktiv ist, führt die nächste Pipeline in jedem Projekt Container Scanning aus. Die Ergebnisse für den Default Branch stehen nach Abschluss des Scans im Vulnerability Report.

Zusätzlich lassen sich Merge Request Approval Policies mit Container Scanning einrichten. Enthält eine Codeänderung Java4Shell, blockiert die Richtlinie den Merge, bis die ausgewählten genehmigenden Personen zustimmen.

Darüber hinaus findet Container Scanning mit aktiviertem CS_BINARY_SCAN auch Java-Runtimes, die kein Paketmanager installiert hat, etwa das JDK-Archiv, das die eclipse-temurin -Images entpacken, oder ein in eine Anwendung gebündeltes JDK. Der Standard-Scan sieht sie nicht, weil es keinen Paketeintrag gibt. Der Binary-Scan erkennt sie und meldet Java4Shell.

2. GitLab Orbit

GitLab Orbit indexiert Projekte, Pipelines, Sicherheitsfunde und Quellcode, einschließlich Java, in einem abfragbaren Kontextgraphen. Ein Agent kann damit eine ganze Gruppe prüfen. Ist Orbit für die Top-Level-Gruppe aktiviert, kann ein Agent jedes Projekt auflisten, das Java-Code enthält, auch die Projekte, die das JDK-Container-Scanning übersieht. Sobald Scans gelaufen sind, lässt sich Orbit außerdem fragen, welche Projekte offene Funde zu CVE-2026-114938 haben. Orbit indexiert nur den Default Branch und ist für Premium und Ultimate auf GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated allgemein verfügbar.

3. Projekte nach Sprache filtern

GitLab erkennt die Sprachen im Default Branch jedes Projekts. Ein Sprachfilter listet deshalb jedes Projekt mit Java- oder Kotlin-Code auf, eine Zeile pro Projekt und unabhängig vom Build-Werkzeug. Dazu Explore > Projects öffnen, nach Sprache filtern und anschließend erneut für Kotlin. Alternativ liefert die REST API die Liste:

Copy GET /groups/<group-id>/projects?with_programming_language=Java&include_subgroups=true

4. Mit dem Laufzeitinventar abgleichen

Container Scanning, Orbit und der Sprachfilter zeigen, was die Projekte deklarieren und bauen. Java kann aber auch außerhalb der GitLab-Projekte laufen: häufig in Anwendungsservern und Produkten, die manuell auf Hosts installiert wurden, in CI-Runnern und Build-Servern oder in Containern, die in Clustern ohne aktive Pipeline weiterlaufen.

Die statischen Ergebnisse sind mit einem Inventar der laufenden Workloads aus dem Konfigurationsmanagement (Ansible, Puppet, Chef usw.), der Cloud oder Werkzeugen für das VM-Inventar abzugleichen. Dabei ist festzuhalten, welche Hosts auf betroffenen x86-64-CPUs laufen. Für Kubernetes scannt Operational Container Scanning die Images, die in den Clustern laufen. Es nutzt dieselbe rein paketbasierte Erkennung wie das Container Scanning im 1. Schritt. Jede Java-Runtime, die nur in einer der beiden Sichten auftaucht, ist eine Abweichung, der nachzugehen ist.

Behebung in großem Umfang mit GitLab Duo Agent Platform

GitLab Duo kann die oben beschriebenen Schritte zur Erkennung übernehmen: entweder mit der nach Sprache gefilterten Projektliste oder über Orbit. Danach übernehmen Agenten die wiederkehrende Arbeit, während Menschen beim Prüfen und Mergen eingebunden bleiben.

So öffnen Agenten die Korrekturen für jedes betroffene Projekt:

Einen Flow-Trigger für das Ereignis Assign einrichten, damit der Developer Flow startet, sobald jemand ein Issue zuweist. Automatische Reviews mit dem Code Review Flow aktivieren, um ein erstes Review zu erhalten, das den eigenen Review-Anweisungen folgt. Mit Agentic Chat ein Epic mit einem Issue pro betroffenem Projekt anlegen und jedem Issue den Developer Flow zuweisen. Der Flow öffnet einen Merge Request, der den Tag des Basis-Images oder das Paket auf eine korrigierte Version aktualisiert oder, wo es noch kein korrigiertes Image gibt, -XX:-UseBASE64Intrinsics in JAVA_TOOL_OPTIONS setzt. Jeden Merge Request prüfen und mergen und das Issue schließen, sobald die korrigierte Version deployt ist.

Die mit Container Scanning eingerichtete Merge Request Approval Policy blockiert jede Änderung, die ohne Freigabe wieder eine anfällige Java-Version einführt. Die Scan Execution Policy hält Container Scanning in jedem Projekt aktiv, sodass eine wieder eingeführte anfällige Version im Vulnerability Report sichtbar wird.

Chronologie