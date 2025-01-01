Blogsecurity

3 Best Practices für die Softwareentwicklung im Zeitalter von LLMs

Da KI die Entwicklungsgeschwindigkeit transformiert, brauchen Entwickler(innen) neue Sicherheitsgewohnheiten. Erfahre, welche das sind und wie sie im DevSecOps-Workflow eingesetzt werden.
Einblicke

Drei überraschende Ergebnisse unserer Globalen DevSecOps-Umfrage 2024

Unsere Umfrage in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich die Investitionsprioritäten der Unternehmen im Schatten der KI verändert haben – und wie KI die Arbeitsweise von Teams beeinflusst.

Sicherheit

Die Sichtbarkeitslücke in der Software Supply Chain Security schließen

GitLab 18.2 bietet Unterstützung für umfassende Scanner-Abdeckung und Visualisierung transitiver Abhängigkeiten.

KI/ML

Die Entwicklung von GitLab Duo: KI zur Behebung von Sicherheitslücken nutzen

Dieses Tutorial zeigt, wie dir die GitLab-Duo-Funktionen zur Erläuterung und Behebung von Sicherheitslücken zusammen mit unseren anderen KI-basierten Funktionen helfen können, Sicherheitslücken schnell zu beheben.

Sicherheit

Bessere Anwendungssicherheit mit GitLab und HackerOne

Erfahre mehr über die Zusammenarbeit zwischen GitLab und HackerOne und lerne, wie du eine Integration implementierst, die die Sicherheit der Anwendungen in deinem Unternehmen verbessert.

Sicherheit

Mit GitLab Aufgabentrennung und Compliance sicherstellen

Nutze deine DevSecOps-Plattform, um die Compliance aufrechtzuerhalten, ohne die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.

Sicherheit

FinServ: So implementierst du die Funktion zur Aufgabentrennung von GitLab

Wie GitLab eine sichere Softwareentwicklung mit Aufgabentrennung im Finanzdienstleistungssektor gewährleistet, einschließlich der Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen.

KI/ML

GitLab 18.3: KI-Orchestrierung revolutioniert die Softwareentwicklung

So transformierst du das Zusammenspiel von Mensch und KI durch verbesserte Flows, Enterprise Governance und nahtlose Tool-Integration.

Sicherheit

GitLab entdeckt MongoDB Go-Modul Supply-Chain-Angriff

Erfahre, wie GitLab einen Supply-Chain-Angriff aufgedeckt hat, der Go-Entwickler(innen) durch gefälschte MongoDB-Treiber ins Visier nahm, die persistente Backdoor-Malware bereitstellen.

Neuheiten

Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von GitLab Ultimate: 483 % ROI über 3 Jahre

Eine Untersuchung von Forrester Consulting zu GitLab Ultimate zeigte, dass die DevSecOps-Plattform die Sicherheitslage verbesserte und die 5-fache Zeit bei Sicherheitsaktivitäten eingespart werden konnte.

