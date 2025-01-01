Unsere Umfrage in diesem Jahr hat gezeigt, dass sich die Investitionsprioritäten der Unternehmen im Schatten der KI verändert haben – und wie KI die Arbeitsweise von Teams beeinflusst.
GitLab 18.2 bietet Unterstützung für umfassende Scanner-Abdeckung und Visualisierung transitiver Abhängigkeiten.
Dieses Tutorial zeigt, wie dir die GitLab-Duo-Funktionen zur Erläuterung und Behebung von Sicherheitslücken zusammen mit unseren anderen KI-basierten Funktionen helfen können, Sicherheitslücken schnell zu beheben.
Erfahre mehr über die Zusammenarbeit zwischen GitLab und HackerOne und lerne, wie du eine Integration implementierst, die die Sicherheit der Anwendungen in deinem Unternehmen verbessert.
Nutze deine DevSecOps-Plattform, um die Compliance aufrechtzuerhalten, ohne die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen.
Wie GitLab eine sichere Softwareentwicklung mit Aufgabentrennung im Finanzdienstleistungssektor gewährleistet, einschließlich der Einhaltung regulatorischer Rahmenbedingungen.
So transformierst du das Zusammenspiel von Mensch und KI durch verbesserte Flows, Enterprise Governance und nahtlose Tool-Integration.
Erfahre, wie GitLab einen Supply-Chain-Angriff aufgedeckt hat, der Go-Entwickler(innen) durch gefälschte MongoDB-Treiber ins Visier nahm, die persistente Backdoor-Malware bereitstellen.
