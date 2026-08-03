Veröffentlicht am: 3. August 2026
6 Minuten Lesezeit
Claude Security findet Schwachstellen in der Coding-Session. GitLab übernimmt danach: Scans, Policy-Durchsetzung und Audit-Nachweise im Lebenszyklus.
Agentisches Coding zieht davon, während viele Governance-Programme in Unternehmen nicht mithalten können. Coding-Assistenten wie das Claude security guidance plugin und Claude Security markieren und beheben verbreitete Schwachstellen bereits beim Schreiben, in derselben Session. Für sichereren Code ist das wertvoll, doch dort endet Sicherheit nicht. Ein Commit ist eine Etappe auf dem Weg in die Produktion: Merges, Abhängigkeits-Updates, Infrastrukturänderungen und Audits folgen erst, nachdem die Session beendet ist.
GitLab deckt den restlichen Weg in die Produktion ab. Im typischen Sicherheits-Workflow von Anthropics Claude zu GitLab gibt es fünf Übergaben. Dieser Artikel geht jede einzelne davon durch und zeigt, wie sich agentisches Coding im großen Maßstab steuern lässt.
Teams, die Claude security guidance und Claude Security bereits nutzen, können diesen Kontext über den GitLab-MCP-Server direkt in GitLab einspeisen und ihren bestehenden Workflow beibehalten. Claude übernimmt den Moment des Schreibens, GitLab alles von dort bis in die Produktion, auf einer Plattform.
Das Claude security guidance plugin prüft Code innerhalb der Session einer einzelnen entwickelnden Person und erkennt Probleme, während der Agent weiterarbeitet. Sobald dieser Code die Session verlässt, brauchen Security-Teams eine Aufzeichnung dessen, was darin geschah, und Kontrolle darüber, was als Nächstes passiert.
GitLab gibt Teams die Sichtbarkeit und die Kontrolle, um Guardrails für sicheres Coding zu definieren, bevor Code die Produktion erreicht, unabhängig davon, wo er entstanden ist.
Audit-Anforderungen im Change-Management werden auf Agenten ausgeweitet. Compliance-Frameworks wie SOC 2, PCI DSS und FedRAMP verlangen dokumentierte Nachweise, dass jede Änderung getestet, reviewt und freigegeben wurde, bevor sie ausgeliefert wurde.
GitLab macht Compliance-Kontrollen durchsetzbar und die Sammlung von Nachweisen für Auditoren automatisch.
An ein Modell geht zur Prüfung vermutlich mehr Code samt dem Geschäftskontext darum herum als an einen Menschen. Regulierte Branchen, Behörden und Teams mit sensiblem geistigem Eigentum müssen entscheiden, was ihre Umgebung verlässt, etwa Zugangsdaten, proprietäre Logik und regulierte Daten. Diese Entscheidung muss fallen, bevor irgendein Scan läuft, und für jedes Werkzeug gelten, das den Code berührt.
Mit GitLab lässt sich festlegen, welche Daten ein Modell erreichen, noch bevor sie die eigene Umgebung verlassen.
Anthropics Dokumentation stellt ausdrücklich klar, dass das Claude security guidance plugin ein unterstützendes Werkzeug nach dem Best-Effort-Prinzip ist, gedacht neben menschlichem Code-Review und verschiedenen Security-Scannern, nicht als Ersatz dafür. Diese Einordnung verdient Aufmerksamkeit, denn manche Schwachstellen existieren zum Zeitpunkt des Auslieferns noch nicht. Eine Abhängigkeit, die heute ausgeliefert wird, kann im nächsten Jahr eine kritische Schwachstelle gemeldet bekommen, ohne jede Änderung am eigenen Code. Log4Shell ist das deutlichste Beispiel: Anwendungen, die Jahre früher ausgeliefert worden waren, wurden in dem Moment angreifbar, in dem die Schwachstelle im Dezember 2021 öffentlich bekannt wurde.
Abhängigkeiten, Container-Images, Infrastrukturkonfiguration und Secrets, die längst in der Commit-Historie liegen, brauchen Scans, die unabhängig von einer einzelnen Session laufen.
GitLab sichert den gesamten Software-Delivery-Lebenszyklus ab.
Das Claude security guidance plugin prüft den Code, den Claude innerhalb einer Session schreibt und committet. Commits aus der eigenen Shell, einschließlich des Shell-Escapes "!" innerhalb einer Session, liegen außerhalb dessen, was das Plugin prüft. Claude Security erweitert das auf Anfrage auf eine vollständige Codebasis oder auf von Menschen geschriebenen Code, wenn eine entwickelnde oder administrierende Person es ausführt.
GitLabs Scan-Execution- und Merge-Request-Approval-Policies laufen in der Pipeline für jede Änderung. Die Abdeckung hängt damit nicht davon ab, ob ein Mensch oder ein Agent den Code geschrieben hat oder ob daran gedacht wurde, einen Scan zu starten.
Claude security guidance und Claude Security helfen Entwickelnden, Probleme im Moment des Schreibens zu erkennen und zu beheben. Sobald dieser Code die Session verlässt, sind Security- und Platform-Teams im Unternehmen dafür verantwortlich, ihn sicher in die Produktion zu bringen. Sie brauchen Sichtbarkeit darüber, was ein Agent getan hat, Nachweise, dass Sicherheitsverfahren eingehalten wurden, und die Möglichkeit, eine problematische Änderung vor dem Ausliefern zu stoppen.
GitLab schlägt die Brücke zum Claude-Workflow. Guardrails werden einmal in GitLab gesetzt, und jeder Agent und jede entwickelnde Person liefert innerhalb dieser Guardrails sicherer aus. Claude hilft dabei, sicheren Code zu schreiben. GitLab steuert alles von dort bis in die Produktion.
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