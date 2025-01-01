BlogDevOps

『2024 Gartner ® Magic Quadrant™』のDevOpsプラットフォーム部門でGitLabがリーダーの1社に位置付け

GitLabは、Ability to execute（実行能力）とCompleteness of vision（ビジョンの完全性）の両分野で最高評価を獲得しました。これは、当社のお客様の成功とDevOpsカテゴリでの継続的なイノベーションが評価された結果と考えられます。
CI/CDとは？ベストプラクティスやメリットも解説

CI/CDは高品質のアプリをスピーディに開発するのに最適です。注目度が高まるCI/CDとは何か、メリットやベストプラクティスについても説明します。

ソフトウェア開発効率化に成功したサウスウエスト航空の事例

GitLabのDevSecOpsプラットフォームによって業務削減と開発効率化に成功したサウスウエスト航空の事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。

チュートリアル：GitLabでリリース自動化とリリースノート自動生成

GitLabのChangelog APIを使用すると、リリースアーティファクト、リリースノートなどの変更をまとめた、包括的な変更履歴の生成を自動化できます。

マイクロサービスアーキテクチャの基本とそのメリット

マイクロサービスアーキテクチャは、環境を細分化することで開発がスピーディに、かつ低コストで行えます。拡張性やセキュリティ面にも優れています。

Dockerとは：超入門編

Dockerのコンテナ技術は広く普及しつつあります。Dockerとは何なのか。Dockerの使い方は？Dockerプラットフォームとその技術の基礎を学びましょう。

Kubernetes（K8s）とは？その仕組みから利点、使い方まで

Kubernetes（K8s）とは？Kubernetes の読み方から覚えておきたい用語、仕組みやその利点について学びましょう。

拡張子YAMLファイルとは？基本から使い方まで徹底解説

YAMLは構成ファイル紹介などに使用されるフォーマットです。この記事では、YAMLの基本からKubernetesなどでの具体的な使い方まで解説します。

