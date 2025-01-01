CI/CDは高品質のアプリをスピーディに開発するのに最適です。注目度が高まるCI/CDとは何か、メリットやベストプラクティスについても説明します。
GitLabのDevSecOpsプラットフォームによって業務削減と開発効率化に成功したサウスウエスト航空の事例をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
GitLabのChangelog APIを使用すると、リリースアーティファクト、リリースノートなどの変更をまとめた、包括的な変更履歴の生成を自動化できます。
マイクロサービスアーキテクチャは、環境を細分化することで開発がスピーディに、かつ低コストで行えます。拡張性やセキュリティ面にも優れています。
Dockerのコンテナ技術は広く普及しつつあります。Dockerとは何なのか。Dockerの使い方は？Dockerプラットフォームとその技術の基礎を学びましょう。
Kubernetes（K8s）とは？Kubernetes の読み方から覚えておきたい用語、仕組みやその利点について学びましょう。
