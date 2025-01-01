In diesem Artikel erfahrt ihr, wie Pair Programming in agile funktioniert und worauf ihr bei der Zusammenarbeit in Pairing Sessions achten müsst.
GitLab ist in den Bereichen „Ability to execute“ und „Completeness of vision“ am besten positioniert. Eine Anerkennung für unsere Kund(inn)en und GitLabs DevOps-Innovationen.
Erfahre, was Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) bedeutet, wie du CI/CD Best Practices implementierst und warum sie wichtig sind.
Observability sammelt Daten, um Prozesse zu optimieren und Probleme zu beheben. Wir zeigen dir, wie das geht - und warum es dem Monitoring überlegen ist.
Erfahre, wie die DevOps-Teams der Fluglinie dank GitLab Probleme viel einfacher erkennen und beheben können.
Mit GitLab kannst du Release-Artefakte, Versionshinweise und Änderungsprotokolle, die benutzerbezogenen Software-Änderungen enthalten, automatisieren.
Entdecke die Welt der Microservices-Architektur: Funktionsweise, Vorteile & Unterschiede zu traditionellen Architekturen für flexible & effiziente Anwendungen.
REST-APIs sind der de-facto-Standard für die Kommunikation zwischen Server und Client. Erfahren Sie hier alles Wissenswerte zum Thema!
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert