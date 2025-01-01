BlogDevOps

Agile Epics in GitLab: Mit Sicherheit zum Erfolg

Agile Epics sind eine Methode, auch bei komplexen Entwicklungsprojekten den Überblick zu behalten. Wir zeigen dir, wie es funktioniert.
Pair-Programming-Guide: Was, wie und warum?

In diesem Artikel erfahrt ihr, wie Pair Programming in agile funktioniert und worauf ihr bei der Zusammenarbeit in Pairing Sessions achten müsst.

GitLab ist ein Leader im Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen 2024

GitLab ist in den Bereichen „Ability to execute“ und „Completeness of vision“ am besten positioniert. Eine Anerkennung für unsere Kund(inn)en und GitLabs DevOps-Innovationen.

CI/CD Best Practices für mehr Effizienz

Erfahre, was Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) bedeutet, wie du CI/CD Best Practices implementierst und warum sie wichtig sind.

Observability vs. Monitoring in DevOps

Observability sammelt Daten, um Prozesse zu optimieren und Probleme zu beheben. Wir zeigen dir, wie das geht - und warum es dem Monitoring überlegen ist.

Southwest möchte mit seinen Entwickler(inne)n abheben

Erfahre, wie die DevOps-Teams der Fluglinie dank GitLab Probleme viel einfacher erkennen und beheben können.

GitLab-Tutorial: Releases & Versionshinweise automatisieren

Mit GitLab kannst du Release-Artefakte, Versionshinweise und Änderungsprotokolle, die benutzerbezogenen Software-Änderungen enthalten, automatisieren.

Microservices-Architektur: Definition und Vorteile

Entdecke die Welt der Microservices-Architektur: Funktionsweise, Vorteile & Unterschiede zu traditionellen Architekturen für flexible & effiziente Anwendungen.

Was ist eine REST-API? Guide & Funktionen

REST-APIs sind der de-facto-Standard für die Kommunikation zwischen Server und Client. Erfahren Sie hier alles Wissenswerte zum Thema!

So optimierst du mit Docker und GitLab deinen DevOps-Prozess

Docker Container bieten deinem Team mehr Raum für Kollaboration, kontinuierliche Integration und Kreativität. Wir zeigen dir, wie die Umsetzung klappt.

