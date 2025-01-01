BlogDevOps

Principes DevOps : les fondamentaux pour un développement réussi

Découvrez 4 principes DevOps clés pour développer des logiciels plus rapidement et de meilleure qualité.
Lire l'article

Articles récents

Informations clés

Pair programming : coder en binôme pour progresser et améliorer sa productivité

Dans cet article, découvrez le pair programming, pourquoi vous devez coder en binôme et comment éviter les erreurs principales lorsqu'on se lance.

DevSecOps

Apprendre Python : tout savoir sur ce langage de programmation

Python est de plus en plus populaire, et pour de bonnes raisons. Retrouvez toutes les informations essentielles pour faire vos premiers pas avec Python.

Actualités

GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux plateformes DevOps

Notre approche DevOps innovante et le succès de nos clients ont permis à GitLab de figurer en tête du classement pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.

Ingénierie

Comment déployer une application React sur Amazon S3 avec GitLab CI/CD

Vous souhaitez déployer une application React sur Amazon S3 avec GitLab CI/CD ? Suivez notre guide étape par étape.

Informations clés

Quelles sont les meilleures pratiques CI/CD à connaître ?

Dans cet article, nous vous partageons tous nos conseils pour mettre en oeuvre une approche CI/CD réussie.

DevSecOps

Guide d'introduction aux serveurs Linux : définition, avantages, usage et installation

Le serveur Linux est couramment utilisé dans les entreprises. Découvrez ses fonctionnalités, ses utilisations et ses avantages.

Ingénierie

DevOps : de la surveillance à l'observabilité

Vous souhaitez bénéficier d'une visibilité totale sur l'ensemble du cycle de développement de vos logiciels ? La réponse tient en un mot : l'observabilité.

Témoignages clients

Southwest Airlines transforme son développement avec GitLab

Découvrez comment les équipes DevOps de la compagnie aérienne augmentent leur capacité à détecter et à résoudre les problèmes avec GitLab.

Produit

Automatisez vos sorties et notes de version avec GitLab

Découvrez comment automatiser vos livraisons de logiciels avec l'API Changelog de GitLab : créez des artefacts, changelogs complets et notes de version clairs.

