Bloginside GitLab

inside GitLabタグを含む記事を閲覧する

GitLabの環境変数をわかりやすく解説

CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。
Author: Veethika Mishra記事を読む

最近の投稿

DevSecOps

AI活用の鍵はGitLabの一貫したコンテクスト 【Developers Summit 2025 イベントレポート】

2025年2月、GitLabは「Developers Summit 2025」に出展しました。本イベントにてシニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴が講演をおこないましたので、本記事にてその模様をレポートします。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から： AIモデルの大規模な検証とテスト方法

LLMをどのように評価し、ユースケースに適合させ、ユーザーにとってより良い回答が得られるように微調整しているのか。その舞台裏をご紹介します。

DevSecOps

DevOpsDive2024 Summerで、ソフトウェア開発におけるセキュリティを考える【イベントレポート】

2024年6月12日に開催した「GitLab DevOpsDive2024 Summer」のイベントレポートをお届けします。

DevSecOps

Japan IT Weekレポート：AIがDevSecOpsを加速する。GitLabソリューションの現在地

2024年10月23～25日に開催されたJapan IT Weekにおいて、GitLabブースで実施したミニセミナーの内容をレポートします。

DevSecOps

DevOpsからDevSecOpsへ: IT Week 2024 春イベントレポート【前編】

2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えします。

DevSecOps

DevSecOpsで人材問題は解決できるか: IT Week 2024 春イベントレポート【後編】

2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えするシリーズの「後編」です。

インサイト

GitLabにおける「Docs as Code」の5つのポイント

この記事では、GitLabのテクニカルライターがDocs-as-Codeワークフローを用いてGitLabをどのように利用しているのかを、5つのポイントに分けてご紹介します。

カルチャー

非同期コミュニケーションを機能させるには何が必要か？オールリモートのGitLabの働き方に見る “ルールと文化”のつくり方

GitLabのソリューションアーキテクトが語る、効果的なリモートワークの実践をご紹介。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert