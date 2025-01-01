2025年2月、GitLabは「Developers Summit 2025」に出展しました。本イベントにてシニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴が講演をおこないましたので、本記事にてその模様をレポートします。
LLMをどのように評価し、ユースケースに適合させ、ユーザーにとってより良い回答が得られるように微調整しているのか。その舞台裏をご紹介します。
2024年6月12日に開催した「GitLab DevOpsDive2024 Summer」のイベントレポートをお届けします。
2024年10月23～25日に開催されたJapan IT Weekにおいて、GitLabブースで実施したミニセミナーの内容をレポートします。
2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えします。
2024年4月末に東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Weekで実施したセミナーの内容を下敷きに、GitLabの最新情報をお伝えするシリーズの「後編」です。
この記事では、GitLabのテクニカルライターがDocs-as-Codeワークフローを用いてGitLabをどのように利用しているのかを、5つのポイントに分けてご紹介します。
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert