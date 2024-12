Southwest möchte mit seinen Entwickler(inne)n abheben

Southwest Airlines Co. ist bestrebt, die Arbeit seiner Entwickler(innen) zu leichter zu machen.

Die IT-Führungskräfte der weltweit größten Billigfluglinie arbeiten daran, zeitaufwändige und sich wiederholende Aufgaben aus den Workflows der Entwickler(innen) zu eliminieren, damit diese mehr Zeit haben, sich auf größere Projekte zu konzentrieren.

„Das schaffen wir, indem wir Hürden für sie aus dem Weg räumen“, erklärt Jim Dayton, Vice President und CISO bei Southwest Airlines. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute in der Softwareentwicklung arbeiten wollen, weil sie die Kreativität lieben. Sie lieben es, Probleme zu lösen. Dabei dürfen wir ihnen nicht im Weg stehen und müssen die Dinge, die sie behindern, aus dem Weg räumen.“

Das möchte Dayton unter anderem mit der Plattform von GitLab erreichen.

Dayton hat bei einem Event der DevSecOps World Tour von GitLab in Dallas auf der Bühne in einem Interview über die Bestrebungen von Southwest gesprochen, sich um seine Entwickler(innen) zu kümmern und ihre Arbeit zu würdigen. Ein Teil seines Vortrags war ein Gespräch mit Reshmi Krishna, Director für Enterprise Solutions Architecture bei GitLab, in dem er mit ihm darüber sprach, welche Vorteile künstliche Intelligenz seinen Teams bieten könnte.

Der Southwest-Manager sprach darüber, in seinem Unternehmen vermehrt auf einen DevOps-Ansatz bei der Anwendungsentwicklung zu setzen und fügte hinzu, dass den Entwickler(inne)n mehr Self-Service-Möglichkeiten und Wissensmanagement-Prozesse geboten werden sollten. „Wir wollen, dass Entwickler(innen) schnell ein Problem nachschlagen und eine Lösung finden können. Außerdem sollte Kontextwechsel reduziert werden“, sagte er. „Wir müssen sehen können, was wir von ihnen verlangen und was sie daran hindert, produktiv zu sein.“

Dayton merkte an, dass Southwest, das seit 2019 mit GitLab zusammenarbeitet, sich darauf konzentriert, seine Software-Entwicklungsprozesse konsistenter zu machen. Zum Teil bedeutet das, Code in ein gemeinsames GitLab-Repository zu verschieben. Wenn Teams wissen, wo sich ihr Code befindet, können sie Metriken einfacher bewerten und sich darauf konzentrieren, Code wiederzuverwenden und dadurch effizienter zu werden.

„Wir sind auch dabei, unsere Enterprise-Pipelines fertigzustellen, und wir sind bereit, mit der Migration der Teams zu beginnen“, sagte Dayton. „Wir arbeiten intensiv mit vielen verschiedenen Anwendungsentwicklungsteams zusammen, um zu verstehen, was sie in den Pipelines benötigen, die wir aufbauen, und wir bereiten uns darauf vor, Teams auf sie zu migrieren. Ich denke, wir werden bis Ende des Jahres ziemlich nah dran sein.“

Das Versprechen der KI

Eine der Möglichkeiten, wie sich Entwickler(innen) auf größere und innovativere Aufgaben konzentrieren können, ist der Einsatz künstlicher Intelligenz, so Dayton.

Generative KI, ob in Form von Erklärungen zu Sicherheitslücken, Codevorschlägen oder Code-Vervollständigung, kann Arbeitsabläufe im gesamten Software-Entwicklungsprozess signifikant beeinflussen. Der Einsatz von KI-Tools, die direkt in eine Plattform integriert sind, kann die Sicherheit erhöhen und den Zeitaufwand für Code Reviews und Anwendungsentwicklung verringern.

Dayton freut sich bereits darauf, die Entwicklung und Bereitstellung mithilfe von KI-Funktionen zu beschleunigen und zu erleichtern.

„Wir wollen alltägliche Aufgaben und die Bürokratie für unsere Entwickler(innen) so weit wie möglich aus dem Weg räumen“, erklärt Dayton und fügt hinzu, dass es rund um das Thema KI zwar einen riesigen Hype, aber auch großes Potenzial gebe. „Mit der KI könnten wir das schaffen. Ein gutes Beispiel ist meiner Meinung nach, wenn die KI eine Lösung für eine Sicherheitslücke bietet, die gerade entdeckt wurde, oder wenn sie uns sagen kann, was ein Teil des Codes tut. Womit wird er integriert? Auf welche Daten wird zugegriffen und warum? Sag mir zum Beispiel im Klartext, dass dieser bestimmte Code für 20 % der Vorfälle in dieser Anwendung im letzten Jahr verantwortlich war. Hier kann KI meiner Meinung nach helfen.“Dayton erläutert auch, dass er nicht glaubt, dass KI die Entwickler(innen) ersetzen wird. Stattdessen sollte sie ihnen die Arbeit erleichtern. KI kann in der Welt nach COVID außerdem dazu beitragen, die remote arbeitenden Entwickler(innen) zu verbinden.

„Eines der coolen Dinge, die in der Roadmap [von GitLab] enthalten sind, sind vorgeschlagene Prüfer(innen)“, sagte er. „Das hilft bei Code Reviews, bei denen man früher einfach quer durch den Raum oder über die nächste Trennwand rief: ‚Hey, kann sich jemand meinen Code ansehen?‘ Das ist jetzt nicht mehr so einfach. KI kann Personen vorschlagen, die schon einmal in diesem Code gearbeitet haben, die Vorfälle in diesem Code gelöst haben und so etwas machen. Wie wichtig wird das für den Review-Prozess sein? Ich denke, je mehr Automatisierung wir einsetzen können, desto weniger manuelle Schritte oder Wartezeiten wird es geben.“

Southwest Airlines ist ein rund 24 Milliarden Dollar schweres Unternehmen mit Sitz in Dallas, Texas. Die Fluglinie hat 72 000 Mitarbeitende und fliegt mit 4 000 Flügen pro Trag 120 verschiedene Ziele an. Mit Southwest fliegen mehr Inlandspassagiere als mit jeder anderen Fluglinie. Lies weitere GitLab-Kundenstorys auf unserer Kundenseite.