Diese Woche hat GitLab den Brief Open Weights and American AI Leadership unterzeichnet und sich damit einer langen Reihe weiterer Technologieunternehmen angeschlossen, die ein starkes, offenes KI-Ökosystem unterstützen.

Der Brief vertritt die Auffassung, dass offene Modellgewichte Innovation fördern, Kunden mehr Kontrolle geben und einen wichtigen Weg zu Sicherheit und Schutz von KI eröffnen. Das ist nicht nur eine politische Position, die wir teilen, sondern zugleich zentral für unser Verständnis von agentischem Engineering: Teams leisten ihre beste Arbeit, wenn sie das für die Aufgabe passende Modell wählen können.

Als intelligente Orchestrierungsplattform für DevSecOps, die Tempo und Kontrolle im agentischen Software-Engineering verbindet, stellt GitLab die Wahlfreiheit der Kunden in den Vordergrund, orchestriert den Software-Lebenszyklus und unterstützt mehrere Modelle über den Workflow eines Teams hinweg.

Kunden befähigen, ihre KI-Modelle selbst zu wählen

In vielen Organisationen wächst das Interesse an einem geregelten Zugang zu erstklassigen Foundation- und Open-Weight-Modellen. GitLab unterstützt beide.

Foundation-Modelle führen oft bei der allgemeinen Leistungsfähigkeit, während Open-Weight-Modelle Vorteile bei der Kontrolle über Kosten, Deployment und Datenstandort bieten können. Unser Ziel ist es, Kunden dabei zu helfen, beide nach Bedarf zu kombinieren.

Eine der kritischsten Entscheidungen, die Führungskräfte treffen, ist der Schutz von Software und strategischem geistigem Eigentum vor Bedrohungen für Sicherheit, Vertraulichkeit und Wettbewerbsfähigkeit. Organisationen sollten nicht an eine einzige Cloud oder einen einzigen KI-Modellanbieter gebunden sein.

GitLab ist die einzige Plattform, die zugleich Cloud-neutral und KI-Modell-neutral ist. Diese Wahlfreiheit hält jedoch nur, solange der Modellmarkt offen bleibt. Open-Weight-Modelle geben Entwicklungsteams die Wahl, wo sie ihre KI-Modelle ausführen, bei Bedarf in air-gapped Umgebungen, und behalten dabei die Kontrolle über ihren Code.

Unsere Position

Wie die politischen Entscheidungsträger wollen auch wir ein sicheres, geschütztes KI-Ökosystem und sehen Offenheit als einen wichtigen Teil des Wegs dorthin. Wir unterstützen eine Politik, die die Fähigkeit erhält, Open-Weight-Modelle zu entwickeln, zu verbreiten und zu nutzen, unter der Voraussetzung fokussierter, risikobasierter Schutzmaßnahmen und gezielter Werkzeuge gegen tatsächlichen Missbrauch. Solche Eingriffe können einen wesentlichen Beitrag zu einem robusten Ökosystem leisten, in dem mehrere Modellanbieter, offene wie proprietäre, im Wettbewerb um die beste Lösung antreten, zum Nutzen von Innovation, Sicherheit und Wahlfreiheit der Kunden.