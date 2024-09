Wie der Name schon sagt, ist kontinuierliche Lieferung eine Praxis der Softwareentwicklung, die in Verbindung mit kontinuierlicher Integration eingesetzt wird, um den Release-Prozess einer Anwendung zu automatisieren. Softwareentwickler(innen) veröffentlichen Code-Updates in kurzen, aber kontinuierlichen Zyklen und nutzen die Automatisierung, um die Veröffentlichung zu beschleunigen. Zu CD gehören alle Schritte im Produktionszyklus – Erstellen, Testen, Konfigurieren und Bereitstellen. Das ultimative Ziel ist es, Software an die Benutzer(innen) zu übergeben.

CD kann als Erweiterung der kontinuierlichen Integration betrachtet werden, was manchmal auch als CI/CD bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um die Praxis, Code in ein gemeinsames Repository zu integrieren und jede Änderung so schnell wie möglich, automatisch und in der Regel mehrmals am Tag zu erstellen und zu testen.

Nachdem die kontinuierliche Integration den Code in einem gemeinsamen Repository erstellt und getestet hat, übernimmt die kontinuierliche Lieferung die letzten Schritte, um sicherzustellen, dass die Softwareversionen risikoarm, konsistent und wiederholbar sind.