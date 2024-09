DevOps beweist, dass es wirklich zu viel des Guten geben kann. Indem es alle Teile des Lebenszyklus der Softwareentwicklung – von der Planung bis zur Lieferung – miteinander verknüpft, ist es geradezu prädestiniert dafür, Tools zusammenzuschustern, um genau das zu tun.

Aber die Verwaltung und Verknüpfung all dieser Produkte ist komplex. So muss deine CI beispielsweise mit deiner Versionskontrolle, Code Review, deinen Sicherheitstests, deiner Container-Registry und deinem Konfigurationsmanagement kommunizieren. Die Umsetzung ist vielschichtig, und es handelt sich nicht nur um eine einmalige Konfiguration – bei jedem neuen Projekt müssen all diese Teile neu miteinander verbunden werden.

Dieses Phänomen ist so real, dass es einen Namen hat: der DevOps-Zuschlag. Ein DevOps-Zuschlag ist der Preis, den Teams für die Verwendung mehrerer Tools und/oder mehrerer Toolchains zahlen, um die Bereitstellung von Software zu beschleunigen. Dieser Preis wird oft in Form von aufgewendeter Arbeitskraft betrachtet: Wie viel Zeit muss ein Team für die Integration und Wartung einer Toolchain aufwenden, im Vergleich zur eigentlichen Programmierung und Bereitstellung der Software?

Was ist also ein typischer DevOps-Zuschlag? Einem Bericht von Forrester Research aus dem Jahr 2019 zufolge liegt sie bei etwa 10 %. Das bedeutet, dass 10 % des Teams die Toolchain unterstützen und pflegen müssen. Unsere globale DevSecOps-Umfrage von 2020 ergab, dass der Anteil sogar noch höher sein könnte: 22 % der Befragten gaben an, dass sie zwischen 11 % und 20 % ihrer Zeit (monatlich) für die Unterstützung der Toolchain aufwenden.

Die Lösung für dieses Problem ist eine DevOps-Plattform, die möglicherweise von einem Plattformteam unterstützt wird und jeden Aspekt des Software-Entwicklungsprozesses optimiert.