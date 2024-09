¿Qué es la seguridad centrada en el desarrollador?

Una encuesta reciente de Forrester Research, titulada Breaches By The Numbers: Adapting To Regional Challenges Is Imperative, realizada el 12 de abril de 2022, reveló que el 63 % de las organizaciones sufrieron vulneraciones de la seguridad en el último año, un 4 % más que el año anterior. Y es importante reconocer que [el código se ha convertido en el objetivo principal](/blog/2020/10/14/why-security-ch Champions/){data-ga-name="security champions blog post" data-ga-location="body"}, en lugar de la infraestructura. Para agravar aún más las cosas, algunas estimaciones indican que cerca del 60 % de las aplicaciones están compuestas por código abierto, mientras que otras sitúan estas cifras en un rango de hasta el 80 % o 90 %. El código abierto es inherentemente más propenso a contener vulnerabilidades y código malicioso en comparación con el código generado desde cero. Sin embargo, es una elección comprensible para los desarrolladores ocupados que buscan entregar código de calidad con plazos cada vez más ajustados.