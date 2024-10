Détails de l'événement

Dans un monde où la technologie évolue à un rythme effréné, il est essentiel de garder une longueur d'avance. Le DevSecOps World Tour de GitLab vous offre une opportunité unique de participer à cet élan en transformant vos compétences en solutions pratiques.

Rejoignez-nous lors de notre événement à Paris pour une journée exceptionnelle : échangez avec vos pairs, explorez les dernières innovations de GitLab et collaborez avec des experts pour anticiper les défis technologiques de demain.

Le programme

Échangez avec d'autres leaders, explorez les technologies et les solutions de GitLab et participez à des activités interactives telles que des sessions en petits groupes et des démonstrations en direct, ainsi qu'à une table ronde animée par des dirigeants d'entreprises. Choisissez les sessions qui vous intéressent l'après-midi pour tirer pleinement parti de vos opportunités d'apprentissage et de networking.

Consultez le programme complet ci-dessous.

Adresse du lieu de l'événement

Paris Pullman Montparnasse - Espace C2,

19 rue Commandant René Mouchotte,

75014 Paris, France