Les entreprises ont besoin d'experts qualifiés pour les aider à mettre en œuvre et à adopter les dernières technologies DevSecOps, tout en bénéficiant de formations et d'habilitations alignées sur les bonnes pratiques visant à améliorer la qualité, la sécurité et la rapidité du développement logiciel. GitLab offre la plateforme DevSecOps unifiée la plus complète du marché. Elle permet un cycle de vie de développement logiciel et d'opérations de bout en bout, centralisé sur une plateforme unique, une interface utilisateur unique et un magasin de données unique. Les partenaires Channel de GitLab peuvent ainsi offrir à leurs clients la solution la plus complète sur le marché et les accompagner dans la mise en place de processus DevSecOps efficaces et intégrés, sur l'ensemble de leur cycle de développement. Pour quel résultat ? Des chaînes d'outils simplifiées, une livraison accélérée de logiciels de haute qualité, une réduction des coûts opérationnels et un renforcement de la sécurité et de la conformité.

Et ce n'est pas seulement l'exhaustivité de la solution qui crée des opportunités pour les partenaires GitLab. En rejoignant le programme de partenariat de GitLab, vous vous associez à une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel récurrent et la clientèle mondiale connaissent une croissance rapide. À mesure que la clientèle de GitLab s'élargit, les opportunités commerciales de nos partenaires, tant pour la vente de licences que pour les services, ne cessent d'augmenter.