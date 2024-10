GitLab sur HashiCorp

Découvrez les solutions conjointes GitLab et HashiCorp

Configurez la plateforme GitLab comme fournisseur Git et système de contrôle de version (VCS) pour Terraform Cloud, lequel stockera les plans et les politiques Sentinel afin de déclencher des pipelines d'automatisation dans le cloud.

Utilisez Terraform pour gérer les ressources sur votre instance GitLab, comme les groupes, les projets, les utilisateurs, et plus encore. Ainsi, vous pouvez améliorer la productivité, tout en supprimant la dépendance d'un ingénieur à l'égard des requêtes de provisionnement.

Vault

Vault est un dispositif unique de contrôle de la sécurité pour les opérations et l'infrastructure. Un grand nombre d'entreprises choisissent Vault pour gérer le langage de commande d'audit (ACL), les secrets et d'autres données sensibles. GitLab et Vault, en tant que solution conjointe, constituent une alternative transversale aux méthodes de collaboration basées sur des documents et sources d'erreurs. Vault est la solution leader du marché pour la gestion des secrets et l'une des intégrations les plus demandées pour les workflows DevSecOps dans GitLab.