CCAOはレガシーの評価プロセスのエンドツーエンドの監査を行い、以前は手動だったすべてのプロセスを再現しました。その過程でエラーを発見した箇所ではプロセスを改善し、現在はすべてのコードをGitLabで公開しています。

1,400件以上のコミットを持つ4つのリポジトリがあります。人々はデータをダウンロードし、データから コードを実行できるようになりました。事務所では少なくとも6,700人がこれらの大規模なデータセットをダウンロードしています。データ担当者はGitLabのGit履歴、イシュートラッカー、マイルストーンを使用し、すべてのプロジェクトをリアルタイムで文書化しています。

不動産所有者は、自宅の価値を算出する情報にアクセスし、所有できるようになりました。このレベルのアクセスは前例がありません。「公開リポジトリを業務に使用した郡の査定官は他にいません」とRoss氏は述べています。

統治ポリシーの確立は、これまで主に非公開で行われてきました。クック郡はGitLabを使用して、オープンソースの政府ポリシーに向けた実験的な一歩を踏み出しています。

透明性のレベルには、ミスとその修正の文書化も含まれるようになりました。CCAOは、エラーを示すイシューを作成し、これらのエラーがどのように修正されるかを公に発表するコミットを行うことで、犯したミスをオープンに追跡しています。「ミスを認め、それを正すことで、対立を完全に解消し、もはや政治的な問題ではなくなります」とRoss氏は付け加えました。

データは価値の予測と経済行動の予測に不可欠です。CCAOでは、データサイエンティストが公共政策を作成するチームの一員であり、計画のための物理的な証拠を見つけるためにデータを追跡しています。「私たちは査定の基礎となるコードを公開しています。あなたの家は50万ドルの価値があると考えており、その理由を知りたければ、その見積もりを算出したコードがここにあります」とRoss氏は述べています。