GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
クック郡査定官事務所は、不動産所有者が査定の確立方法を閲覧・理解できる、より透明性の高いデジタルプラットフォームの構築を目指していました。
GitLabにより、事務所は信頼できる唯一の情報源でリアルタイムデータを活用し、透明性と責任を提供できるようになりました。
GitLabを使えば、調査結果を作成してオフィスの人々に見せることができます。彼らが調査への変更を提案すれば、バージョン管理や作業の保存を心配することなく変更を加えられます。1つのリポジトリがあることで、作業の仕組みよりも実際の作業に集中できるようになりました。
シカゴのクック郡査定官事務所（CCAO）は、住宅用および商業用不動産を含む地域内の180万件の不動産価値を予測する業務を行っています。査定官事務所はFritz Kaegi査定官が率いており、約240名のスタッフが公正で正確な不動産査定を確立するために市民にサービスを提供しています。
不動産に設定された価値は、税金の徴収と納税者間の固定資産税配分を決定する基礎として使用されます。CCAOは3年ごとに不動産を再査定し、毎年郡の3分の1を評価しています。任意の年に40万件から60万件の不動産を審査しています。事務所は住宅販売からの不動産特性データを活用して、更新された予測市場価値を作成しています。
記録管理はCCAOの重要な業務です。レガシースクリプト、古いソフトウェアの統合不能、前任者からの支援不足により、中断のない適時の再査定プロセスを確保することが大きな課題となっていました。さらに、記録は主に紙ベースで、ソフトウェア開発プログラムが使用されるようになったのは最近のことでした。導入されていたソフトウェア開発スクリプトにはバージョン管理がまったくなく、コメントもなかったため、事後にデータを理解することはほぼ不可能でした。
CCAOは、将来のデータのために信頼できる唯一の情報源を持つべく、再現可能で報告可能なソフトウェアアルゴリズムを実装したいと考えていました。理想的には、急速に変化する環境でアジャイルかつ動的なツールでありながら、同様の技術的背景を持つ人々にも理解できるものが求められました。そうでない人々にとっては、データは理解しやすいレポート構造の基礎として使用されることになります。
目標は、不動産所有者が査定の確立方法を閲覧・理解できる、より透明性の高いデジタルプラットフォームを構築することでした。これにより、以前は存在しなかった方法で、ステークホルダーに査定に関する包括的なデータを提供することができます。
現クック郡査定官のFritz Kaegiとそのチームは、行政機関の運営方法への信頼を回復したいと考え、透明性がその信頼を再構築する基盤であると信じていました。
「私たちの事務所は、公正で倫理的かつ透明な査定というプラットフォームで運営されています。その3番目の柱を達成するためには、住宅の価値を算出するために使用するコードを絶対に公開しなければなりません」と、クック郡査定官事務所の最高データ責任者であるRobert Ross氏は述べています。物語を変えるため、チームは就任時にGitLabを導入しました。
不動産価値の査定には多くの変数があります。コード変数はクック郡の査定の中心であり、データを公開することが不可欠です。Ross氏とそのチームは現在、すべてのコード変数情報をGitLabで公開し、一般の人々がアクセスできるようにしています。
クック郡は、リアルタイムで更新できる信頼できる唯一の情報源を確立しました。GitLabはコードを透明に管理し、データ担当者からのメンテナンスをほとんど必要としません。
CCAOはレガシーの評価プロセスのエンドツーエンドの監査を行い、以前は手動だったすべてのプロセスを再現しました。その過程でエラーを発見した箇所ではプロセスを改善し、現在はすべてのコードをGitLabで公開しています。
1,400件以上のコミットを持つ4つのリポジトリがあります。人々はデータをダウンロードし、データからコードを実行できるようになりました。事務所では少なくとも6,700人がこれらの大規模なデータセットをダウンロードしています。データ担当者はGitLabのGit履歴、イシュートラッカー、マイルストーンを使用し、すべてのプロジェクトをリアルタイムで文書化しています。
不動産所有者は、自宅の価値を算出する情報にアクセスし、所有できるようになりました。このレベルのアクセスは前例がありません。「公開リポジトリを業務に使用した郡の査定官は他にいません」とRoss氏は述べています。
統治ポリシーの確立は、これまで主に非公開で行われてきました。クック郡はGitLabを使用して、オープンソースの政府ポリシーに向けた実験的な一歩を踏み出しています。
透明性のレベルには、ミスとその修正の文書化も含まれるようになりました。CCAOは、エラーを示すイシューを作成し、これらのエラーがどのように修正されるかを公に発表するコミットを行うことで、犯したミスをオープンに追跡しています。「ミスを認め、それを正すことで、対立を完全に解消し、もはや政治的な問題ではなくなります」とRoss氏は付け加えました。
データは価値の予測と経済行動の予測に不可欠です。CCAOでは、データサイエンティストが公共政策を作成するチームの一員であり、計画のための物理的な証拠を見つけるためにデータを追跡しています。「私たちは査定の基礎となるコードを公開しています。あなたの家は50万ドルの価値があると考えており、その理由を知りたければ、その見積もりを算出したコードがここにあります」とRoss氏は述べています。
チームは2020年1月に2020年の住宅用不動産査定を計算しましたが、COVID-19が世界規模で与える影響については認識していませんでした。2月までに再査定が完了し、4つの郡区の住民に送付されました。3月、J.B. Pritzker知事はウイルスの結果としてイリノイ州のすべての郡に緊急事態を宣言しました。この宣言はCCAOに即座に影響を与えました。事務所には2つの選択肢がありました：
COVID-19の影響を考慮して価値を調整する行動を取ることを決定した後、CCAOのスタッフはこの問題が簡単に解決できないことに気づきました。不動産の市場価値を見積もるには、類似物件の販売情報を知る必要があります。住宅販売データは公開されるまでに固有の2か月の処理遅延があり、チームは最新の情報が必要で待つことができませんでした。外出禁止令も販売を停止させ、データの空白を生み出しました。
チームは市場シグナル、失業率が上昇すると住宅価格が下落するという歴史的知識、業種別労働者構成に関する国勢調査データ、および現在の失業データを使用して、住宅価値へのCOVID-19調整を作成しました。業種別雇用に関するデータを使用して、チームは郡内のどこで最大の影響が感じられるかを予測し、それに応じて調整を行いました。
「私たちが行ったことは、実際にはすべての州政府が直面しなければならなかった課題でした。全国の政策立案者は、そのような決定を下すために通常持っているすべてのデータがない状況で決定を下さなければならない立場に置かれました」とRoss氏は述べています。
2020年2月、地域の失業率は3.4%でしたが、4月には17.5%に急上昇しました。GitLabリポジトリは、住宅評価の調整方法に関する分析を作成するための生データをホストしていました。GitLabのコードは、調整のベクターを生成するのに役立ちました。CCAOはバージョン管理、信頼できる唯一の情報源、透明なコード管理システムにより、不動産査定を最新の状態に保つことができています。
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。