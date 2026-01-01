HackerOne社のエンジニアリングチームは、GitLabの自動化機能を利用して手動でのサイクルタイムを短縮し、より高速なセキュリティスキャンを実現。テスト時、デプロイごとに1時間ずつ削減した方法をご覧ください。

GitLabの高度な自動化ツールは、ガードレールを設けながら開発スピードを向上させ、コードの脆弱性を自動的に検出します。

GitLabは、チーム間の職務分離を実現する包括的なガバナンスソリューションを提供します。GitLabのポリシーエディターを使用すると、各組織のコンプライアンス要求事項に合わせてカスタマイズされた承認ルールを使用できるため、リスクが軽減されます。

GitLabのセキュリティ機能（DAST、ファズテスト、コンテナスキャン、APIスクリーニングなど）は、エンドツーエンドで統合されています。

セキュリティは後付けではなくビルトイン

ご利用中のプラットフォームは、ソフトウェアデリバリーライフサイクル全体でセキュリティを統合できますか?

すべてのステップでセキュリティを統合することで、後から追加のセキュリティ対策や統合作業が必要になることを防ぎ、失敗のリスクを最小限に抑えられます。