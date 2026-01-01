業界のリーダーから選ばれるGitLab
GitLabは、企業のミッションクリティカルなソフトウェア開発を支えるインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。
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セキュリティは後付けではなくビルトイン
動的アプリケーションセキュリティテスト（DAST）
動的アプリケーションセキュリティテスト（DAST）は、実行中のアプリケーションに潜む脆弱性をスキャンする手法です。スキャン対象の脆弱性には、SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング（XSS）、コマンドインジェクションなどが含まれます。
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コンテナスキャン
コンテナスキャンは、コンテナイメージの脆弱性をスキャンする手法です。ベースイメージだけでなく、イメージにインストールされているソフトウェアに潜む脆弱性も、スキャン対象に含まれます。
APIセキュリティとWeb APIファジング
APIセキュリティとWeb APIファジングは、SQLインジェクションやXSS、DoS攻撃などからAPIを保護する手法です。
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コンプライアンスと的確なポリシー管理
コンプライアンス管理
コンプライアンス管理により、組織はHIPAA、PCI DSS、GDPRなどの業界規制への遵守状況を追跡・管理できます。
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3
セキュリティの自動化
セキュリティダッシュボード
セキュリティダッシュボードは、セキュリティリスクや脆弱性（脆弱性の件数や重大度、ステータスなど）に関する情報を一元化して表示します。セキュリティに関する問題の修正作業の進捗の追跡にも使用できます。
HackerOne社のエンジニアリングチームは、GitLabの自動化機能を利用して手動でのサイクルタイムを短縮し、より高速なセキュリティスキャンを実現。テスト時、デプロイごとに1時間ずつ削減した方法をご覧ください。詳細はこちら
ご利用中のプラットフォームは、ソフトウェアデリバリーライフサイクル全体でセキュリティを統合できますか?
すべてのステップでセキュリティを統合することで、後から追加のセキュリティ対策や統合作業が必要になることを防ぎ、失敗のリスクを最小限に抑えられます。GitLabの情報セキュリティへの取り組みについて
GitLab Duo
ワークフローを強化するAI機能スイート詳細はこちら
ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階でAIを活用し、効率性を高め、サイクルタイムを短縮
プライバシーファーストのアプローチで、企業や規制対象組織のAI活用を支援
統合セキュリティを備えた単一アプリケーションで、ソフトウェアデリバリーを高速化。バリューストリーム全体の可視化とコンテキストの切り替え削減を実現
計画立案からコード作成、テスト、セキュリティ、モニタリングまで、開発・セキュリティ・運用チームをAIでサポート
デベロッパーから選ばれ、
企業に信頼される
DevOpsカテゴリ全体でG2リーダーに認定。
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Premium
コード所有権と保護ブランチ
承認ルール付きマージリクエスト
エンタープライズアジャイルプランニング
Ultimate
動的アプリケーションセキュリティテスト
セキュリティダッシュボード
脆弱性管理
依存関係スキャン
コンテナスキャン