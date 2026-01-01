業界のリーダーから選ばれるGitLab

GitLabは、企業のミッションクリティカルなソフトウェア開発を支えるインテリジェントオーケストレーションプラットフォームです。

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なぜ
がGitLabを選ぶのか - 3つの理由

1

セキュリティは後付けではなくビルトイン

GitLabのセキュリティ機能（DAST、ファズテスト、コンテナスキャン、APIスクリーニングなど）は、エンドツーエンドで統合されています。

2

コンプライアンスと的確なポリシー管理

GitLabは、チーム間の職務分離を実現する包括的なガバナンスソリューションを提供します。GitLabのポリシーエディターを使用すると、各組織のコンプライアンス要求事項に合わせてカスタマイズされた承認ルールを使用できるため、リスクが軽減されます。

3

セキュリティの自動化

GitLabの高度な自動化ツールは、ガードレールを設けながら開発スピードを向上させ、コードの脆弱性を自動的に検出します。
hackeroneロゴ

HackerOne社のエンジニアリングチームは、GitLabの自動化機能を利用して手動でのサイクルタイムを短縮し、より高速なセキュリティスキャンを実現。テスト時、デプロイごとに1時間ずつ削減した方法をご覧ください。

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ご利用中のプラットフォームは、ソフトウェアデリバリーライフサイクル全体でセキュリティを統合できますか?

すべてのステップでセキュリティを統合することで、後から追加のセキュリティ対策や統合作業が必要になることを防ぎ、失敗のリスクを最小限に抑えられます。

GitLabの情報セキュリティへの取り組みについて
なぜ デベロッパー運用 のプロはGitLabを選ぶのか
新機能

GitLab Duo

ワークフローを強化するAI機能スイート

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  • ソフトウェア開発ライフサイクルのあらゆる段階でAIを活用し、効率性を高め、サイクルタイムを短縮

  • プライバシーファーストのアプローチで、企業や規制対象組織のAI活用を支援

  • 統合セキュリティを備えた単一アプリケーションで、ソフトウェアデリバリーを高速化。バリューストリーム全体の可視化とコンテキストの切り替え削減を実現

  • 計画立案からコード作成、テスト、セキュリティ、モニタリングまで、開発・セキュリティ・運用チームをAIでサポート

デベロッパーから選ばれ、

企業に信頼される

DevOpsカテゴリ全体でG2リーダーに認定。

ソフトウェアデリバリーをより迅速に開始

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Premium

  • コード所有権と保護ブランチ

  • 承認ルール付きマージリクエスト

  • エンタープライズアジャイルプランニング

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Ultimate

  • 動的アプリケーションセキュリティテスト

  • セキュリティダッシュボード

  • 脆弱性管理

  • 依存関係スキャン

  • コンテナスキャン

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