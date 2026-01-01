Les leaders du secteur choisissent GitLab
GitLab est la plateforme d'orchestration intelligente où les entreprises construisent des logiciels critiques.
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Sécurité intégrée et non ajoutée après coup
Test dynamique de sécurité des applications
Le test dynamique de sécurité des applications (DAST) analyse les applications à la recherche de vulnérabilités présentes dans l'application en cours d'exécution comme l'injection SQL, les attaques de cross-site scripting (XSS) et l'injection de commandes.
Regardez la vidéo sur le test DAST de GitLab
Analyse des conteneurs
L'analyse des conteneurs scanne les images de conteneur à la recherche de vulnérabilités, notamment dans les images de base et dans les logiciels installés dans les images.
Regardez la vidéo sur l'analyse des conteneurs de GitLab
Sécurité des API et test des API web par injection de données aléatoires
La sécurité des API et le test des API web par injection de données aléatoires protègent les API contre les attaques, telles que l'injection SQL, les XSS et le déni de service (DoS).
Regardez la vidéo sur le test des API web par injection de données aléatoires de GitLab
2
Conformité et gestion précise des politiques
Gestion de la conformité
La gestion de la conformité permet aux entreprises de suivre et de gérer leur conformité aux réglementations applicables à leur secteur d'activité, telles que la loi HIPAA, la norme PCI DSS et le RGPD.
Regardez la vidéo sur les frameworks de conformité de GitLab
3
Automatisation de la sécurité
Tableau de bord de sécurité
Le tableau de bord de sécurité fournit une vue centralisée des risques et des vulnérabilités en matière de sécurité, y compris le nombre de vulnérabilités, leur gravité et leur statut. Il permet de suivre les efforts et les mesures correctives pour remédier aux problèmes de sécurité.
Regardez la vidéo sur le tableau de bord de sécurité de GitLab
Découvrez comment l'équipe d'ingénieurs de HackerOne a utilisé l'automatisation avec GitLab pour réduire les tâches manuelles et la durée de son cycle de développement logiciel. Elle a également pu créer des scans de sécurité plus rapides afin d'économiser une heure supplémentaire par déploiement sur les tests.En savoir plus
Votre plateforme est-elle en mesure d'intégrer la sécurité tout au long du cycle de livraison de logiciels ?
Intégrer la sécurité à chaque étape réduit le besoin d'intégrations supplémentaires et le risque d'échec.En savoir plus sur notre engagement en matière de sécurité de l'information
GitLab Duo
La suite de fonctionnalités d'IA qui optimise vos workflowsEn savoir plus
Gagnez en productivité et réduisez les durées de cycle en intégrant l'IA à chaque étape du cycle de développement logiciel.
Nous adoptons une approche axée sur la confidentialité pour aider les entreprises et les organisations réglementées à adopter des workflows alimentés par l'IA.
Notre application unique offre une sécurité intégrée pour livrer plus de logiciels plus rapidement. Elle fournit également aux dirigeants une meilleure visibilité sur les chaînes de valeur et évite les changements de contexte.
De la planification et de la création de code aux tests, en passant par la sécurité et la surveillance, nos workflows assistés par l'IA aident les équipes de développement, les professionnels de la sécurité et les équipes des opérations au quotidien.
Adorée par les développeurs.
Approuvée par les entreprises.
GitLab se classe parmi les leaders des plateformes DevOps toutes catégories confondues au Classement G2.
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GitLab Premium
Propriété du code et branches protégées
Merge requests avec règles d'approbation
GitLab Enterprise Agile Planning
GitLab Ultimate
Test dynamique de sécurité des applications (DAST)
Tableaux de bord de sécurité
Gestion des vulnérabilités
Analyse des dépendances
Analyse des conteneurs
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