Test dynamique de sécurité des applications

Le test dynamique de sécurité des applications (DAST) analyse les applications à la recherche de vulnérabilités présentes dans l'application en cours d'exécution comme l'injection SQL, les attaques de cross-site scripting (XSS) et l'injection de commandes.

Regardez la vidéo sur le test DAST de GitLab

Analyse des conteneurs

L' analyse des conteneurs scanne les images de conteneur à la recherche de vulnérabilités, notamment dans les images de base et dans les logiciels installés dans les images.

Regardez la vidéo sur l'analyse des conteneurs de GitLab

Sécurité des API et test des API web par injection de données aléatoires

La sécurité des API et le test des API web par injection de données aléatoires protègent les API contre les attaques, telles que l'injection SQL, les XSS et le déni de service (DoS).

Regardez la vidéo sur le test des API web par injection de données aléatoires de GitLab