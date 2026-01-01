Les leaders du secteur choisissent GitLab

GitLab est la plateforme d'orchestration intelligente où les entreprises construisent des logiciels critiques.

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Trois raisons pour lesquelles
choisissent GitLab

1

Sécurité intégrée et non ajoutée après coup

Les fonctionnalités de sécurité de GitLab (DAST, test à données aléatoires, analyse des conteneurs et vérification des API) sont intégrées à chaque étape du développement logiciel.

2

Conformité et gestion précise des politiques

GitLab offre une solution de gouvernance complète qui permet la séparation des tâches entre les équipes. L'éditeur de politiques de GitLab permet de personnaliser les règles d'approbation en fonction des exigences de conformité propres à chaque entreprise afin de réduire les risques.

3

Automatisation de la sécurité

Les outils d'automatisation avancés de GitLab permettent de gagner en vélocité grâce à la mise en place de garde-fous qui garantissent que le code est automatiquement analysé pour détecter les vulnérabilités.
logo hackerone

Découvrez comment l'équipe d'ingénieurs de HackerOne a utilisé l'automatisation avec GitLab pour réduire les tâches manuelles et la durée de son cycle de développement logiciel. Elle a également pu créer des scans de sécurité plus rapides afin d'économiser une heure supplémentaire par déploiement sur les tests.

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Votre plateforme est-elle en mesure d'intégrer la sécurité tout au long du cycle de livraison de logiciels ?

Intégrer la sécurité à chaque étape réduit le besoin d'intégrations supplémentaires et le risque d'échec.

En savoir plus sur notre engagement en matière de sécurité de l'information
Découvrez pourquoi les experts en développement et en opérations préfèrent GitLab
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GitLab Duo

La suite de fonctionnalités d'IA qui optimise vos workflows

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  • Gagnez en productivité et réduisez les durées de cycle en intégrant l'IA à chaque étape du cycle de développement logiciel.

  • Nous adoptons une approche axée sur la confidentialité pour aider les entreprises et les organisations réglementées à adopter des workflows alimentés par l'IA.

  • Notre application unique offre une sécurité intégrée pour livrer plus de logiciels plus rapidement. Elle fournit également aux dirigeants une meilleure visibilité sur les chaînes de valeur et évite les changements de contexte.

  • De la planification et de la création de code aux tests, en passant par la sécurité et la surveillance, nos workflows assistés par l'IA aident les équipes de développement, les professionnels de la sécurité et les équipes des opérations au quotidien.

Adorée par les développeurs.

Approuvée par les entreprises.

GitLab se classe parmi les leaders des plateformes DevOps toutes catégories confondues au Classement G2.

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GitLab Premium

  • Propriété du code et branches protégées

  • Merge requests avec règles d'approbation

  • GitLab Enterprise Agile Planning

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GitLab Ultimate

  • Test dynamique de sécurité des applications (DAST)

  • Tableaux de bord de sécurité

  • Gestion des vulnérabilités

  • Analyse des dépendances

  • Analyse des conteneurs

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