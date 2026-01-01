Dynamic Application Security Testing (DAST)

Dynamic Application Security Testing (DAST) scannt Anwendungen auf Schwachstellen, die in der laufenden Anwendung exponiert sind. Dies umfasst Schwachstellen wie SQL Injection, Cross-Site-Scripting (XSS) und Command Injection.

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Container-Scanning

Container-Scanning scannt Container-Images auf Schwachstellen. Dies umfasst Schwachstellen in Basis-Images sowie in der installierten Software.

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API-Sicherheit und Web-API-Fuzzing

API-Sicherheit und Web-API-Fuzzing schützen APIs vor Angriffen wie SQL Injection, Cross-Site-Scripting und Denial-of-Service (DoS).

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