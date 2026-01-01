Branchenführer entscheiden sich für GitLab
GitLab ist die intelligente Orchestrierungsplattform, auf der Unternehmen geschäftskritische Software entwickeln.
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Sicherheit ist integriert, nicht aufgesetzt
Dynamic Application Security Testing (DAST)
Dynamic Application Security Testing (DAST) scannt Anwendungen auf Schwachstellen, die in der laufenden Anwendung exponiert sind. Dies umfasst Schwachstellen wie SQL Injection, Cross-Site-Scripting (XSS) und Command Injection.
Video über Dynamic Application Security Testing (DAST) von GitLab ansehen
Container-Scanning
Container-Scanning scannt Container-Images auf Schwachstellen. Dies umfasst Schwachstellen in Basis-Images sowie in der installierten Software.
Video über Container-Scanning von GitLab ansehen
API-Sicherheit und Web-API-Fuzzing
API-Sicherheit und Web-API-Fuzzing schützen APIs vor Angriffen wie SQL Injection, Cross-Site-Scripting und Denial-of-Service (DoS).
2
Compliance und präzises Richtlinienmanagement
Compliance-Management
Compliance-Management ermöglicht Unternehmen das Nachverfolgen und Verwalten ihrer Compliance mit Branchenvorschriften wie HIPAA, PCI DSS und DSGVO.
Video über die Compliance-Frameworks von GitLab ansehen
3
Automatisierung von Sicherheit
Sicherheitsdashboard
Das Sicherheitsdashboard bietet eine zentrale Ansicht von Sicherheitsrisiken und Schwachstellen, einschließlich Schwachstellen-Anzahl, Schweregrad und Status. Das Sicherheitsdashboard kann zur Nachverfolgung des Fortschritts von Sicherheitsbehebungsmaßnahmen verwendet werden.
Erfahre, wie das Engineering-Team von HackerOne Automatisierung mit GitLab nutzte, um manuelle Bearbeitungszeit zu reduzieren und schnellere Sicherheitsscans zu ermöglichen, wodurch eine zusätzliche Stunde pro Bereitstellung bei Tests gespart wurde.Weiterlesen
Kann deine Plattform Sicherheit durchgängig in den Lebenszyklus der Softwarebereitstellung integrieren?
Die Integration von Sicherheit in jeden Schritt reduziert den Bedarf an zusätzlichen Integrationen und minimiert AusfallrisikenMehr über unser Engagement für Informationssicherheit erfahren
GitLab Duo
Die Suite von KI-Funktionen, die Workflows antreibtMehr erfahren
Verbessere die Effizienz und reduziere Bearbeitungszeiten mit KI-Unterstützung in allen Phasen des Software-Entwicklungsprozesses.
Wir verfolgen einen datenschutzorientierten Ansatz, um Unternehmen und regulierte Organisationen bei der Einführung KI-gestützter Arbeitsabläufe zu unterstützen.
Eine einzige Anwendung mit integrierter Sicherheit zur schnelleren Softwarebereitstellung, die Transparenz für Führungskräfte über Wertschöpfungsketten ermöglicht und Kontextwechsel verhindert.
Von der Planung und Codeerstellung bis hin zu Tests, Sicherheit und Überwachung unterstützen KI-assistierte Workflows Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsteams.
Von Entwickler(inne)n geliebt.
Von Unternehmen als vertrauenswürdig geschätzt.
GitLab zählt in allen DevOps-Kategorien zu den G2-Leadern.
Schnellere Softwarebereitstellung beginnenMehr über Preise erfahren
Premium
Code-Eigentum und geschützte Branches
Merge Requests mit Approval-Regeln
Enterprise Agile Planning
Ultimate
Dynamische Anwendungssicherheitstests
Sicherheitsdashboards
Sicherheitslückenmanagement
Abhängigkeitssuche
Container-Scanning
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