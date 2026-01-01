Branchenführer entscheiden sich für GitLab

GitLab ist die intelligente Orchestrierungsplattform, auf der Unternehmen geschäftskritische Software entwickeln.

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Drei Gründe, warum
GitLab wählen

1

Sicherheit ist integriert, nicht aufgesetzt

Die Sicherheitsfunktionen von GitLab – wie DAST, Fuzz-Testing, Container-Scanning und API-Screening – sind als Komplettlösung integriert.

2

Compliance und präzises Richtlinienmanagement

GitLab bietet eine umfassende Governance-Lösung, die Aufgabentrennung zwischen Teams ermöglicht. Der Richtlinieneditor von GitLab ermöglicht angepasste Approval-Regeln, die auf die Compliance-Anforderungen jeder Organisation zugeschnitten sind und Risiken reduzieren.

3

Automatisierung von Sicherheit

Die erweiterten Automatisierungstools von GitLab ermöglichen „Velocity with guardrails“ (Geschwindigkeit mit Leitlinien) und gewährleisten automatisches Scannen von Code auf Schwachstellen.
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Erfahre, wie das Engineering-Team von HackerOne Automatisierung mit GitLab nutzte, um manuelle Bearbeitungszeit zu reduzieren und schnellere Sicherheitsscans zu ermöglichen, wodurch eine zusätzliche Stunde pro Bereitstellung bei Tests gespart wurde.

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Kann deine Plattform Sicherheit durchgängig in den Lebenszyklus der Softwarebereitstellung integrieren?

Die Integration von Sicherheit in jeden Schritt reduziert den Bedarf an zusätzlichen Integrationen und minimiert Ausfallrisiken

Mehr über unser Engagement für Informationssicherheit erfahren
Erfahre, warum Entwickler(innen) und Expert(inn)en Operations GitLab bevorzugen
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GitLab Duo

Die Suite von KI-Funktionen, die Workflows antreibt

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  • Verbessere die Effizienz und reduziere Bearbeitungszeiten mit KI-Unterstützung in allen Phasen des Software-Entwicklungsprozesses.

  • Wir verfolgen einen datenschutzorientierten Ansatz, um Unternehmen und regulierte Organisationen bei der Einführung KI-gestützter Arbeitsabläufe zu unterstützen.

  • Eine einzige Anwendung mit integrierter Sicherheit zur schnelleren Softwarebereitstellung, die Transparenz für Führungskräfte über Wertschöpfungsketten ermöglicht und Kontextwechsel verhindert.

  • Von der Planung und Codeerstellung bis hin zu Tests, Sicherheit und Überwachung unterstützen KI-assistierte Workflows Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsteams.

Von Entwickler(inne)n geliebt.

Von Unternehmen als vertrauenswürdig geschätzt.

GitLab zählt in allen DevOps-Kategorien zu den G2-Leadern.

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  • Code-Eigentum und geschützte Branches

  • Merge Requests mit Approval-Regeln

  • Enterprise Agile Planning

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Ultimate

  • Dynamische Anwendungssicherheitstests

  • Sicherheitsdashboards

  • Sicherheitslückenmanagement

  • Abhängigkeitssuche

  • Container-Scanning

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