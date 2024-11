Wirtschaftliche Gesamtauswirkungen von GitLab Ultimate: 483 % ROI über 3 Jahre

Eine leistungsstarke DevSecOps-Plattform optimiert den Betrieb, verhindert, dass Sicherheitslücken deinen Betrieb stören (und dadurch Kosten verursachen), steigert die Produktivität und fördert eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit. Genau dafür haben wir GitLab entwickelt – und der Ultimate-Tarif steht wie kein anderer für die volle Leistung unserer Plattform. Um reale Ergebnisse zu sehen, haben wir Forrester Consulting beauftragt, eine Untersuchung der wirtschaftlichen Gesamtauswirkungen von GitLab Ultimate vorzunehmen und den sogenannten „Total Economic Impact™“ zu messen. Hier siehst du auf einen Blick, was wir herausgefunden haben.

Laut Studie kann GitLab für ein fiktives kombiniertes Unternehmen, das aus den Daten der befragten Kund(inn)en zusammengeführt wurde, folgende Ergebnisse erzielen:

Drei-Jahres-ROI von 483 %

400 % Verbesserung der Produktivität der Entwickler(innen)

15 x kürzere Zeit bis zur ersten Release 1

5-fache Zeitersparnis bei Sicherheitsaktivitäten

Insgesamt ermöglichte GitLab 50 % mehr Arbeit mit geschäftlichem Wert.

Die Zahlen zeichnen ein klares Bild: Die Plattform von GitLab verändert die Zusammenarbeit von Teams. Egal, ob du Führungskraft im Bereich der Anwendungssicherheit bist und die Sicherheitslage des Unternehmens verbessern musst, als Entwickler(in) schneller höherwertigen Code liefern sollst oder als CTO nach einer skalierbaren, sicheren und flexiblen DevSecOps-Plattform suchst: Diese Studie zeigt, dass GitLab Ultimate hält, was es verspricht. Die vollständige Methodik findest du weiter unten. Nun wollen wir die Ergebnisse aufschlüsseln.

Lade den vollständigen Bericht (auf Englisch) herunter: 2024 Forrester Consulting „Total Economic Impact of GitLab Ultimate“.

1. Drei-Jahres-ROI von 483 %

„Der große Gewinn für uns war die Effizienz – sowohl in der Verwaltung als auch im Gesamtbetrieb. Jetzt können alle zusammenarbeiten und wir können unsere Pipeline ganz einfach automatisieren. Außerdem kann ich die Personen effizienter zu anderen Aufgaben verschieben. Ich muss sie jetzt nicht mehr in verschiedenen Tools in den einzelnen Programmen schulen, sondern es reicht, wenn man GitLab erlernt – und schon kann man losarbeiten.“ - CTO und Senior-Vizepräsident(in), Verteidigungsindustrie

Die Studie zeigte, dass sich die Einführung von GitLab Ultimate in einem Team innerhalb von sechs Monaten zu amortisieren begann, vor allem durch die verbesserte Effizienz. Mit einem ROI von 483 % über drei Jahre können Unternehmen die Kosten ihrer Software-Toolchains um 25 % senken und die Zeit, die IT-Teams für die Verwaltung komplexer Toolchains aufwenden, um 75 % verkürzen. Neben den Kosteneinsparungen bringt der Umstieg auf eine vereinheitlichte Software fundamentale Verbesserungen hinsichtlich dessen, wie Teams Software entwickeln und bereitstellen.

2. 400 % Produktivitätssteigerung

„Wenn ich mit unseren Entwickler(inne)n über GitLab spreche, sind sie sich einig, dass die Lösung die Produktivität in unserem Unternehmen in allen Teams und Positionen gesteigert hat. Wir haben jetzt eine Plattform mit Funktionen, die alle nutzen können.“ - Softwarearchitekt(in), Energie-/Forschungsbranche

Entwickler(innen) sind in Umgebungen am produktivsten, in denen sie einfach und ohne Unterbrechung zwischen den Aufgaben wechseln können. Laut der Studie können Entwickler(innen) bis zu 305 Stunden pro Jahr durch Testautomatisierung mit GitLab einsparen, denn damit können sie häufiger testen und Fehler schneller beheben – und all das auf einer einzigen Benutzeroberfläche ohne Kontextwechsel. Dank diesem optimierten Workflow können sie sich auf das Programmieren konzentrieren und müssen nicht mehr verschiedene Tools und Prozesse koordinieren.

Die Produktivitätssteigerung ist auch beim Onboarding zu merken: Neue Mitarbeitende im Softwareentwicklungsteam des kombinierten Unternehmens erreichten um 75 % schneller ihre volle Produktivität (d. h. in 1,5 Wochen anstatt in 1,5 Monaten). Die Auswirkungen sind klar: Alle im Team können dadurch schneller Arbeit leisten, die wirklich etwas bewirkt.

3. 15 x kürzere Zeit bis zur ersten Veröffentlichung

„Software ist unsere Superkraft. Sie wird in Geschwindigkeit sowie in der Fähigkeit gemessen, unseren Kund(inn)en neue Funktionen zu bieten. Damit dies unser Hauptaugenmerk blieb, war es in wirtschaftlicher Hinsicht klar, zu einer einheitlichen Plattform zu wechseln.“ - CTO und Senior-Vizepräsident(in), Verteidigungsindustrie

Die zusammengefassten Daten aus den Kundeninterviews zeigen, dass Unternehmen mit GitLab die Veröffentlichung der ersten Release um das 15-Fache beschleunigen konnten. Dieser enorme Vorteil wird durch eine raschere Initiierung von Projekten, häufigere Softwarereleases und einen proaktiven Sicherheitsansatz erreicht, bei dem Sicherheitsscans von Beginn an in den Entwicklungsprozess integriert werden. Trotz dieser Geschwindigkeitssteigerung bleiben Softwarequalität und Sicherheit auf dem gleichen hohen Niveau, da die Entwickler(innen) Probleme frühzeitig und schnell beheben können.

Da die Sicherheit direkt in den Entwicklungsprozess integriert wurde, können Entwickler(innen) Sicherheitslücken identifizieren, priorisieren und beheben, ohne ihren Workflow unterbrechen zu müssen. Dieser vereinheitlichte Ansatz für den gesamten Software-Entwicklungsprozess sorgt dafür, dass Teams schneller vorwärts kommen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.

4. 5-fache Zeitersparnis bei Sicherheitsaktivitäten

„Die Integration von Sicherheits- und Qualitätsscannern in die Pipeline war für uns ein Wendepunkt. Durch mehr Automatisierung und weniger manueller Arbeit gibt es weniger Ausfälle, weniger Probleme und schnellere Fortschritte.“ - Programmmanager(in), Finanzbranche

Sicherheit steht für jedes Unternehmen an erster Stelle, da sich die Entwicklung beschleunigt und sich die Bedrohungen ständig weiterentwickeln. Mit GitLab können die Mitglieder des Sicherheitsteams im kombinierten Unternehmen 78 Stunden pro Mitglied und Jahr einsparen, indem wiederkehrende Aufgaben wie Vorbereitungen für die Notfallwiederherstellung, Auditing und Compliance-Überprüfungen automatisiert werden. GitLab verbessert zudem die Transparenz im Software-Entwicklungsprozess und hilft den Sicherheits- und Entwicklungsteams dabei, effizienter zusammenzuarbeiten.

Die Cybersicherheits- und Softwareentwicklungsteams im kombinierten Unternehmen konnten Sicherheitsrisiken im Software-Entwicklungsprozess mit 81 % weniger Aufwand verwalten und mindern. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie dank GitLab Sicherheitsprotokolle und -scans in allen Phasen des Software-Entwicklungsprozesses integrieren können. Dadurch konnten strenge Sicherheitsstandards viel einfacher umgesetzt werden. Da Sicherheitstests und die Fehlerbehebung in die Pipelines integriert werden, können Teams die durchschnittlichen Reaktionszeiten sowie das Risiko, dass Probleme in die Produktion gelangen, senken.

Erlebe DevSecOps in Aktion

Mit einem ROI von 483 %, einer kurzen Amortisationszeit und unzähligen Erfolgsgeschichten ist GitLab ein unschätzbares Tool für Unternehmen, die ihre Software-Entwicklungsprozesse transformieren möchten.

Um herauszufinden, wie GitLab auch dein Unternehmen unterstützen kann, lade den vollständigen Bericht noch heute herunter (nur auf Englisch verfügbar): Forrester Consulting „Total Economic Impact of GitLab Ultimate“ .

Methodik

Für die Studie befragte Forrester vier GitLab-Ultimate-Kund(inn)en aus verschiedenen Branchen, darunter Finanzwesen, Verteidigung und Forschung, und bildete aus den Angaben ein fiktives kombiniertes Unternehmen, das die aggregierten Ergebnisse der Befragungen widerspiegelt. Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen GitLab Ultimate in einem Zeitraum von drei Jahren in allen Teams einführt.

Das kombinierte Unternehmen ist ein 5 Milliarden Dollar schweres Unternehmen mit 5 000 Mitarbeitenden, von denen 40 % an der Softwarebereitstellung beteiligt sind und in dem 50 % des Jahresumsatzes durch Softwareentwicklung erzielt werden. Die Ziele des fiktiven Unternehmens sind, mehrere Tools in eine einzige integrierte Plattform zu konsolidieren, die Produktivität der Entwickler(innen) zu steigern, die Einhaltung von Branchenvorgaben und internen Richtlinien zu erreichen und die Sicherheit im gesamten Entwicklungsprozess zu steigern.

1. Basierend auf zusammenfassenden Daten aus Kundeninterviews; nicht auf die Ergebnisse des kombinierten Unternehmens anwendbar.