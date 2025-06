Vom Code bis zur Produktion: Ein Leitfaden für die kontinuierliche Bereitstellung mit GitLab

Die kontinuierliche Bereitstellung ist eine bahnbrechende Praxis, die es Teams ermöglicht, schneller und mit höherem Vertrauen Werte zu schaffen. Das Eintauchen in erweiterte Bereitstellungs-Workflows – wie GitOps, Container-Orchestrierung mit Kubernetes oder dynamische Umgebungen – kann jedoch für Teams, die gerade erst anfangen, einschüchternd sein.

GitLab setzt sich dafür ein, die Bereitstellung nahtlos und skalierbar zu gestalten. Indem wir es den Teams ermöglichen, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren, befähigen wir sie, eine starke Basis zu schaffen, die das Wachstum komplexerer Strategien im Laufe der Zeit unterstützt. Dieser Leitfaden enthält wichtige Schritte, um mit der Implementierung der kontinuierlichen Bereitstellung mit GitLab zu beginnen und die Grundlage für deinen langfristigen Erfolg zu schaffen.

Inhaltsverzeichnis

Beginne mit einem Workflow-Plan

Bevor du dich mit der technischen Implementierung befasst, nimm dir Zeit, um deinen Bereitstellungs-Workflow zu planen. Der Erfolg liegt in der sorgfältigen Planung und dem methodischen Vorgehen.

Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Bereitstellung sind Artefakte die Paket-Ausgaben deines Build-Prozesses, die gespeichert, als Versionen verwaltet und bereitgestellt werden müssen. Darunter fallen:

Container-Images für deine Anwendungen

Pakete

kompilierte Binärdateien oder ausführbare Dateien

Bibliotheken

Konfigurationsdateien

Dokumentationspakete

andere Artefakte

Jede Art von Artefakt spielt eine bestimmte Rolle in deinem Bereitstellungsprozess. Zum Beispiel könnte eine typische Webanwendung Folgendes generieren:

ein Container-Image für den Backend-Service

ein ZIP-Archiv mit kompilierten Frontend-Assets

SQL-Dateien für Datenbankänderungen

umweltspezifische Konfigurationsdateien

Die effektive Verwaltung dieser Artefakte ist für erfolgreiche Bereitstellungen von entscheidender Bedeutung. Hier erfährst du, wie du das Artefakt-Management angehen kannst.

Artefakte und Versionsstrategien

Eine Best Practice, um mit einer sauberen Struktur zu beginnen, besteht darin, eine klare Versionsstrategie für deine Artefakte festzulegen. Bei der Erstellung von Releases gilt:

Verwende eine semantische Versionsverwaltung (major.minor.patch) für Release-Tags Beispiel: myapp:1.2.3 für ein stabiles Release Wichtige Versionsänderungen (2.0.0) für Breaking Changes Geringfügige Versionsänderungen (1.3.0) für neue Funktionen Patch-Versionsänderungen (1.2.4) für Fehlerbehebungen

Pflege einen „neuesten“ Tag für die neueste stabile Version Beispiel: myapp:latest für automatisierte Bereitstellungen

Beziehe Commit-SHA für präzises Versions-Tracking ein Beispiel: myapp:1.2.3-abc123f zum Debuggen

Berücksichtige Branch-basierte Tags für Entwicklungsumgebungen Beispiel: myapp: feature-user-auth für Funktionstests



Artefaktaufbewahrung erstellen

Implementiere definierte Aufbewahrungsregeln:

Lege explizite Ablaufzeitrahmen für temporäre Artefakte fest

Definiere, welche Artefakte dauerhaft aufbewahrt werden müssen

Konfiguriere Bereinigungsrichtlinien zur Verwaltung des Speichers

Registrierungszugriff und Authentifizierung

Schütze deine Artefakte mit den richtigen Zugangskontrollen:

Implementiere persönliche Zugriffstoken für den Entwicklerzugriff

Konfiguriere CI/CD-Variablen für die Pipeline-Authentifizierung

Richte ordnungsgemäße Zugangsumfänge ein

Umgebungsstrategie

Betrachte deine Umgebungen frühzeitig, da sie deine gesamte Bereitstellungspipeline prägen:

Konfigurationen der Entwicklungs-, Staging- und Produktionsumgebung

Umgebungsspezifische Variablen und Geheimnisse

Zugangskontrollen und Schutzregeln

Ansatz zur Nachverfolgung und Überwachung der Bereitstellung

Bereitstellungsziele

Sei dir bewusst, wo und wie du bereitstellen wirst. Diese Entscheidungen sind wichtig und die jeweiligen Vor- und Nachteile sollten berücksichtigt werden:

Infrastrukturanforderungen (VMs, Container, Cloud-Services)

Netzwerkzugriff und Sicherheitskonfigurationen

Authentifizierungsmechanismen (SSH-Schlüssel, Zugriffstoken)

Überlegungen zur Ressourcenzuweisung und Skalierung

Nachdem wir unsere Strategie definiert und grundlegende Entscheidungen getroffen haben, können wir diese Pläne jetzt in eine funktionierende Pipeline umsetzen. Wir werden ein praktisches Beispiel erstellen, das diese Konzepte demonstriert, beginnend mit einer einfachen Anwendung und dem schrittweisen Hinzufügen von Bereitstellungsfunktionen.

Deine CD-Pipeline implementieren

Ein Schritt-für-Schritt-Beispiel

Sehen wir uns nun die Implementierung einer grundlegenden Pipeline für die kontinuierliche Bereitstellung für eine Webanwendung an. Wir werden eine einfache HTML-Anwendung als Beispiel verwenden, aber diese Prinzipien gelten für jede Art von Anwendung. Wir werden unsere Anwendung auch als Docker Image auf einer einfachen virtuellen Maschine bereitstellen. Somit können wir uns auf ein kuratiertes Bild mit minimalen Abhängigkeiten stützen und sicherstellen, dass keine umgebungsspezifischen Anforderungen unbeabsichtigt eingeführt werden. Wenn wir an einer virtuellen Maschine arbeiten, werden wir die nativen Integrationen von GitLab nicht nutzen, sodass wir zunächst an einem einfacheren, aber weniger skalierbaren Setup arbeiten können.

Voraussetzungen

In diesem Beispiel zielen wir darauf ab, eine Anwendung zu containerisieren, die wir auf einer virtuellen Maschine ausführen, die auf einem Cloud-Anbieter gehostet wird. Wir werden diese Anwendung auch lokal auf unserem Computer testen. Diese Liste der Voraussetzungen wird nur für dieses Szenario benötigt.

Einrichtung der virtuellen Maschine

Stelle eine VM in deinem bevorzugten Cloud-Provider (z. B. GCP, AWS, Azure) bereit

Konfiguriere die Netzwerkregeln, um den Zugriff auf die Ports 22, 80 und 443 zu ermöglichen

Zeichne die öffentliche IP-Adresse des Computers für die Bereitstellung auf

Generiere ein öffentliches/privates Schlüsselpaar für die Maschine

Gehe in GitLab zu Einstellungen > CI/CD > Variablen

Erstelle eine Variable mit dem Namen GITLAB_KEY

Wähle als Typ „Datei“ (für SSH-Authentifizierung erforderlich)

Füge den privaten Schlüssel in das Feld „Wert“ ein

Definiere eine BENUTZERVARIABLE; dies ist der Benutzer, der sich anmeldet und die Skripte auf deiner VM ausführt

Bereitstellungsvariablen konfigurieren

Erstelle Variablen für deine Bereitstellungsziele: STAGING_TARGET : deine Staging-Server-IP/-Domäne PRODUCTION_TARGET : deine Produktionsserver-IP/-Domäne



Lokales Entwicklungs-Setup

Installiere Docker auf deinem lokalen Computer, um Bereitstellungen zu testen

Finde deinen Registry-Pfad: Navigiere zu Bereitstellen > Container-Registry Kopiere den Registry-Pfad (z. B. registry.gitlab.com/group/project)

Authentifizierung einrichten: Gehe zu Einstellungen > Zugriffstoken Erstelle ein neues Token mit Registry-Zugriff Token-Ablauf: max. 1 Jahr Speichere das Token sicher

Lokalen Registry-Zugriff konfigurieren:

docker login registry.gitlab.com # Der Benutzername, wenn du einen PAT verwendest, ist gitlab-ci-token # Passwort: your-access-token

1. Erstelle deine Anwendung

Beginne mit einer grundlegenden Webanwendung. In unserem Beispiel verwenden wir eine einfache HTML-Seite:

<!|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||-- index.html --> <html> <head> <style> body { background-color: #171321; /* GitLab dark */ } </style> </head> <body> <!|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||-- Dein Inhalt hier --> </body> </html>

2. Containerisiere deine Anwendung

Erstelle ein Dockerfile, um deine Anwendung zu paketieren:

FROM nginx:1.26.2 COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

Dieses Dockerfile:

Verwendet nginx als Basis-Image für die Bereitstellung von Webinhalten

Kopiert deine HTML-Datei an die richtige Stelle in der nginx-Verzeichnisstruktur

3. Richte deine CI/CD-Pipeline ein

Erstelle eine .gitlab-ci.yml -Datei, um deine Pipeline-Phasen zu definieren:

variables: TAG_LATEST: $CI_REGISTRY_IMAGE/$CI_COMMIT_REF_NAME:latest TAG_COMMIT: $CI_REGISTRY_IMAGE/$CI_COMMIT_REF_NAME:$CI_COMMIT_SHA stages: - publish - deploy

Sehen wir uns das genauer an:

TAG_LATEST besteht aus drei Teilen:

$CI_REGISTRY_IMAGE ist der Pfad zum Container-Registry deines Projekts in GitLab

Zum Beispiel: registry.gitlab.com/your-group/your-project

$CI_COMMIT_REF_NAME ist der Name deiner Branch oder deines Tags

Zum Beispiel, wenn du dich im Haupt-Branch befindest: /main , und wenn du dich in einem Feature-Branch befindest: /feature-login

:latest ist ein festes Suffix

Wenn du dich also im Main-Branch befindest, wird TAG_LATEST zu: registry.gitlab.com/your-group/your-project/main:latest .

TAG_COMMIT ist fast identisch, aber anstelle von :latest verwendet es: $CI_COMMIT_SHA , was die Commit-Kennung ist, zum Beispiel: :abc123def456 .

Für denselben Commit im Haupt-Branch wird TAG_COMMIT zu: registry.gitlab.com/your-group/your-project/main:abc123def456 .

Der Grund für beides ist, dass TAG_LATEST dir eine einfache Möglichkeit bietet, immer die neueste Version zu erhalten, und TAG_COMMIT gibt dir eine bestimmte Version, zu der du bei Bedarf zurückkehren kannst.

4. Im Container-Registry veröffentlichen

Füge den Veröffentlichungsauftrag zu deiner Pipeline hinzu:

publish: stage: publish image: docker:latest services: - docker:dind script: - docker build -t $TAG_LATEST -t $TAG_COMMIT . - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY - docker push $TAG_LATEST - docker push $TAG_COMMIT

Dieser Job:

verwendet Docker-in-Docker, um Bilder zu entwickeln

erstellt zwei getaggte Versionen deines Bildes

authentifiziert sich bei der GitLab-Registrierung

pusht beide Versionen in das Registry

Jetzt, da unsere Bilder sicher im Registry gespeichert sind, können wir uns darauf konzentrieren, sie in unseren Zielumgebungen bereitzustellen. Beginnen wir mit lokalen Tests, um unser Setup zu validieren, bevor wir zu Produktionsbereitstellungen übergehen.

5. In deiner Umgebung bereitstellen

Vor der Bereitstellung in der Produktion kannst du einen lokalen Test durchführen. Wir haben unser Image gerade im GitLab-Repository veröffentlicht, das wir lokal abrufen werden. Wenn du dir über den genauen Pfad nicht sicher bist, navigiere zu Bereitstellen > Container-Registry. Du solltest ein Symbol sehen, um den Pfad deines Bildes am Ende der Zeile für das Container-Image zu kopieren, das du testen möchtest.

docker login registry.gitlab.com docker run -p 80:80 registry.gitlab.com/your-project-path/main:latest

Auf diese Weise solltest du über deinen Webbrowser lokal über deine lokale Host-Adresse auf deine Anwendung zugreifen können.

Du kannst jetzt einen Bereitstellungsjob zu deiner Pipeline hinzufügen:

deploy: stage: deploy image: alpine:latest script: - chmod 400 $GITLAB_KEY - apk add openssh-client - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY - ssh -i $GITLAB_KEY -o StrictHostKeyChecking=no $USER@$TARGET_SERVER docker pull $TAG_COMMIT && docker rm -f myapp || true && docker run -d -p 80:80 --name myapp $TAG_COMMIT

Dieser Job:

richtet einen SSH-Zugriff auf dein Bereitstellungsziel ein

ruft das neueste Image auf

entfernt alle vorhandenen Container

stellt die neue Version bereit

6. Bereitstellungen nachverfolgen

Aktiviere die Nachverfolgung von Bereitstellungen, indem du die Umgebungskonfiguration hinzufügst:

deploy: environment: name: production url: https://deine-anwendung-url.com

Dadurch wird ein Umgebungsobjekt im Abschnitt Betreiben > Umgebungen von GitLab erstellt, das Folgendes bietet:

Bereitstellungsverlauf

aktueller Bereitstellungsstatus

schneller Zugriff auf deine Anwendung

Während eine einzelne Umgebungspipeline ein guter Ausgangspunkt ist, müssen die meisten Teams mehrere Umgebungen verwalten, um ordnungsgemäß zu testen und die Staging-Phase durchzuführen. Lass uns unsere Pipeline erweitern, um dieses realistischere Szenario zu bewältigen.

7. Mehrere Umgebungen einrichten

Für eine robustere Pipeline, konfiguriere Staging- und Produktionsbereitstellungen:

stages: - publish - staging - release - version - production staging: stage: staging rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main" && $CI_COMMIT_TAG == null environment: name: staging url: https://staging.your-app.com # deployment script here production: stage: production rules: - if: $CI_COMMIT_TAG environment: name: production url: https://your-app.com # deployment script here

Dieses Setup:

stellt die Staging-Phase deines Main-Branch bereit

verwendet GitLab-Tags, um Produktionsbereitstellungen auszulösen

bietet separate Nachverfolgung für jede Umgebung

Hier und in unserem nächsten Schritt nutzen wir eine sehr nützliche GitLab-Funktion: Tags. Durch manuelles Erstellen eines Tags im Abschnitt Code > Tags wird das $CI_COMMIT_TAG erstellt, wodurch wir Jobs entsprechend auslösen können.

8. Automatisierte Versionshinweise erstellen

Wir werden die Release-Funktionen von GitLab über unsere CI/CD-Pipeline nutzen. Aktualisiere zuerst deine Phasen in .gitlab-ci.yml :

stages: - publish - staging - release # New stage for releases - version - production

Als Nächstes fügst du den Release-Job hinzu:

release_job: stage: release image: registry.gitlab.com/gitlab-org/release-cli:latest rules: - if: $CI_COMMIT_TAG # Only run when a tag is created script: - echo "Creating release for $CI_COMMIT_TAG" release: # Release configuration name: 'Release $CI_COMMIT_TAG' description: 'Release created from $CI_COMMIT_TAG' tag_name: '$CI_COMMIT_TAG' # The tag to create ref: '$CI_COMMIT_TAG' # The tag to base release on

Du kannst dies verbessern, indem du Links zu deinen Container-Bildern hinzufügst:

release: name: 'Release $CI_COMMIT_TAG' description: 'Release created from $CI_COMMIT_TAG' tag_name: '$CI_COMMIT_TAG' ref: '$CI_COMMIT_TAG' assets: links: - name: 'Container Image' url: '$CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG' link_type: 'image'

Für die automatische Erzeugung von Versionshinweisen basierend auf Commit-Nachrichten:

release: name: 'Release $CI_COMMIT_TAG' description: 'Release notes for version $CI_COMMIT_TAG' tag_name: '$CI_COMMIT_TAG' ref: '$CI_COMMIT_TAG' auto_generate_release_notes: true # Enables automatic notes

Für aussagekräftige automatisierte Versionshinweise:

herkömmliche Commits verwenden (feat:, fix:, etc.)

Issue-Nummern einschließen (#123)

Betreff mit leerer Zeile vom Text trennen

Wenn du benutzerdefinierte Versionshinweise mit Bereitstellungsinformationen möchtest:

release_job: script: - | DEPLOY_TIME=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') CHANGES=$(git log $(git describe --tags --abbrev=0 @^)..@ --pretty=format:"- %s") cat > release_notes.md << EOF ## Deployment Info - Deployed on: $DEPLOY_TIME - Environment: Production - Version: $CI_COMMIT_TAG ## Changes $CHANGES ## Artifacts - Container Image: \`$CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG\` EOF release: description: './release_notes.md'

Nach der Konfiguration werden Releases automatisch erstellt, wenn du ein Git-Tag erstellst. Du kannst sie in GitLab unter Bereitstellen > Releases anzeigen.

9. Alles zusammensetzen

So sieht unsere finale YAML-Datei aus:

variables: TAG_LATEST: $CI_REGISTRY_IMAGE/$CI_COMMIT_REF_NAME:latest TAG_COMMIT: $CI_REGISTRY_IMAGE/$CI_COMMIT_REF_NAME:$CI_COMMIT_SHA STAGING_TARGET: $STAGING_TARGET # Set in CI/CD Variables PRODUCTION_TARGET: $PRODUCTION_TARGET # Set in CI/CD Variables stages: - publish - staging - release - version - production # Build and publish to registry publish: stage: publish image: docker:latest services: - docker:dind rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main" && $CI_COMMIT_TAG == null script: - docker build -t $TAG_LATEST -t $TAG_COMMIT . - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY - docker push $TAG_LATEST - docker push $TAG_COMMIT # Deploy to staging staging: stage: staging image: alpine:latest rules: - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "main" && $CI_COMMIT_TAG == null script: - chmod 400 $GITLAB_KEY - apk add openssh-client - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY - ssh -i $GITLAB_KEY -o StrictHostKeyChecking=no $USER@$STAGING_TARGET " docker pull $TAG_COMMIT && docker rm -f myapp || true && docker run -d -p 80:80 --name myapp $TAG_COMMIT" environment: name: staging url: http://$STAGING_TARGET # Create release release_job: stage: release image: registry.gitlab.com/gitlab-org/release-cli:latest rules: - if: $CI_COMMIT_TAG script: - | DEPLOY_TIME=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') CHANGES=$(git log $(git describe --tags --abbrev=0 @^)..@ --pretty=format:"- %s") cat > release_notes.md << EOF ## Deployment Info - Deployed on: $DEPLOY_TIME - Environment: Production - Version: $CI_COMMIT_TAG ## Changes $CHANGES ## Artifacts - Container Image: \`$CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG\` EOF release: name: 'Release $CI_COMMIT_TAG' description: './release_notes.md' tag_name: '$CI_COMMIT_TAG' ref: '$CI_COMMIT_TAG' assets: links: - name: 'Container Image' url: '$CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG' link_type: 'image' # Version the image with release tag version_job: stage: version image: docker:latest services: - docker:dind rules: - if: $CI_COMMIT_TAG script: - docker pull $TAG_COMMIT - docker tag $TAG_COMMIT $CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG # Deploy to production production: stage: production image: alpine:latest rules: - if: $CI_COMMIT_TAG script: - chmod 400 $GITLAB_KEY - apk add openssh-client - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $CI_REGISTRY - ssh -i $GITLAB_KEY -o StrictHostKeyChecking=no $USER@$PRODUCTION_TARGET " docker pull $CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG && docker rm -f myapp || true && docker run -d -p 80:80 --name myapp $CI_REGISTRY_IMAGE/main:$CI_COMMIT_TAG" environment: name: production url: http://$PRODUCTION_TARGET

Diese komplette Pipeline:

veröffentlicht Images im Registry (Main-Branch)

stellt das Staging bereit (Main-Branch)

erstellt Releases (mit Tags)

bietet die Versionsverwaltung von Images mit Release-Tags

Stellt die Produktion bereit (für Tags)

Hauptvorteile:

Saubere, reproduzierbare, lokale Entwicklungs- und Testumgebung

Klarer Pfad zu Produktionsumgebungen mit Struktur, um Vertrauen in die Bereitstellung aufzubauen

Muster zur Wiederherstellung nach unerwarteten Fehlern usw.

Bereit, komplexere Bereitstellungsstrategien zu skalieren/zu übernehmen

Best Practices

Während der gesamten Implementierung solltest du diese Grundsätze einhalten:

Dokumentiere alles, von der variablen Nutzung bis hin zu Bereitstellungsverfahren

Nutze die integrierten Funktionen von GitLab (Umgebungen, Releases, Registry)

Implementiere ordnungsgemäße Zugriffskontrollen und Sicherheitsmaßnahmen

Sorge für Ausfälle mit robusten Rollback-Verfahren vor

Halte deine Pipeline-Konfigurationen SAUBER (wiederhole dich nicht)

Skaliere deine Bereitstellungsstrategie

Wie geht es weiter? Hier sind einige Aspekte, die du berücksichtigen solltest, wenn deine kontinuierliche Bereitstellungsstrategie ausgereift ist.

Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen

Erhöhe die Sicherheit durch:

Geschützte Umgebungen mit eingeschränktem Zugang

Erforderliche Genehmigungen für Produktionseinsätze

Integriertes Sicherheitsscannen

Automatisierte Schwachstellenbewertungen

Branch-Schutzregeln für einsatzbedingte Änderungen

Progressive Bereitstellungsstrategien

Implementiere erweiterte Bereitstellungsstrategien:

Feature-Flags für kontrollierte Rollouts

Canary-Bereitstellungen zur Risikominderung

Blaugrüne Bereitstellungsstrategien

A/B-Testfähigkeiten

Dynamisches Umgebungsmanagement

Überwachung und Optimierung

Etabliere robuste Überwachungspraktiken:

Verfolge Bereitstellungsmetriken nach

Richte eine Leistungsüberwachung ein

Konfiguriere Bereitstellungswarnungen

Richte Bereitstellungs-SLOs ein

Regelmäßige Pipeline-Optimierung

Warum GitLab

Durch die kontinuierlichen Bereitstellungsfunktionen ist GitLab eine herausragende Wahl für moderne Bereitstellungsworkflows. Die Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie den Weg vom Code bis zur Produktion optimiert und eine integrierte Container-Registrierung, ein Umgebungsmanagement und eine Nachverfolgung der Bereitstellung innerhalb einer einzigen Benutzeroberfläche bietet. Die umgebungsspezifischen Variablen von GitLab, die Approval-Gates für die Bereitstellung und die Rollback-Funktionen bieten die Sicherheit und Kontrolle, die für Produktionsbereitstellungen erforderlich sind, während Funktionen wie Review-Apps und Feature-Flags progressive Bereitstellungsansätze ermöglichen. Als Teil der kompletten DevSecOps-Plattform von GitLab lassen sich diese CD-Funktionen nahtlos in deinen gesamten Software-Lebenszyklus integrieren.

Noch heute starten

Der Weg zur kontinuierlichen Bereitstellung ist eine Evolution, keine Revolution. Beginne mit den Grundlagen, baue eine solide Grundlage auf und integriere nach und nach erweiterte Funktionen, wenn die Anforderungen deines Teams wachsen. GitLab bietet die Tools und die Flexibilität, um dich in jeder Phase dieser Reise zu unterstützen, von deiner ersten automatisierten Bereitstellung bis hin zu komplexen Bereitstellungspipelines für mehrere Umgebungen.