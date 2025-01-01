Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.
Erfahre, wie du eine GitLab-CI/CD-Pipeline für ein Monorepo erstellst, um mehrere Anwendungen in einem Repository zu hosten.
Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.
CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.
Erfahre, wie du mit dem Aufbau einer robusten Pipeline für die kontinuierliche Bereitstellung in GitLab beginnen kannst. In diesem Artikel findest du Schritt-für-Schritt-Anleitungen, praktische Beispiele und Best Practices.
In diesem Leitfaden für Einsteiger(innen) lernst du die Grundlagen der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Lieferung kennen. Du erfährst, was CI/CD-Komponenten sind und wie du sie erstellst.
Erfahre, was CI/CD-Variablen sind, warum sie in DevSecOps wichtig sind und wie du sie am besten einsetzt.
Erweitere GitLab Flow um die KI-basierten Funktionen von GitLab Duo, um deine DevSecOps-Workflows so effizient wie noch nie zuvor zu machen (Tutorial mit Video).
