Automatisiere Agile-Workflows mit dem gem gitlab-triage

In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.
Neueste Beiträge

Engineering

Automatisierung der Migration von Container-Images von Amazon ECR zu GitLab

Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.

Engineering

Einfaches Erstellen einer GitLab-CI/CD-Pipeline für ein Monorepo

Erfahre, wie du eine GitLab-CI/CD-Pipeline für ein Monorepo erstellst, um mehrere Anwendungen in einem Repository zu hosten.

Produkt

Datengesteuerte DevSecOps: Entdecke die Dashboards von GitLab Insights

Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.

Engineering

GitLab Umgebungsvariablen einfach erklärt

CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.

Produkt

Vom Code bis zur Produktion: Ein Leitfaden für die kontinuierliche Bereitstellung mit GitLab

Erfahre, wie du mit dem Aufbau einer robusten Pipeline für die kontinuierliche Bereitstellung in GitLab beginnen kannst. In diesem Artikel findest du Schritt-für-Schritt-Anleitungen, praktische Beispiele und Best Practices.

Produkt

Erste Schritte mit GitLab: Grundlegendes zu CI/CD

In diesem Leitfaden für Einsteiger(innen) lernst du die Grundlagen der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Lieferung kennen. Du erfährst, was CI/CD-Komponenten sind und wie du sie erstellst.

Produkt

Erste Schritte mit GitLab: Arbeiten mit CI/CD-Variablen

Erfahre, was CI/CD-Variablen sind, warum sie in DevSecOps wichtig sind und wie du sie am besten einsetzt.

KI/ML

Kombiniere GitLab Flow und GitLab Duo für starke Workflows

Erweitere GitLab Flow um die KI-basierten Funktionen von GitLab Duo, um deine DevSecOps-Workflows so effizient wie noch nie zuvor zu machen (Tutorial mit Video).

Produkt

GitLab Ultimate für IBM Z: Moderne DevSecOps für Mainframes

Ein neues Angebot von GitLab und IBM überbrückt Mainframe- und Cloud-native-Entwicklung mit nahtloser Integration, CI/CD-Runner-Unterstützung, End-to-End-Transparenz und Kosteneffizienz.

