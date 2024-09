Neu bei DevOps? Warum du eine DevOps-Plattform brauchst, erfährst du hier

Wenn du mit DevOps arbeitest und von den Vorteilen der Softwareentwicklung und -bereitstellung profitierst, musst du als Nächstes die Vorteile einer einzigen, durchgängigen DevOps-Plattform verstehen.

So hilfreich DevOps auch ist, die Verwendung einer DevOps-Plattform, die als eine einzige Anwendung bereitgestellt wird, hebt diese Vorteile auf die nächste Stufe und ermöglicht es den Teams, mit weniger Aufwand mehr Wert für ihr Unternehmen zu schaffen. Mit einer Plattform, in der Software in einer einzigen Anwendung geplant, entwickelt, getestet, geschützt und betrieben werden kann, können Teams Software schneller, effizienter und sicherer bereitstellen. Und das macht das Unternehmen wettbewerbsfähiger und agiler.

Eine vollständige DevOps-Plattform bietet Unternehmen alles, was sie brauchen, um Ideen in funktionierende, wertvolle und sichere Software zu verwandeln, ohne die zeitraubenden und kostspieligen Herausforderungen, die mehrere Tools und verschiedene Benutzeroberflächen mit sich bringen. Eine einzige, durchgängige Plattform bietet den Teams außerdem einen zentralen Datenspeicher, der unabhängig von der verwendeten Schnittstelle Einblicke in die Produktivität der Entwickler(innen), die Effizienz des Workflows und die Akzeptanz der DevOps-Praktiken ermöglicht – und zwar sofort.

Wenn ein DevOps-Team eine Idee für eine neue oder bessere Software hat, ist es mit einer Plattform einfacher und schneller, sie den Benutzer(innen) zur Verfügung zu stellen.

Der Einsatz einer durchgängigen DevOps-Plattform bringt viele Vorteile mit sich, aber wir konzentrieren uns hier auf zwei wesentliche Vorteile: Transparenz und Handlungsfähigkeit.