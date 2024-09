Crie a estrutura ideal da equipe de DevOps

No GitLab, a iteração é um dos principais valores. E é algo que praticamos muito quando se trata da nossa própria estrutura de equipe de DevOps. Como o GitLab é uma plataforma de DevOps completa oferecida como uma aplicação única, nossas equipes de desenvolvimento são organizadas em etapas (por exemplo, Verificar, etc.), pois elas seriam produtos separados em qualquer outra empresa e exigiriam autonomia. Também temos outros grupos funcionais de DevOps, além do desenvolvimento que gerenciam outros aspectos do nosso produto.

Temos um grupo de confiabilidade que gerencia o tempo de atividade e a confiabilidade do GitLab.com, um departamento de qualidade e uma equipe de distribuição, só para citar alguns exemplos. É por meio do nosso compromisso com a transparência e nossa visibilidade em todo o SDLC que todas essas peças conseguem trabalhar juntas. Mas também ajustamos (ou seja, iteramos) essa estrutura com frequência para que tudo funcione.

Conclusão: planeje a construção da sua equipe de DevOps, mas sempre repense como melhorá-la. Os benefícios de lançar código mais rapidamente e ter uma equipe mais satisfeita compensarão o esforço.