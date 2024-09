Drei Best Practices für DevSecOps, die sofort implementiert werden können

Egal, wo du dich auf deiner DevOps-Reise befindest: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, auf DevSecOps zu setzen. Warum? Weil die Angriffsflächen noch nie so groß waren. Laut Amy DeMartine, VP von Forrester Research, sind Anwendungen heutzutage das größte Sicherheitsziel. Sie betonte, dass das Problem immer schlimmer und nicht besser wird.

Eine Studie von Gartner zeigt, dass die IT-Ausgaben für Sicherheit tatsächlich sinken und 2019 nur noch 5,7 % des Gesamtbudgets ausmachten, was die ganze Situation noch komplizierter macht.

Und als wäre das nicht genug, herrscht unter DevOps-Teams ständig Verwirrung darüber, welche Gruppe jetzt wirklich für die Sicherheit verantwortlich ist. In unserer globalen DevSecOps-Umfrage 2020 gaben 33 % der Sicherheitsexpert(inn)en an, dass sie allein für die Sicherheit verantwortlich sind, aber fast genauso viele (29 %) gaben an, dass alle für die Sicherheit verantwortlich sind.

Es ist an der Zeit, die Herangehensweise von Teams an DevSecOps von Grund auf zu überdenken. Hier sind drei Strategien, die Teams sofort umsetzen können.