Auto-DevOps bei der Arbeit

Das erste Beispiel ist eine ASP.NET-Anwendung, die einer „Hello, World“-App entspricht. Für die Bereitstellung dieser Anwendung, die sich in der CI-Datei der Anwendung befindet, gibt es ein paar spezifische Änderungen.

Im ersten Schritt importierst du die wichtigste Auto-DevOps-Vorlage, indem du einige Variablen festlegst. Dann ist es wichtig, ein paar Befehle für Phasen zu überschreiben, die eher auf .NET-Code anwendbar sind, und schließlich die Umgebung automatisch so einzustellen, dass die Produktion in AKS bereitgestellt wird.

include: - template: Auto-DevOps.gitlab-ci.yml variables: DEPENDENCY_SCANNING_DISABLED: "true" test: stage: test image: microsoft/dotnet:latest script: - 'dotnet test --no-restore' license_management: stage: test before_script: - sudo apt-get update - sudo apt-get install -y dotnet-runtime-2.2 dotnet-sdk-2.2 production: environment: name: aks/production url: http://$CI_PROJECT_PATH_SLUG.$KUBE_INGRESS_BASE_DOMAIN

Die Pipeline wird automatisch ausgeführt und erfolgreich bereitgestellt. Wenn du dir die Pipeline ansiehst, kannst du sehen, wie die Bereitstellung funktioniert.

Die Phasen der Pipeline vom Build bis zur Produktion für die ASP.NET-Anwendung.

Ein kurzer Blick in die Pipeline zeigt, dass alle Jobs erfolgreich ausgeführt wurden. Die Auto-DevOps-Funktion hat die Build-Phase gestartet, in der ein Docker -Container erstellt und in die integrierte Docker-Registry hochgeladen wird. Die Testphase ist umfangreich und umfasst Container-Scanning, Lizenzverwaltung, SAST und Unit-Tests. Tiefere Einblicke in die Testergebnisse erhältst du auf den Registerkarten „Sicherheit“ und „Lizenz“. Die Anwendung wird in der letzten Phase der Pipeline in der Produktion bereitgestellt.

Im AKS-Cluster

Die ASP.NET-Anwendung wird im AKS-Cluster bereitgestellt. Gehe zu „Operations“ > „Environments“, um die für diese Anwendung konfigurierte Umgebung anzuzeigen. Metriken wie HTTP-Fehlerraten, Latenzraten und Durchsatz sind verfügbar, da Prometheus bereits in die Kubernetes-Cluster von GitLab integriert ist.

Die Umgebung kann direkt gestartet werden. Klicke auf die Live-URL, um die Anwendung zu sehen, die auf AKS ausgeführt wird. Es gibt nicht viel zusätzlichen Code, der über das hinausgeht, was bereits in GitLab konfiguriert ist und der Anwendung mitteilt, wie sie bereitgestellt werden soll. Die Auto-DevOps-Funktion erstellt ein Helm-Diagramm und stellt es in Kubernetes und AKS bereit.