Cómo elegir la herramienta de integración continua adecuada

Al evaluar una solución o plataforma de CI, es importante medir las necesidades actuales de una organización frente a las necesidades esperadas. Todas las organizaciones tienen algún tipo de plan de crecimiento o trayectoria de crecimiento esperada y objetivos que los acompañan, como objetivos de personal, planes de expansión, productos o servicios adicionales, etc. Invertir en CI tiene el potencial de ayudarle a alcanzar esos números más rápido.

Un análisis de costo/beneficio ayuda a priorizar los objetivos y a separar las necesidades a largo plazo de las a corto plazo. Un gasto generador de ingresos no es un retorno directo y proporcional de la inversión. Cuando se trata de consideraciones presupuestarias, es importante tener en cuenta el panorama general y analizar el valor y el costo. Si está pagando el precio más bajo pero no obtiene todo lo que necesita para expandir, es posible que no tenga la solución que necesita.

Escalabilidad de CI

¿Un software gratuito le dará el espacio para crecer o eventualmente lo limitará? ¿Tendrá los minutos de cálculo que necesita para aumentar la producción? ¿Necesitará asistencia adicional para contenedores o Kubernetes en el futuro? Si bien los equipos pequeños no necesariamente necesitan comprar el software de nivel empresarial más caro, los equipos deben considerar la escala al seleccionar una herramienta de CI.

Mejor calidad de código

¿Podrá producir código de mejor calidad y reducir las vulnerabilidades del código? Eche un vistazo a las capacidades de prueba, colaboración y automatización.

Mayor eficiencia

¿Podrá reducir las tareas manuales? ¿La herramienta de CI requerirá una cantidad significativa de recursos o experiencia para su mantenimiento? Mire los flujos de trabajo y las necesidades de mantenimiento para diferentes soluciones de CI.

Los planes de mayor costo pueden ofrecer funcionalidad de seguridad adicional, soporte para Kubernetes, minutos de cómputo adicionales y otras ventajas que pueden ayudarlo a maximizar su CI/CD. Cuando se trata de modernizar las aplicaciones más adelante, puede ser mucho más caro cuanto más grande sea una organización. La adopción temprana de tecnologías, cuando los equipos son más ágiles, a menudo puede ser un esfuerzo mucho más sencillo y económico.

La CI de código abierto podría ser la opción más inteligente para equipos más pequeños o altamente especializados. Todo depende de la experiencia interna y de cómo CI juega en los objetivos a largo plazo. Es importante analizar su presupuesto de CI e identificar áreas para oportunidades de generación de ingresos.