Tres prácticas recomendadas de DevSecOps para implementar de inmediato

No importa en qué etapa de su recorrido de DevOps se encuentre, este es el mejor momento para adoptar DevSecOps. ¿Por qué? Porque las áreas vulnerables de ataques nunca han sido tan grandes. Hoy en día, las aplicaciones son el mayor objetivo de seguridad, según la vicepresidenta de Forrester Research, Amy DeMartine, quien enfatizó que [la situación no está mejorando, sino empeorando](/blog/2020/10/14/why-security-ch Champions/){data-ga-name ="worse not better"data-ga-location ="body"}.

Las cosas se complican aún más. Según las investigaciones de Gartner, el gasto de TI en seguridad ha disminuido y representa solo el 5,7 % del presupuesto total en 2019.

Como si todo esto no fuera suficiente, persiste una confusión en los equipos de DevOps respecto a qué grupos exactamente son responsables de la seguridad. En nuestra Encuesta global de DevSecOps 2020, el 33 % de los profesionales de seguridad afirmaron que eran los únicos responsables de la seguridad, mientras que casi la misma proporción (el 29 %) sostuvo que la responsabilidad recaía en todos los miembros.

Es momento de replantear cómo los equipos abordan DevSecOps, comenzando desde los cimientos. A continuación, le mostramos tres estrategias que los equipos pueden implementar de inmediato.