Une plateforme DevOps offre des avantages évidents à une entreprise : des durées de cycle plus courtes, une meilleure sécurité et des développeurs généralement plus satisfaits. Mais pour réussir sur tous les plans, les équipes DevOps ont besoin d'aller encore plus loin et de réduire concrètement le coût du développement logiciel. Elles disposent déjà d'un atout majeur : ne plus avoir à consacrer de temps ni d'argent aux tâches d'assistance et de maintenance associées à plusieurs chaînes d'outils.

Toutefois, des efforts supplémentaires peuvent être déployés pour réduire encore davantage les coûts d'une plateforme DevOps. Voici cinq axes à prendre en compte :

1. Le cloud

La flexibilité indéniable offerte par le cloud a son revers : le « cloud sprawl ». S'il suffit d'une carte bancaire pour lancer des instances, il est en effet également facile d'oublier leur existence. Les coûts du cloud peuvent alors rapidement dépasser ceux d'un système sur site. La tarification cloud comprend d'autres facteurs, tels que le stockage, la mise en réseau, la surveillance et les sauvegardes, entre autres.

Le « cloud sprawl », c'est-à-dire la prolifération de ressources et de services cloud, inclut également les instances SaaS telles que Salesforce, Adobe ou tout autre service en ligne. Une entreprise peut ainsi devoir payer pour de nouveaux comptes utilisateurs, mais sans les utiliser réellement. Surveiller l'utilisation du cloud permet de mieux maîtriser son budget DevOps.

2. La chaîne d'outils

Même une plateforme DevOps bien conçue peut comprendre des services inutiles : il est donc important d'examiner toutes vos licences pour vous assurer qu'elles sont bien utilisées. En cas de doute, notre calculateur de chaîne d'outils peut vous aider à y voir plus clair.

3. Les systèmes hérités

Les infrastructures vieillissantes sont un gouffre financier, tant en termes d'entretien que de maintenance. Pour le prouver, il suffit d'essayer (malheureusement sans succès) de recruter un développeur COBOL sur une base de salaire moyenne de développeur. Les entreprises leaders comme Amazon et Facebook possèdent un avantage : elles peuvent intégrer des capacités et des systèmes DevOps relativement nouveaux dans leurs applications, car elles n'ont pas à se soucier de systèmes hérités. Au fil du temps, le véritable coût des systèmes hérités est énorme : ressources supplémentaires nécessaires à leur maintenance, perte de productivité, etc. Ce coût peut aussi limiter les investissements dans la croissance à long terme, ce qui impacte les revenus futurs.

4. Tâches manuelles

Même les équipes DevOps les plus solides admettront que tous les processus qui devraient être automatisés ne le sont pas toujours ! C'est notamment le cas des tests. Dans notre enquête Global DevSecOps 2020, 47 % des répondants ont indiqué que les tests étaient la raison la plus probable des retards de publication, en baisse de seulement 2 % par rapport à 2019. Nous savons tous que davantage de tests sont nécessaires à tous les niveaux, mais l'automatisation des tests reste un projet en cours dans la plupart des entreprises : notre enquête a en effet révélé que seulement 12 % des personnes interrogées disposent d'un processus de test entièrement automatisé.

5. Pertes de temps

Vous connaissez sans doute l'expression « Le temps, c'est de l'argent ». Il est donc logique que la dernière stratégie de réduction des coûts DevOps porte sur l'examen des processus inefficaces. Un point de départ évident est la revue de code. Notre enquête a montré que la revue de code est non seulement un processus essentiel au succès du DevOps, mais aussi de plus en plus fréquent (certains rapports anecdotiques indiquent même que de nombreuses équipes effectuent une revue de code quotidienne). Mais nous observons également qu'elle est une source de frustration intense, du fait d'un trop grand nombre de personnes impliquées, d'une absence de processus clair et de divergences d'opinions quant à son importance. En d'autres termes, les revues de code sont une perte de temps dans de nombreuses entreprises, ce qui entraîne un gaspillage financier et des opportunités manquées.

Conclusion

L'optimisation des pratiques et des processus DevOps est essentiel pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. En surveillant l'utilisation du cloud, en rationalisant la chaîne d'outils, en modernisant les systèmes hérités, en automatisant les tâches répétitives et en optimisant le processus de déploiement, les équipes de développement et des opérations peuvent néanmoins réaliser des économies substantielles. Ces stratégies d'optimisation des coûts réduisent non seulement les frais généraux, mais améliorent également la qualité des produits et renforcer le moral des équipes.

En mettant l'accent sur l'élimination des inefficacités et sur l'automatisation, une stratégie DevOps robuste peut considérablement améliorer l'agilité et l'efficacité de votre équipe de développement.