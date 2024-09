Qu'est-ce qu'un ingénieur DevOps ?

Les entreprises ont souvent des exigences différentes en matière de compétences et d'expérience pour ce rôle. Cependant, elles recherchent généralement les compétences suivantes :-

Bonne communication

Les ingénieurs DevOps doivent travailler avec les équipes de développement et des opérations. Dans ce contexte, ils doivent donc savoir combiner les besoins des développeurs, qui veulent déployer de nouvelles fonctionnalités logicielles et des modifications le plus rapidement possible, avec ceux de l'équipe des opérations, pour qui il est vital d'assurer et de maintenir la stabilité du logiciel. Une bonne communication est essentielle pour établir et tenir à jour un cycle de vie de développement efficace et fluide ; déterminer et atteindre les objectifs DevOps ; aider et conseiller les membres d'équipe si nécessaire, et enfin communiquer les objectifs de développement et les progrès aux parties prenantes.

Gestion de projet

La gestion de projet est un élément clé pour le développement d'une culture DevOps solide, ce qui relève en grande partie du rôle des ingénieurs. La capacité à gérer des projets va de pair avec une bonne communication. Les ingénieurs DevOps encouragent une collaboration transversale afin d'aider toutes les équipes à travailler de concert pour atteindre un objectif commun. Ces compétences en gestion de projet et en communication permettent également aux ingénieurs DevOps de travailler avec des représentants de différents services (direction générale, finances, marketing, etc.).

Optimisation de l'automatisation

L'automatisation est un élément essentiel d'un cycle de vie DevOps efficace, car elle permet de réduire les interventions manuelles et d'accélerer les tests, la documentation et le déploiement. Une fois qu'un processus est automatisé, il doit être continuellement amélioré, à mesure que les besoins et les exigences évoluent. Les ingénieurs DevOps sont constamment sollicités et doivent rechercher des opportunités pour améliorer, rationaliser et automatiser le processus de développement et de déploiement.

Connaissance des langages de programmation

Bien que les ingénieurs DevOps ne soient pas des développeurs de logiciels, il leur est utile, voire souvent nécessaire, de connaître différents langages de programmation. La connaissance de plusieurs langages de programmation leur permet d'identifier plus clairement les opportunités d'automatisation du processus de développement. Les langages populaires, tels que Python, Java et JavaScript, offrent de bonnes bases.

Compréhension de l'infrastructure

La compréhension de l'infrastructure est essentielle pour une automatisation réussie. Un autre concept important est l'infrastructure en tant que code (IaC). Celle-ci peut éviter les problèmes de déploiement courants en permettant aux applications d'être testées dans des environnements de type production à un stade précoce du processus de développement. Les ingénieurs DevOps doivent également être capables de concevoir et de gérer des infrastructures tant sur site que dans le cloud.