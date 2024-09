Pour les applications cloud-natives, GitLab peut complètement remplacer certains outils, tels que Datadog, New Relic et Splunk. Dans le cas des intégrations Prometheus, Sentry et Jaeger, GitLab offre tous les éléments nécessaires pour les applications basées sur les microservices. En utilisant GitLab pour la surveillance cloud-native, vous pouvez également réduire vos coûts grâce à la transition d'outils avec une tarification à l'usage vers les capacités intégrées de GitLab.

