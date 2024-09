Réduire les risques avec un ensemble d'autorisations unique

Au lieu de gérer l'authentification et l'autorisation via divers outils, GitLab propose un point d'accès unique et un emplacement centralisé pour définir les permissions, garantissant ainsi que chacun dispose des droits d'accès appropriés.

Réduire les coûts en diminuant les frais administratifs

Avec une seule application à installer, à configurer et à maintenir, les frais administratifs sont réduits. Puisque moins de personnel est nécessaire pour administrer une seule application par rapport à une chaîne d'outils complexe, plus de ressources d'ingénierie peuvent être allouées au développement de fonctionnalités pour vos utilisateurs.

Augmenter la rapidité de développement avec un délai de résolution plus court

Lorsqu'un pipeline de compilation échoue, comment procéder au dépannage ? S'agit-il d'un problème lié à l'infrastructure ou le nouveau code a-t-il échoué à un test ? Un paramètre décrit dans la conception initiale aurait peut-être pu être utile au débogage. Avec les chaînes d'outils traditionnelles, le gestionnaire de suivi des tickets, le dépôt de code et le pipeline CI/CD sont tous des outils distincts. Lorsque les équipes ont besoin d'effectuer un dépannage, elles doivent passer d'un statut à l'autre dans un ticket, car elles n'ont probablement pas toutes accès aux mêmes applications.

Avec GitLab, tous ceux qui ont besoin d'aide pour dépanner un pipeline en échec ont accès à toutes les données. Le pipeline, le code, les commentaires, les tickets et les résultats des tests apparaissent tous sur la merge request, ce qui permet d'obtenir une vue d'ensemble. Lorsque tout le monde partage les mêmes informations, le dépannage est beaucoup plus simple et les choses se remettent en place et refonctionnent plus rapidement.

