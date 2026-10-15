GitLab MCPサーバーの一般提供を開始 エージェントをソフトウェアライフサイクル全体へ

エージェントは、すでにチームのソフトウェア開発ライフサイクル全体で動いています。とはいえ、その多くは個別のツールとして動作したまま。コンテキスト、作業の受け渡し、権限のつなぎ合わせは、チーム側の手作業に委ねられたまま。こうしたばらばらのツールをAPI経由で使うエージェントは、呼び出すエンドポイントを推測しがちで、余分な呼び出しがコンテキストウィンドウを圧迫します。 GitLab 19.5で一般提供（GA）となったGitLab MCPサーバーは、チームの外部エージェントとソフトウェアライフサイクル全体を、計画から本番運用までつなぎます。

GitLab MCPサーバーを使えば、MCP互換のあらゆるエージェントが、チームが普段使っているクライアントからGitLabのワークフローを実行できます。必要な情報を得るまでの呼び出しは少なく、コンテキストの肥大化も抑えられます。対象となるのは、コード、マージリクエスト、作業アイテム、パイプライン。GitLab Duo Agent Platform内のエージェント型フローに作業を引き渡すこともできます。個々の操作は、既存のGitLab権限のもとで実行されます。

エージェントの働き方に合わせた設計

APIは、コードを書くデベロッパーのために設計されたものです。これをエージェントが使う場合、どのエンドポイントを呼ぶかを自力で判断し、1つの答えを組み立てるために何度も呼び出す必要があります。一方、Model Context Protocol（ MCP）はエージェントのために作られたオープンスタンダード。MCPサーバーはエージェントに対して「何ができるか」を伝え、実際のワークフローを軸に厳選されたツール群を提供します。エージェントが手にするのは、必要なツールと、より焦点の絞られたコンテキスト。呼び出し回数は減り、タスクごとに引き回すデータも少なくて済みます。

GitLab MCPサーバーは、このアプローチをプロジェクトをまたぐワークフローに適用したものです。すでに設定済みのGitLab権限の範囲内で、チームメンバー全員をサポートします。

エージェントにタスクを任せるデベロッパーも、組織全体でエージェントの動かし方を決めるチームも、得られるものは同じです。作業をやり遂げるのに十分な広さのツールカバレッジと、ユーザーごとのGitLab権限に従うアクセス。さらにデベロッパーは、普段使っているMCP互換のコーディングエージェントから、GitLab Duo Agent Platformのフローを起動することもできます。

GitLab MCPサーバーを使ってClaude CodeがDuo Agent PlatformのFix Pipelineフローを起動する様子は、以下の動画でご確認ください。

エージェントの手が届く範囲がさらに広がる

19.4で発表したツールに加え、GitLab MCPサーバーにはコードとパイプラインを扱うツール、そして目的のグループやドキュメントを見つけるためのツールが加わりました。

コード ： add_branch は機能ブランチを作成し、 get_repository_file は任意のrefのファイルを読み取ります。 semantic_search は意味からコードを探すため、ファイル名やシンボル名を知らなくても「これはどこで実装されているのか」に答えられます。

： は機能ブランチを作成し、 は任意のrefのファイルを読み取ります。 は意味からコードを探すため、ファイル名やシンボル名を知らなくても「これはどこで実装されているのか」に答えられます。 パイプライン ： get_pipeline は、パイプラインが失敗した理由を示します。必要に応じて、ジョブ、ダウンストリームパイプライン、アーティファクトも併せて取得。 list_pipelines は直近の実行を横断してパターンを明らかにし、 get_artifact_file はジョブのアーティファクトから単一のファイル（ログ、レポート、テストフィクスチャなど）だけを、アーカイブ全体をダウンロードせずに読み取ります。

： は、パイプラインが失敗した理由を示します。必要に応じて、ジョブ、ダウンストリームパイプライン、アーティファクトも併せて取得。 は直近の実行を横断してパターンを明らかにし、 はジョブのアーティファクトから単一のファイル（ログ、レポート、テストフィクスチャなど）だけを、アーカイブ全体をダウンロードせずに読み取ります。 全体の把握： list_groups を使えば、エージェントは識別子を推測するのではなく、グループ階層をたどって目的のグループにたどり着けます。オプトインのツールである list_wiki_pages は、手順書やドキュメントを先に参照したうえで、手順に関する質問に答えます。

19.5では、MCPサーバーのツールカタログ自体も扱いやすくなりました。関連するツールを統合することで、より少ないツールでより多くをカバー。 get_merge_request では、マージリクエストのコミット、差分、パイプライン、競合、ノートをエージェントに問い合わせられます。 get_pipeline は get_pipeline_jobs を取り込んだため、パイプラインとそのジョブをまとめて取得できます。エージェントがツール選びに費やす時間は短くなり、取り込むのもタスクに必要な情報だけ。

ツールセットを使えば、サーバーが返すツールのグループを選べます。各エージェントが扱うのは、サーバーが提供するすべてではなく、チームのワークフローに合った絞り込まれたツール群。セットが小さいほど、エージェントが誤ったツールを選んで再試行する可能性は下がります。ほとんどのグループはデフォルトで有効で、コードセキュリティとWikiはオプトインのグループとして利用できます。カタログの全体像は、 ツールリファレンスをご覧ください。

クライアントを離れずにGitLabのフローを起動

ツールを呼び出すことは、エージェントがGitLabと関わる方法の1つにすぎません。今回からは、GitLab Duo Agent Platformに作業を引き渡し、その結果までをクライアントから離れずに追えるようになりました。プロジェクトで利用できるフローは list_duo_agents_and_flows で探し、 start_duo_session では目標を自然な言葉で伝えて新しいフローを開始。進捗は get_duo_session と list_duo_sessions で確認します。実際の処理はGitLab内のCIジョブとして実行され、ほかのDuo Agent Platformセッションと同じコンテキストレイヤー、ポリシーチェック、監査証跡のもとに置かれます。

判断が必要になると、セッションはそこで入力を待ちます。 send_duo_session_input を使って、エージェントが提案した操作を承認または却下するか、質問に回答すると、セッションは再開。意思決定の輪から外れることはありません。 duo_agent_platform ツールセットは、GitLab MCPサーバーのほかのツールと並んでデフォルトで含まれています。

今すぐエージェントをGitLabにつなぐ

ソフトウェアライフサイクルを支えるエージェントは、これからも進化し続けます。チームが新しいエージェントを採用するたびに、GitLab MCPサーバーがそれぞれをGitLabのツールとフローに接続。初日から成果を出せる状態になります。

チームがすでに使っているエージェントの接続方法は、 MCPサーバーのドキュメントをご覧ください。Claude Code、Claude Desktop、Cursor、GitHub Copilot、OpenAI Codex、Gemini、Kiro、ZedをはじめとするMCP互換クライアントのセットアップ手順を掲載。GitLab MCPサーバーは、Free、Premium、Ultimateの各プランで、GitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedのいずれでも利用できます。GitLab.comでのユーザーごとの レート制限は、Freeで毎分60回、PremiumとUltimateで毎分600回です。

Duo Agent Platformをまだお使いでない場合は、 無料トライアルをお試しください。すでにPremiumまたはUltimateをご利用であれば、 Duo Agent Platformを有効化し、 サブスクリプションに含まれるGitLabクレジットをご活用ください。