Der ultimative Leitfaden zu SBOM

In der heutigen digitalen Landschaft ist der Fokus auf Anwendungssicherheit innerhalb der Softwarebereitstellungskette kritischer denn je. Die Integration von Abhängigkeiten in Software erfordert Transparenz und Sicherheitsmaßnahmen, die oft komplex in der Implementierung und Verwaltung sind. Hier wird eine Software Bill of Materials (SBOM) unverzichtbar.

Unser Leitfaden taucht tief in die Welt der SBOMs ein, beleuchtet ihre zentrale Rolle in einer multifunktionalen DevSecOps-Strategie und zeigt auf, wie du die SBOM-Gesundheit deiner Anwendung verbessern kannst – mit dem Ziel, die Cybersecurity deines Unternehmens zu stärken.

Inhalt:

Was ist eine SBOM?

Warum sind SBOMs wichtig?

Arten von SBOM-Datenaustauschstandards

Vorteile der Kombination von SBOMs und Software-Vulnerability-Management

Dynamische GitLab SBOMs

SBOM-Generierung und -Verwaltung skalieren

SBOMs einlesen und zusammenführen

Schwachstellen schneller beheben, um eine bessere SBOM-Qualitäit zu erreichen

Kontinuierliche SBOM-Analyse

Vertrauen in SBOMs aufbauen

Die Zukunft der SBOM-Funktionalität von GitLab

Erste Schritte mit SBOMs

SBOM-FAQ

Was ist eine Software Bill of Materials (SBOM)?

Eine SBOM dient als umfassende Liste der Komponenten, die Software ausmachen. Sie beleuchtet das Netzwerk von Bibliotheken, Tools und Prozessen, die im gesamten Entwicklungslebenszyklus verwendet werden. In Kombination mit Tools zum Management von Sicherheitslücken offenbart eine SBOM nicht nur genau diese potenziellen Sicherheitslücken in Softwareprodukten, sondern ebnet auch den Weg für strategische Risikominderung.

Eine SBOM ist ein verschachteltes Inventar oder eine Liste von Punkten, die Softwarekomponenten ausmachen. Zusätzlich zu den Komponenten selbst enthalten SBOMs wichtige Informationen über die Bibliotheken, Tools und Prozesse, die zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Bereitstellung eines Software-Artefakts verwendet werden.

Das Konzept des SBOM existiert seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Rahmen der Bemühungen, die im Jahr 2023 veröffentlichte Nationale Cyber-Strategie umzusetzen, hilft CISA Secure by Design-Softwareherstellern, Sicherheitsprinzipien zu übernehmen und Cybersicherheit in ihre Produkte zu integrieren. Die deutsche Regierung hat bewährte Verfahren herausgegeben, die Softwareentwickler(innen) im öffentlichen Sektor dazu bewegen, SBOMs in ihre Softwarepakete aufzunehmen. Auch auf dem privaten Sektor sindSBOMs immer mehr auf dem Vormarsch.

Obwohl SBOMs oft mit eigenständiger Software erstellt werden, integrieren Plattformen wie GitLab die SBOM-Generierung schon früh in den DevSecOps-Workflow.

Warum sind SBOMs wichtig?

Moderne Softwareentwicklung ist darauf fokussiert, Anwendungen schneller und effizienter zu liefern. Das führt oft dazu, dass Entwickler(innen) Code aus Open-Source-Repositories oder proprietären Paketen in ihre Anwendungen einbauen. Laut dem Open Source Security and Risk Analysis-Bericht 2024 von Synopsys, der über 1.000 kommerzielle Codebasen aus 17 Branchen im Jahr 2023 untersuchte, enthielten 96 % der gesamten Codebasen Open Source und 84 % der bewerteten Codebasen zeigten deutlicheSicherheitslücken.

Die Einbindung von Code aus unbekannten Repositories erhöht das Risiko von Schwachstellen, die von Hackern ausgenutzt werden können. Tatsächlich wurde der Angriff auf SolarWinds im Jahr 2020 durch die Aktivierung einer bösartigen Code-Injektion in einem Paket ausgelöst, das von SolarWinds Orion-Produkt verwendet wurde. Kunden entlang der gesamten Softwarebereitstellungskette waren erheblich davon betroffen. Andere Angriffe, einschließlich der log4j-Schwachstelle, die mehrere kommerzielle Softwareanbieter traf, unterstrichen die Notwendigkeit einer genauen Untersuchung von Anwendungsabhängigkeiten, um Risiken in der gesamten Softwarebereitstellungskette zu bewerten.

Darüber hinaus stellt das Auffinden und Beheben einer Sicherheitslücke einen Kostenfaktor dar –was die Bedeutung von SBOMs weiter unterstreicht. SBOMs ermöglichen Transparenz in Bezug auf Abhängigkeiten und können dazu genutzt werden, Schwachstellen sowie Lizenzen zu identifizieren, die nicht den internen Vorgaben entsprechen.

SBOMs sind am effektivsten, wenn die Generierung und Verarbeitung von Informationen wie Name, Version, Packager und weiteren Daten automatisiert erfolgen kann. Dies wird optimal erreicht, wenn alle Beteiligten ein standardisiertes Format für den Datenaustausch verwenden.

Es gibt zwei wesentliche Standards für den SBOM-Datenaustausch:

GitLab setzt für die SBOM-Generierung auf CycloneDX, da dieser Standard präzise und benutzerfreundlich ist, komplexe Abhängigkeiten vereinfacht und durch seine Erweiterbarkeit auch spezialisierte sowie zukünftige Anwendungsfälle abdeckt.

Vorteile der Kombination von SBOMs und Software-Vulnerability-Management

SBOMs sind für DevSecOps-Teams und Software-Nutzer(innen) aus mehreren Gründen äußerst vorteilhaft: Sie ermöglichen einen Standardansatz, um zu verstehen, welche zusätzlichen Softwarekomponenten in einer Anwendung enthalten sind und wo sie deklariert sind. Sie bieten einen kontinuierlichen Einblick in den Entstehungsprozess einer Anwendung, einschließlich Details über die Herkunft des Codes von Drittanbietern und Host-Repositories. Sie bieten ein hohes Maß an Sicherheitstransparenz, sowohl für den von Erstanbietern entwickelten Code als auch für die übernommene Open-Source-Software. Die Details, die SBOMs bieten, ermöglichen es einem DevOps-Team, Schwachstellen zu identifizieren, die potenziellen Risiken zu bewerten und sie dann zu entschärfen. SBOMs können die Transparenz liefern, die die Käufer von Anwendungen heute verlangen.

Dynamische GitLab-SBOMs

Damit SBOMs ihr volles Potenzial entfalten können, müssen sie automatisch generiert, mit Anwendungssicherheitsscans verbunden, in Dashboards integriert und kontinuierlich aktualisiert werden. GitLab unterstützt all diese Ziele und bietet dabei umfassende Funktionen zur Sicherung der Softwarebereitstellungskette.

SBOM-Generierung und -Verwaltung skalieren

Zur Einhaltung interner Richtlinien und Vorschriften ist es wichtig, über genaue und umfassende SBOMs zu verfügen, die Open-Source-, Drittanbieter- und unternehmenseigene Software abdecken. Um SBOMs für jede Komponente und Produktversion effektiv zu verwalten, ist ein rationalisierter Prozess für die Erstellung, Zusammenführung, Validierung und Genehmigung von SBOMs erforderlich. Die Abhängigkeitslistenfunktion von GitLab fasst bekannte Schwachstellen- und Lizenzdaten in einer einzigen Ansicht auf der GitLab-Benutzeroberfläche zusammen. Die Informationen des Abhängigkeitsdiagramms werden auch als Teil des Abhängigkeits-Scanberichts generiert. Dadurch erhalten Benutzer(innen) einen umfassenden Einblick in Abhängigkeiten und Risiken innerhalb ihrer Projekte oder in Projektgruppen. Darüber hinaus kann in der CI-Pipeline ein JSON-Artefakt im CycloneDX-Format erzeugt werden. Diese API bietet einen differenzierteren und anpassbaren Ansatz für die SBOM-Erstellung. SBOMs können über die Benutzeroberfläche, eine bestimmte Pipeline oder ein Projekt oder über die GitLab-API exportiert werden.

SBOMs einlesen und zusammenführen

GitLab kann SBOMs von Drittanbietern einlesen und bietet eine umfängliche Sicherheitstransparenz sowohl für Drittanbieter-Code als auch für eingebundene Open-Source-Software. Mit GitLab kannst du einen CI/CD-Job verwenden, um mehrere CycloneDX-SBOMs nahtlos in eine einzige SBOM zusammenzuführen. Durch die Verwendung implementierungsspezifischer Details in den CycloneDX-Metadaten jeder SBOM, wie etwa die Position von Build- und Sperrdateien, werden doppelte Informationen aus der resultierenden Datei entfernt. Diese Daten werden auch automatisch mit Lizenz- und Schwachstelleninformationen für die in der SBOM enthaltenen Komponenten angereichert.

Schwachstellen schneller beheben, um eine bessere SBOM-Qualität zu erreichen

Die schnellere Entwicklung hochwertiger Produkte erfordert aussagekräftige Sicherheitsergebnisse, damit Entwickler(innen) die kritischsten Schwachstellen beheben können. GitLab hilft bei der Sicherung deiner Bereitstellungskette, indem es nach Schwachstellen im Quellcode, in Containern, Abhängigkeiten und laufenden Anwendungen sucht. GitLab bietet einen umfassenden Sicherheitsscanner mit Funktionen für statische Anwendungssicherheitstests (SAST), dynamische Anwendungssicherheitstests (DAST), Containerscans und Softwarekompositionsanalysen (SCA), um dich umfassend vor neuen Bedrohungen zu schützen. Um Entwickler(innen) und Sicherheitsingenieur(innen) zu helfen, Schwachstellen besser zu verstehen und effizienter zu beheben, bietet GitLab Duo Vulnerability Explanation, eine KI-gestützte Funktion. Sie erläutert eine bestimmte Schwachstelle, wie sie ausgenutzt werden kann und empfiehlt vor allem, wie die Schwachstelle zu beheben ist. In Kombination mit GitLab Duo Vulnerability Resolution können DevSecOps-Teams Schwachstellen mit nur wenigen Klicks intelligent identifizieren, analysieren und beheben.

Die Plattform unterstützt auch die Erstellung neuer Richtlinien (und die Durchsetzung der Compliance), die auf neu entdeckten Schwachstellen basieren.

Kontinuierliche SBOM-Analyse

GitLab Continuous Vulnerability Scanning löst Scans in allen Projekten aus, bei denen entweder Container-Scans, Abhängigkeits-Scans oder beide aktiviert sind, unabhängig von einer Pipeline. Wenn neue Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) in der National Vulnerability Database (NVD) gemeldet werden, müssen die Benutzer(innen) ihre Pipelines nicht neu starten, um die neuesten Feeds zu erhalten. GitLabs Vulnerability Research Team fügt diese CVEs zur GitLab Advisory Database hinzu – und diese Hinweise werden automatisch als Schwachstellen in GitLab gemeldet. Dadurch wird GitLabs SBOM dynamisch.

Vertrauen in SBOMs aufbauen

Organisationen, die Compliance-Funktionen benötigen, können GitLab verwenden, um Bestätigungen für alle Build-Artefakte zu erstellen, die vom GitLab Runner produziert werden. Der Prozess ist sicher, da er vom GitLab Runner selbst durchgeführt wird, ohne dass Daten an einen externen Dienst übergeben werden müssen.

Die Zukunft der SBOM-Funktionalität von GitLab

Die Sicherheit der Softwarebereitstellungskette bleibt aufgrund der häufigen Angriffe auf große Softwareanbieter und der gezielten Bemühungen von Angreifern im Open-Source-Ökosystem ein kritisches Thema in der Cybersecurity- und Softwareindustrie. Auch wenn sich die SBOM-Branche schnell weiterentwickelt, gibt es weiterhin Bedenken, wie SBOMs generiert werden, wie häufig diese Generierung erfolgt, wo sie gespeichert werden, wie man mehrere SBOMs für komplexe Anwendungen kombiniert, wie man sie analysiert und wie man sie für Anwendungen nutzt.

GitLab hat SBOMs zu einem integralen Bestandteil seiner Softwarebereitstellungskettenstrategie gemacht und verbessert kontinuierlich seine SBOM-Fähigkeiten innerhalb der DevSecOps-Plattform, einschließlich der Planung neuer Funktionen und Funktionalitäten. Zu den jüngsten Verbesserungen gehören die Automatisierung der Bestätigungserstellung, die digitale Signierung von Build-Artefakten und die Unterstützung extern generierter SBOMs.

Darüber hinaus hat GitLab innerhalb der Plattform ein solides SBOM Maturity Model , etabliert, das Schritte wie die automatische SBOM-Generierung, das Sourcing von SBOMs aus der Entwicklungsumgebung, die Analyse von SBOMs für Artefakte und die Förderung der digitalen Signierung von SBOMs umfasst. GitLab plant auch die Einführung der automatischen digitalen Signatur von Build-Artefakten in zukünftigen Versionen.

Erste Schritte mit SBOMs

Die Nachfrage nach SBOMs ist bereits hoch. Behörden empfehlen oder verlangen zunehmend die Erstellung von SBOMs von Softwareanbietern, Entwickler(innen) von Bundessoftware und sogar Open-Source-Communities.

Informiere dich über die SBOM-Funktionen für GitLab Ultimate in der DevSecOps-Plattform von GitLab, um diese Anforderungen zu erfüllen.

