Jetzt neu in GitLab: die neue Rolle „Planer(in)“ für Teams im Bereich der Agile-Planung

GitLab hat eine neue Rolle auf der DevSecOps-Plattform eingeführt – Planer(in). Die Rolle als Planer(in) wurde im Rahmen der Strategie von GitLab, eine flexible, rollenbasierte Zugriffskontrolle zu bieten, entwickelt, was sich auch in der Veröffentlichung benutzerdefinierter Rollen zeigt. Als Planer(in) können Entwicklungsteams und für die Planung zuständige Benutzer(innen) Zugang zu den Tools erhalten, die sie brauchen, um Agile-Workflows zu verwalten, ohne dabei zu viele Berechtigungen zu bekommen, die ein unnötiges Risiko darstellen. Indem der Zugriff auf die spezifischen Bedürfnisse der Benutzer(innen) zugeschnitten wird, stellt die Rolle als Planer(in) sicher, dass Teams produktiv bleiben und gleichzeitig die Sicherheit und Compliance wahren – ganz im Sinne des Prinzips der geringsten Privilegien.

Warum wir die Rolle „Planer(in)“ entwickelt haben

Unser Weg zu dieser neuen Rolle begann mit dem Feedback unserer Kund(inn)en und internen Teams. Wir haben immer wieder gehört, dass GitLab zwar umfassende Tools für die Planung und die Verwaltung von agilen Entwicklungszyklen hat, aber es eine spezifischere, rollenbasierte Zugriffskontrolle bräuchte. Produktmanager(innen), Projektleitung und andere Planungsrollen brauchen oft Zugriff auf Planungsfunktionen, jedoch nicht die kompletten Entwicklungsberechtigungen. Im Gegenteil: Es ist nicht gewünscht, dass sie breiten Zugriff haben, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt und das Fehlerpotenzial vergrößert, indem beispielsweise unabsichtliche Änderungen am Code oder an sensiblen Konfigurationen vorgenommen werden. Diese Wünsche haben wir uns zu Herzen genommen.

Durch Befragungen von Benutzer(inne)n, Wettbewerbsanalyse und umfassende Forschungen haben wir den Wunsch nach einer Rolle validiert, die vollständigen Zugriff auf Planungstools bietet, aber gleichzeitig die Sicherheit wahrt, indem kein Zugriff auf Funktionen für Entwickler(innen) möglich ist.

Was hat die Rolle „Planer(in)“ zu bieten?

Planer(in) ist eine Rolle, die sich zwischen den bestehenden Rollen „Gast“ und „Reporter(in)“ einordnet, aber speziell für jene entwickelt wurde, die Zugriff auf Planungs-Workflows brauchen.

Das erwartet dich:

Zugriff auf wichtige Planungstools wie Epics, Roadmaps, Issue-Übersichten und OKRs (Für einige Funktionen ist eine GitLab-Premium- oder -Ultimate-Lizenz erforderlich)

Verbesserte Sicherheit, indem der unnötige Zugriff auf sensible Entwicklungsfunktionen eingeschränkt wird

Die Rolle als Planer(in) kann zusammen mit dem Add-on GitLab Enterprise Agile Planning verwendet werden, wodurch Teams maßgeschneiderten Zugriff auf Planungstools erhalten, während gleichzeitig Sicherheit und Kontrolle gewahrt werden. (Die Rolle als Planer(in) ist aber in allen Lizenzstufen verfügbar).

Die Rolle „Planer(in)“ ist in allen GitLab-Lösungen verfügbar, darunter SaaS, GitLab Dedicated und GitLab Self-Managed. So können alle Kund(inn)en von diesem maßgeschneiderten Zugriff profitieren. Mit dieser Rolle können Teams Berechtigungen flexibel an Jobfunktionen zuweisen, was ein ausgewogenes Maß an Barrierefreiheit und Sicherheit ermöglicht.

So unterstützt die Rolle als Planer(in) Agile-Praktiken

In der Agile-Softwareentwicklung ist es entscheidend für die Effizienz von Workflows, dass jedes Teammitglied die richtigen Tools und Berechtigungen für seine Rolle zur Verfügung hat. Die Rolle als Planer(in) unterstützt dies, indem sie es den Mitgliedern des Planungsteams ermöglicht, an allen Planungsphasen des Software-Entwicklungsprozesses mitzuwirken, ohne dass die Gefahr besteht, unabsichtlich in Bereiche wie Entwicklung oder Bereitstellung zu gelangen.

Von der Erstellung und Verwaltung von Epics bis hin zum Festlegen von Roadmaps: Mit der Rolle als Planer(in) haben Agile-Teams nun die Tools zur Verfügung, die sie brauchen, um abgestimmt und produktiv zu bleiben.

Kundenorientiertes Design

Wir haben diese Rolle nicht isoliert entwickelt. Wir haben unsere Community bei jedem Schritt in den Prozess eingebunden. Durch Umfragen, Interviews und Tests haben wir die Berechtigungen äußerst fein abgestimmt und so sichergestellt, dass sie den praktischen Anforderungen von Produkt- und Projektmanager(inne)n entsprechen.

Diese Rolle greift auch die langjährige Mission von GitLab auf, eine Plattform für Agile-Teams auf Unternehmensebene zu sein – sie bietet Unternehmen nämlich die Flexibilität und Kontrolle, um Agile-Methoden in großem Umfang umzusetzen.

Feedback und Engagement der Community

Wir freuen uns über deine Beiträge und bitten dich, deine Erfahrungen mit der neuen Rolle „Planer(in)“ zu teilen. Dein Feedback ist unerlässlich, um dein GitLab-Erlebnis weiter zu verfeinern und zu verbessern. In unserem Feedback-Ticket kannst du uns deine Gedanken und Vorschläge mitteilen.

Beginne jetzt mit der Planung mit GitLab!

Die Rolle als Planer(in) ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie GitLab es Softwareentwicklungsteams ermöglicht, effizient zu planen, zusammenzuarbeiten und zu liefern. Egal, ob du deine Produktmanagement-Workflows optimieren, die Zusammenarbeit deines Teams verbessern oder deine Agile-Praktiken abstimmen möchtest – GitLab hat das passende Tool, das dir zum Erfolg verhilft.

Bist du bereit, das volle Potenzial von GitLab zu erleben? Melde dich für eine kostenlose 60-tägige Testversion von GitLab Ultimate an und plane dein nächstes Projekt mit der Rolle „Planer(in)“, die auf die individuellen Bedürfnisse deines Teams zugeschnitten ist.

