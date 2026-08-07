Die meisten DevOps Stacks sind nicht geplant – sie sind gewachsen. Ein Tool für CI/CD hier, ein separates für Security-Scans dort, dazu ein Projektmanagement-Tool, das niemand mehr hinterfragt. Was als pragmatische Lösung beginnt, wird mit der Zeit zu einer fragmentierten Toolchain, die mehr Probleme schafft, als sie löst: steigende Lizenzkosten, aufwendige Integrationen, ständige Kontextwechsel und blinde Flecken in der Sicherheit.

Dieser Beitrag zeigt, welche Fehler beim Aufbau eines DevOps Stacks besonders häufig auftreten und wie sich diese gezielt vermeiden lassen: mit klaren Best Practices für jede Phase des Software Delivery Lifecycle.

Was ist ein DevOps Stack?

Ein DevOps Stack ist die Gesamtheit aller Tools, Plattformen und Technologien, die ein Team für den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung einsetzt: von der Planung und Versionierung über Build, Test und Deployment bis hin zu Monitoring und Feedback. Anders als eine reine Tool-Liste beschreibt der DevOps Stack auch, wie diese Komponenten zusammenwirken: welche Daten zwischen ihnen fließen, welche Automatisierungen sie verbinden und wie sie in die bestehenden Prozesse und DevOps-Praktiken eines Unternehmens eingebettet sind.

Ein gut aufgebauter DevOps Stack ermöglicht schnelle, sichere und wiederholbare Releases. Ein schlecht aufgebauter dagegen erzeugt Reibung an jeder Schnittstelle.

Warum DevOps Stacks in der Praxis häufig zu komplex werden

Die Komplexität eines DevOps Stacks entsteht selten durch eine bewusste Entscheidung. In der Regel wächst sie schleichend: Jedes Team wählt das Tool, das seine unmittelbaren Anforderungen am besten erfüllt, ohne den Gesamtkontext zu berücksichtigen. Über Monate und Jahre entsteht so eine Landschaft aus Einzellösungen, die zwar jeweils für sich funktionieren, aber nicht miteinander.

Die Folgen sind vielfältig und teuer. Jede Schnittstelle zwischen zwei Tools erfordert eine eigene Integration, die gebaut, gewartet und bei Updates angepasst werden muss. Entwickler(innen) wechseln ständig zwischen verschiedenen Oberflächen und verlieren dabei den Kontext. Sicherheitsrelevante Informationen sind über mehrere Systeme verteilt, sodass kein einheitliches Bild der Risikolage entsteht. Und je mehr Tools im Einsatz sind, desto schwieriger wird es, konsistente Governance-Regeln durchzusetzen.

Ein typisches Szenario: Das Planungstool kennt den Build-Status nicht, das CI/CD-System weiß nichts über offene Security-Findings, und das Monitoring-Dashboard hat keine Verbindung zu den Deployment-Logs. Jede Information muss manuell zusammengetragen werden – ein Aufwand, der mit jeder Iteration wächst.

Entscheidend ist: Komplexität entsteht nicht nur durch die Anzahl der Tools, sondern vor allem durch fehlende Integration, unklare Prozesse und getrennte Datenflüsse. Ein DevOps Stack mit fünf schlecht integrierten Tools kann aufwendiger sein als einer mit zehn, die über eine gemeinsame Plattform verbunden sind.

Häufige Fehler beim Aufbau eines DevOps Stacks

Die folgenden acht Fehler treten in der Praxis besonders häufig auf. Zu jedem gehört eine Best Practice, die zeigt, wie sich das Problem vermeiden oder beheben lässt.

1. Den DevOps Stack nur als Tool-Liste verstehen

Der häufigste Fehler beginnt schon bei der Grundannahme: Ein DevOps Stack wird als Sammlung einzelner Tools betrachtet, die bestimmte Funktionen abdecken. CI/CD, Versionierung, Testing, Monitoring: Für jede Kategorie wird ein Produkt ausgewählt, und damit gilt der Stack als komplett.

Dabei fehlt das Entscheidende: der Workflow. Tools sind Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck. Ohne ein klares Bild davon, wie Software im Unternehmen entwickelt, getestet, gesichert und ausgeliefert wird, bleibt jede Tool-Auswahl willkürlich. Das Ergebnis ist ein Stack, der auf dem Papier vollständig aussieht, in der Praxis aber voller Brüche steckt, weil die einzelnen Bausteine nicht aufeinander abgestimmt sind.

Best Practice: Zuerst den Software Delivery Workflow definieren: von der Idee bis zum Release und darüber hinaus. Dann die passenden Tools oder Plattformfunktionen auswählen, die diesen Workflow unterstützen, statt ihn nachträglich um vorhandene Tools herum zu bauen.

Ein Tool überzeugt im Proof-of-Concept. Es löst ein konkretes Problem hervorragend. Also wird es eingeführt, ohne zu prüfen, wie es sich in die bestehende Landschaft einfügt. Das Ergebnis: Tools, die für sich betrachtet exzellent sind, aber in der Gesamtarchitektur Brüche erzeugen.

Isolierte Tool-Entscheidungen führen dazu, dass Berechtigungsmodelle nicht kompatibel sind, Daten manuell zwischen Systemen übertragen werden müssen und Automatisierungsketten an Systemgrenzen abbrechen.

Best Practice: Bei jeder Tool-Auswahl prüfen, wie sie in den gesamten Workflow passt: hinsichtlich Integration, Berechtigungen, Datenfluss, Automatisierung, Skalierbarkeit und Governance. Ein Tool, das isoliert gut funktioniert, aber nicht integrierbar ist, schafft langfristig mehr Probleme als es löst.

3. CI/CD und Pipeline-Architektur zu spät planen

CI/CD wird in vielen Teams erst dann strukturiert aufgesetzt, wenn die Komplexität bereits überhandnimmt. In der Anfangsphase reichen einfache Skripte und manuelle Deployments. Doch mit wachsender Teamgröße und steigender Release-Frequenz werden fehlende Standards zum Flaschenhals: Jedes Team baut eigene Pipelines, es gibt keine einheitlichen Vorgaben für Tests, Security Checks oder Artefakt-Management.

Best Practice: Die DevOps Pipeline von Anfang an als Rückgrat des Stacks planen. Standards für Pipeline as Code, Jobs, Tests, Security Checks, Artefakte und Deployment-Strategien früh definieren, bevor sich unterschiedliche Ansätze in den Teams verfestigen.

4. Automatisierung nur punktuell statt durchgängig denken

Viele Teams automatisieren dort, wo der Leidensdruck am größten ist: den Build-Prozess, einzelne Tests oder das Deployment in die Staging-Umgebung. Der Rest bleibt manuell, insbesondere Security-Scans, Compliance-Prüfungen, Release-Freigaben und das Monitoring nach dem Go-live.

Punktuelle Automatisierung erzeugt gefährliche Lücken. Manuelle Schritte zwischen automatisierten Phasen sind nicht nur langsamer, sondern auch fehleranfälliger und schwerer nachzuvollziehen.

Best Practice: DevOps Automation entlang des gesamten Software Delivery Lifecycle planen: von der Code-Änderung über Tests und Security bis Deployment, Monitoring und Feedback. Das Ziel ist eine durchgängige Kette, in der manuelle Eingriffe die Ausnahme sind, nicht die Regel.

Erfahre, wie Bitpanda mit GitLab den manuellen Aufwand stark reduziert hat und stündlich flexibel deployen kann.

"Wir haben keinen festen Release-Termin. Wir deployen täglich, stündlich." — David Papp, Head of Development, Bitpanda

5. Security und Compliance erst nachträglich integrieren

Security wird in vielen DevOps Stacks als nachgelagerter Schritt behandelt: Der Code wird entwickelt und getestet, erst danach prüft ein separates Security-Team auf Schwachstellen. Dieses Vorgehen führt zu späten Entdeckungen, teuren Nachbesserungen und Verzögerungen im Release-Zyklus.

Dasselbe gilt für Compliance: Wenn Audit-Anforderungen, Freigabeprozesse und Nachweispflichten nicht im Workflow verankert sind, entstehen sie als zusätzlicher manueller Aufwand, oft unter Zeitdruck und mit lückenhafter Dokumentation.

Best Practice: Security und Compliance von Anfang an in den DevOps Stack integrieren. Shift-left Security bedeutet, automatisierte Scans bereits in der Pipeline laufen zu lassen und nicht erst am Ende. Klare Rollenmodelle, definierte Freigabeprozesse und auditierbare Workflows sollten Teil der Architektur sein, nicht nachträglich aufgesetzt werden.

6. Monitoring und Feedback-Loops vernachlässigen

Viele DevOps Stacks enden beim Deployment. Was danach passiert – ob die Anwendung stabil läuft, wie Nutzer(innen) sie verwenden, wo Fehler auftreten – wird entweder gar nicht oder nur rudimentär erfasst. Ohne systematisches DevOps Monitoring fehlt dem Team die Grundlage für datengestützte Verbesserungen.

Ebenso wichtig sind Feedback-Loops: Erkenntnisse aus dem Betrieb müssen zurück in die Entwicklung fließen, damit wiederkehrende Probleme an der Wurzel behoben werden, nicht immer wieder im Incident-Management.

Best Practice: Monitoring, Incident Response und Feedback-Loops als festen Bestandteil des DevOps Stacks behandeln. Das Ziel ist nicht nur die Auslieferung von Software, sondern ein geschlossener Kreislauf der kontinuierlichen Verbesserung.

7. Versteckte Kosten des DevOps Stacks unterschätzen

Die offensichtlichsten Kosten eines DevOps Stacks sind die Lizenzgebühren. Doch sie machen oft nur einen Bruchteil der Gesamtkosten aus. Integrationsaufwand, Betrieb und Wartung der Schnittstellen, Schulungen für verschiedene Tools, Produktivitätsverluste durch Kontextwechsel, Sicherheitsrisiken durch uneinheitliche Konfigurationen und der Aufwand für die Skalierung auf neue Teams – all das summiert sich.

Teams, die diese versteckten Kosten nicht systematisch erfassen, treffen Tool-Entscheidungen auf einer unvollständigen Datenbasis und unterschätzen den wahren Preis ihrer Fragmentierung.

Best Practice: Die Gesamtkosten des Stacks regelmäßig bewerten und somit die DevOps Kosten senken: nicht nur Lizenzkosten, sondern auch Integrationsaufwand, Betrieb, Schulungen, Produktivitätsverluste, Sicherheitsrisiken und Skalierungsaufwand. Ein konsolidierter Stack spart nicht nur Lizenzgebühren, sondern reduziert auch den operativen Overhead erheblich.

8. Skalierung, Governance und Team-Standards nicht mitdenken

Was für ein Team mit fünf Entwickler(inne)n funktioniert, skaliert selten auf zwanzig Teams mit unterschiedlichen Anforderungen. Ohne gemeinsame Standards für Tool-Auswahl, Pipeline-Vorlagen, Sicherheitsregeln und Rollenmodelle entsteht mit jedem neuen Team eine weitere Variante des DevOps Stacks, mit eigenen Konventionen, eigenen Workarounds und eigenen blinden Flecken.

Best Practice: Standards für den DevOps Stack zentral definieren: Pipeline-Templates, Sicherheitsrichtlinien, Rollenmodelle, Dokumentationsvorgaben und Governance-Regeln. Dabei genug Flexibilität für Teams erhalten, um spezifische Anforderungen zu erfüllen, aber zentrale Leitplanken setzen, die Konsistenz und Nachvollziehbarkeit sicherstellen.

Wie GitLab beim Aufbau moderner DevOps Stacks unterstützt

Die meisten der beschriebenen Fehler haben eine gemeinsame Ursache: Fragmentierung. Zu viele Einzeltools, zu viele Schnittstellen, zu wenig Durchgängigkeit. GitLab adressiert dieses Problem nicht als weiteres Tool im Stack, sondern als integrierte DevSecOps-Plattform, die zentrale Funktionen in einem gemeinsamen Workflow bündelt.

Von der Planung über Source Code Management, CI/CD, Security-Scanning und Compliance bis hin zu Deployment und Monitoring deckt GitLab den gesamten Software Delivery Lifecycle ab, auf einer einzigen Oberfläche, mit einheitlichen Berechtigungen, durchgängigen Datenflüssen und nativer Automatisierung. Teams arbeiten in derselben Umgebung, sprechen dieselbe Sprache und sehen denselben Stand ohne Kontextwechsel und ohne Integrationsaufwand zwischen verschiedenen Systemen.

Das bedeutet nicht, dass jedes Unternehmen ausschließlich GitLab nutzen muss. Aber eine Plattform, die den Kern des DevOps Stacks abdeckt, reduziert die Komplexität dort, wo sie am meisten schadet: an den Schnittstellen. Neue Teammitglieder arbeiten sich in eine Umgebung ein statt in zehn. Security-Findings, Build-Status und Deployment-Informationen sind an einem Ort verfügbar. Und Governance-Regeln lassen sich zentral definieren und durchsetzen, statt in jedem Tool einzeln konfiguriert zu werden.

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Häufig gestellte Fragen zum Thema DevOps Stack aufbauen

Was ist der Unterschied zwischen DevOps Stack und DevOps Toolchain?

Die Begriffe werden oft synonym verwendet, beschreiben aber unterschiedliche Perspektiven. Eine DevOps Toolchain bezeichnet die Abfolge der Tools, die entlang des Software Delivery Lifecycle eingesetzt werden – typischerweise als lineare Kette von der Planung bis zum Monitoring. Der DevOps Stack ist der umfassendere Begriff: Er schließt neben den Tools auch die Plattformen, Infrastrukturkomponenten, Integrationen, Automatisierungen und Prozesse ein, die das Gesamtsystem bilden. Ein DevOps Stack beschreibt also nicht nur welche Tools im Einsatz sind, sondern auch wie sie zusammenwirken.

Wie kann man Tool-Sprawl vermeiden?

Tool-Sprawl entsteht, wenn Teams eigenständig und ohne zentrale Koordination Tools einführen. Die wirksamste Gegenmaßnahme ist eine Kombination aus klaren Governance-Regeln für die Tool-Auswahl, regelmäßigen Audits der bestehenden Tool-Landschaft und der Konsolidierung auf möglichst wenige, gut integrierte Plattformen. Bevor ein neues Tool eingeführt wird, sollte geprüft werden, ob eine vorhandene Lösung dieselbe Funktion bereits abdeckt oder abdecken könnte.

Wann sollte ein DevOps Stack konsolidiert werden?

Typische Anzeichen dafür, dass eine Konsolidierung überfällig ist: steigende Integrationskosten, häufige Brüche in der Automatisierung, mangelnde Transparenz über den Gesamtstatus von Projekten, wiederkehrende Sicherheitslücken an Systemgrenzen, hoher Schulungsaufwand für neue Teammitglieder und das Gefühl, mehr Zeit mit der Pflege der Tools als mit der eigentlichen Entwicklung zu verbringen.

Eine integrierte Plattform bietet Vorteile, sobald die Kosten und der Aufwand für Integration, Wartung und Governance der Einzeltools den Nutzen ihrer spezifischen Stärken übersteigen. In der Praxis ist dieser Punkt oft früher erreicht als erwartet, insbesondere wenn Teams wachsen, Compliance-Anforderungen steigen oder die Release-Frequenz zunimmt. Eine Plattform eliminiert Schnittstellen, reduziert Kontextwechsel und schafft eine einheitliche Datenbasis für alle Beteiligten. Das heißt nicht, dass Spezialtools nie ihre Berechtigung haben, aber der Kern des Stacks profitiert fast immer von einer integrierten Lösung.